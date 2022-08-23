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Разбираем, как Тен Хаг победил «Ливерпуль»: отказ от коротких розыгрышей, компактность и контратаки

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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А еще – ужасный Трент. 

Провальный старт сезона в исполнении «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» организовал самому статусному матчу АПЛ дополнительную интригу – помимо удовлетворения от результата, команды должны были определить, кто из них ближе к преодолению кризиса. Команда Эрика Тен Хага победила (2:1) и наконец-то произвела впечатление – правда, не в той манере, в которой ожидали от голландца перед началом кампании. 

Сама победа – результат радикальных изменений от Эрика. Они прослеживались и в стиле, и в решениях по составу. Из основы, выходившей на матч-катастрофу с «Брентфордом», выпали Харри Магуайр, Люк Шоу, Фред и Криштиану Роналду. Несмотря на то, что схема не изменилась (привычные для Тен Хага – 4-2-3-1), наполнение атаки было максимально быстрым и контратакующим: по флангам – Эланга и Санчо, в середине – Рэшфорд. 

«Ливерпуль» к выезду на «Олд Траффорд» решал не стилистические проблемы, а кадровые. Кризис травм (не могли сыграть Матип, Конате, Тиаго и Жота) дополнило известие о повреждении у Наби Кейта – оно пришло прямо перед матчем. Усугубило ситуацию удаление в прошлом туре Дарвина Нуньеса – вместо него появился Бобби Фирмино, который против «Кристал Пэлас» не играл как раз из-за травмы. 

Несмотря на дефицит игроков, Юрген Клопп все равно удивил: место в опорной занял капитан Джордан Хендерсон, а не основной на эту позицию Фабиньо. Бразилец остался в запасе и первый час наблюдал за игрой со стороны – так же, как его конкурент по сборной Каземиро, который в выходные перебрался в «Юнайтед». 

Главное изменение от Тен Хага – отказ от коротких розыгрышей. Внезапно даже привело к моментам для «МЮ»

На пресс-конференции перед матчем Клоппа попросили коротко описать стиль Тен Хага. Юрген выделил два аспекта: 

«Довольно очевидно, что он пытается построить и как хочет играть. В первую очередь речь о розыгрышах от вратаря. Мы играли с ними летом и заметили это. Затем вы могли увидеть идею высокого прессинга. К той игре мы были не готовы, некоторые наши игроки приехали только за три дня до нее, но мы совершили какое-то количество ошибок, а они эти ошибки неплохо использовали». 

От первого аспекта, который выделял Клопп – розыгрыши от вратаря – «Юнайтед» вчера категорически отказался. Учитывая ошибки Давида Де Хеа на старте сезона и мощь «Ливерпуля» в прессинге, вполне логичный ход. Кажется, хозяева все же планировали коротко начинать, но убедившись, что соперник располагается в позиции для прессинга, перешли на длинные передачи. 

Вот эпизод со второй минуты – Варан и Мартинес располагаются рядом с Де Хеа и готовы разыгрывать, плюс на подхвате Эриксен. «Ливерпуль» встречает их в стиле «Брентфорда» – парой нападающих (Фирмино + Салах) и персональной игрой по Кристиану (за датчанином поднялся Харви Эллиотт). 

Скриншоты – Instat

Дальше «Юнайтед» даже не заигрывал с идеей – защитники сразу поднимались выше, а Де Хеа просто выбивал мяч вперед. Радикальность подхода фиксирует доля длинных передач испанца: против «Брайтона» было только 27%, против «Брентфорда» – уже 50%, против «Ливерпуль» – 97%. За всю игру ДДХ сделал только один короткий пас (забавно, что он почти подставил Варана).

Разумеется, такой стиль отразился на общей точности передач Давида. Против «Брайтона» было 81%, вчера – только 26%. Несмотря на катастрофическую точность, это не назвать бездумными выносами: Де Хеа целенаправленно забрасывал мяч в зону крайних защитников «Ливерпуля». Причем чаще всего – в зону Трента. 

Графика – StatsZone

Очевидно, что зацепиться или даже выиграть мяч в зоне крайних защитников легче, чем в зоне центральных: по карьере Трент и Робертсон выигрывают 32% и 52% верховых дуэлей, Гомес и Ван Дейк – 63% и 79%. «Юнайтед» на стартовом отрезке использовал это с двойной выгодой – либо завладеть мячом, либо сразу попытаться обострить. Иногда подходы сочетались – сначала зацепились, потом выманили на себя, затем обострили. 

В первые 15 минут работало идеально. Команда и доминировала по ударам (4:0), и почти на равных владела мячом (48% на 52%). Лучшим на отрезке был Бруну Фернандеш – португалец не только был самым вовлеченным в атаки, но и дважды отдавал разрезающие передачи на ход. Оба раза – стягивая на себя Гомеса. 

Справедливости ради, похвалим «Ливерпуль» – дальше проблем в этом стадии у них почти не возникало. Помогли два аспекта – хорошая игра Робертсона и Трента корпусом (когда не нужно было выигрывать верховой мяч) и смещения в их зоны Ван Дейка и Гомеса (когда приходилось брать верховой).

«Ливерпуль» пытался перегрузить полузащиту Тен Хага – идее помешала неаккуратность гостей и компактность хозяев

Главную идею «Ливерпуля» на игру Клопп раскрыл после матча: 

«В перерыве мы показали ребятам пару моментов, где мы делали все, что запланировали перед игрой – в каких зонах мы хотели найти передачей Бобби, как в этих эпизодах был открыты Харви, Хендо и Милли, что нам требовалось, чтобы зайти в штрафную, куда мы хотели затянуть их крайних полузащитников и как вскрывать зоны за спинами их центральных защитников. В первом тайме мы играли слишком медленно, чтобы поставить такие моменты на поток». 

План Клоппа на игру неплохо иллюстрирует вовлеченность в розыгрыши Бобби Фирмино. Бразилец сделал 70 касаний – больше было только у четверки защитников «Ливерпуля». Классическим маневром стало оттягивание Бобби в полузащиту – типичный прием ложной девятки. С его помощью гости пытались создать численный перевес – четверка из Хендерсона, Эллиота, Милнера и Фирмино против троицы Мактомини, Эриксен, Бруну. 

Иногда перевес мог доходить до 5-в-3 – если в центральную зону смещался Трент: 

Реализовать идею и постоянно разыгрывать лишнего не удалось. Причин – несколько. 

Во-первых, очень медленная циркуляция мяча. На это Клопп жаловался и после стартового матча с «Фулхэмом». Вчера из-за этого не редкими были ситуации, когда Фирмино опускался слишком низко – превращаясь из ложной девятки в дополнительного опорника: 

Во-вторых, гостей подводило качество передач. Даже когда «Ливерпуль» получал идеальные условия, чтобы использовать численный перевес, неаккуратность уничтожала любой атакующий потенциал. Специально подобрал два эпизода, когда Эриксен оставался разу против трех соперников – в обоих случаях «Ливерпулю» мешала точность. Датчанину даже не пришлось разрываться. 

Когда «Ливерпуль» все-таки использовал перевес, лишним, как правило, становился Милнер. Джеймс здорово выбирал момент для рывков в штрафную, но ему отчаянно не хватало мобильности – Лисандро Мартинес вовремя реагировал и читал такие эпизоды. 

Третий фактор – внезапная надежность «Юнайтед». Команда Тен Хага редко включала высокий прессинг. Чаще всего – встречали в среднем, но надежном и агрессивном блоке. 

Надежности добавляла в первую очередь компактность. Благодаря своевременным смещениям в зону мяча лишнего игрока «Ливерпуля» оставляли так далеко, чтобы до него тяжело было доставить мяч. 

Агрессию подчеркивают выдвижения на лишнего игрока кого-то из центральных защитников – Мартинес и Варан не боялись далеко выдергиваться из линии и поджимать бразильца, когда довести мяч до лишнего было реальнее: 

В подобном ключе действовали не только центральные защитники, но и крайние. Как итог – «Юнайтед» не только затруднял «Ливерпулю» продвижение мяча, но и получал бонусные моменты – либо после отбора, либо после очередной потери гостей. Особенно неудачный матч в этом плане провел Трент: передачи, которыми пытался найти лишнего, приводили к потерям, а потери – к тому, что «Юнайтед» оголял его зону. Это проявилось в обоих мячах, но еще в статистике – с игры Трент не создал ни одного момента. 

Проблемы «Ливерпуля» в обоих аспектах здорово прослеживались и по зоне Робертсона. В контратаках его вскрывали и атакующие игроки, и полузащитники – сам Энди в этом напрямую не был виноват, но жертвой все равно становился: 

«Ливерпуль» пытался вернуться через любимый правый фланг и даже получил моменты, но так и не начал доминировать

Во втором тайме «Юнайтед» уже гораздо чаще использовал низкий блок. «Ливерпуль» тоже поменял стратегию – вместо попыток разыгрывать лишнего в полузащите приступили к поискам на любимом правом краю. 

Классический прием «Ливерпуля» по прошлому сезону – розыгрыши через смену позиций Трента, Хендерсона и Салаха. Вчера в треугольнике не хватало капитана – Эллиотт способен его заменить, но счет требовал прямо экстренного вмешательства. Таким стали смещения во фланг Джеймса Милнера. 

Важно: для самого Джеймса это не редкий прием – в двух предыдущих матчах он двигался аналогичным образом. «Юнайтед» пришлось заново реагировать – и тут наконец-то начали возникать проблемы. 

В этом эпизоде за счет перегруза «Ливерпуль» вытянул со своей позиции и Мартинеса, и Маласию. Милнер оголит их зону и создаст убойный момент для Диаса: 

Здесь снова перегруз, но на этот раз Милнер сам в роли приманки. Стянул Мартинеса, благодаря чему открылась зона для рывка Диаса – но Трента снова подвела передача: 

Благодаря постоянным смещениям Милнера свободу получил и Салах – во втором тайме египтянин сделал в два раза больше касаний в чужой штрафной, чем до перерыва (10 против 4). Плюс гораздо чаще оставался 1-в-1 с Маласией – на первых метрах переигрывал соперника, но голландец за счет скорости здорово исправлялся.

Помимо активности Мо, побочным эффектом стали стандарты – с них во втором тайме «Ливерпуля» организовал сразу 6 ударов, в том числе гол. Показательно, что почти все корнеры (4 из 5) гости подали с правого фланга. Оттуда были и удары напрямую, и моменты после подборов. 

Показательный момент – перестановки Тен Хага. По ходу тайма поменял ближнего к этому флангу опорника (начинал тайм Эриксен, заканчивал Фред) и крайнего полузащитника (начинал тайм Рэшфорд, заканчивал Бруну). Это добавило надежности: Фред на своем отрезке стал лучшим по отборам, Бруну – по выносам из штрафной. Справедливости ради, на концовку сил у Милнера не осталось – его заменили на Карвалью. 

Основный источник уверенности «МЮ» – все тот же Мартинес. Второй тайм доставил ему больше хлопот, но не смазал впечатление. Лисандро стал лучшим в команде по заблокированным ударам (3), а по выносам (7) уступил только Рафе Варану. Шикарный перфоманс после недели обсуждений относительно игры головой. 

***

После матча Эрик Тен Хаг признал, что «Юнайтед» на пути к выздоровлению. Но важный нюанс – перфоманс команда выдала, именно подстроившись под «Ливерпуль»: «Приоритет такой – сначала выбрать состав, затем манеру игру и стиль, а потом – план под соперника. Ты смотришь на то, что лучше подходит под конкретный матч. Сегодня мы выбрали такой стиль и таких игроков, но в субботу все может быть по-другому». 

Хорошее замечание: победа над «Ливерпулем» однозначно добавит команде уверенности, но станет ли она фундаментом на пути к идеальному футболу Тен Хага – все еще вопрос. Совершенно точно «Юнайтед» задал правильный тон: синхронность действий и желание пахать – база, которой нужно следовать независимо от стиля. 

Как минимум на неделю фокус внимания смещается на «Ливерпуль». В первых турах команда Клоппа выдавала только по полчаса ураганного футбола – их вполне могло хватить на «Кристал Пэлас» и «Фулхэм», но без привычных сочетаний команде сложнее навязывать свою игру все 90 минут. Поражение на «Олд Траффорд» лишь дополнительно это подсветило.

«МЮ» наконец-то выиграл – и затопил «Ливерпуль». Теперь команда Клоппа у зоны вылета

Победный гол Рэшфорда «Ливерпулю» засчитали из-за допустимой погрешности при определении вне игры. Что это значит? 

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
22 августа, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Санчо, 2:0 – 53 Рэшфорд, 2:1 – 81 Салах.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен (ван де Бек, 86), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Роналду, 86), Санчо (Фред, 71), Эланга (Марсьяль, 46).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 85), Милнер (Карвалью, 73), Хендерсон (Фабиньо, 59), Эллиотт, Фирмино, Салах, Диас.
Предупреждения:
Александер-Арнолд (24), Варан (27), Диогу Далот (45), Бруну Фернандеш (74).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Clive Brunskill

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