«Краснодар» интересуется Ашимеру, сообщил агент хавбека: «Мы общаемся. Это чемпион России, один из самых больших и известных клубов в Европе»
Маджид Ашимеру интересен «Краснодару».
Ранее появилась информация, что 27-летний центральный полузащитник, представляющий «Андерлехт», может перейти в российский клуб в зимнее трансферное окно.
«Краснодар» действительно интересуется Маджидом. Мы общаемся. Это чемпион России и один из самых больших и известных клубов в Европе», – сказал Зухаир Эссикаль, представитель футболиста.
Маджид Ашимеру на данный момент провел в общей сложности 83 матча в чемпионате Бельгии, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости