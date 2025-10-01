«Краснодар» интересуется Ашимеру, сообщил агент хавбека: «Мы общаемся. Это чемпион России, один из самых больших и известных клубов в Европе»

Маджид Ашимеру интересен «Краснодару».

Ранее появилась информация, что 27-летний центральный полузащитник, представляющий «Андерлехт », может перейти в российский клуб в зимнее трансферное окно.

«Краснодар » действительно интересуется Маджидом. Мы общаемся. Это чемпион России и один из самых больших и известных клубов в Европе», – сказал Зухаир Эссикаль, представитель футболиста.

Маджид Ашимеру на данный момент провел в общей сложности 83 матча в чемпионате Бельгии, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач.