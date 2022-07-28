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20 лет Лингарда в «МЮ» закончены. Разбираем парадоксы его карьеры, ищем лучшую позицию и находим сходство с Томасом Мюллером

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Десятка очень редкого вида.

Два года назад Джонатан Уилсон в колонке для The Guardian идеально описал парадокс Джесси Лингарда: 

«Лингарду грозит опасность стать одним из потерянных талантов, которые вечно пропитаны в масле потенциала, награждены юношеским задором, предлагают ровно столько, чтобы убедить нас, что прорыв уже не за горами – но только до момента, когда продираешь глаза и осознаешь, что им уже 30 лет, а их карьера почти закончена». 

Сейчас наблюдение Уилсона выглядит даже более актуально. За это время Лингард успел провести лучший отрезок в карьере, покинуть клуб всей своей жизни свободным агентом и найти команду, которая сделала его самым высокооплачиваемым игроком в своей истории. И да, в новом сезоне Джесси исполнится как раз 30. 

Карьера Лингарда – американские горки, в которых взлеты сменяют падения

Траектория Джесси в «Манчестер Юнайтед», пожалуй, лучшее олицетворение парадокса. С одной стороны, Лингард забивал в трех последних финалах, выигранных клубом внутри страны. В обычном сценарии это заявка на культовый статус у болельщиков или как минимум место в их сердцах. Но Лингард уходит после сезона, в котором провел меньше 400 минут в АПЛ – на фоне плачевных отношений с фанатами. 

И такие контрасты в карьере Джесси прослеживаются во всем. Возьмем результативность. Тут у Лингарда два по-настоящему шикарных отрезка. 0,6 гола за игру в сезоне-2017/18 – темп, который лишь слегка превзошли Кевин Де Брюйне, Димитри Пайет и Роберто Фирмино. В сезоне-2020/21 (аренда в «Вест Хэме») результативность возросла до 0,8 гола за матч – рядом с Джесси такие недооцененные ребята, как Сон Хен Мин, Кингсли Коман и Криштиану Роналду. 

При этом все остальные сезоны Лингарда с точки зрения результативности – либо просто средние, либо совсем провальные. Самым известным падением, конечно, стала серия без голов в АПЛ, которая длилась с декабря-2018 по июль-2020. За это время лига успела сменить двух чемпионов, прерваться на карантин и выйти из него. 

Признание от Гарета Саутгейта и в целом приглашения в сборную – иллюстрация этих американских горок. В 2018-м и 2021-м (пики Лингарда в клубной карьере) Джесси провел за сборную 22 матча, за все остальное время – только 9. Забавно, что оба раза Лингард блистал в год крупного турнира: на чемпионате мира в России он вообще был основным у Саутгейта, а на Евро-2020 выпал лишь в последний момент, когда Гарет исключил его из окончательной заявки. 

Трансферная стоимость – тоже неплохое отражение взлетов и падений. В 2016-м Transfermarkt оценивал Джесси в 6 млн фунтов, в 2018-м – в 40 млн, а в 2020-м – только в 10. Аренда в «Вест Хэме» слегка восстановила баланс, но такие скачки – типичнейший Лингард. 

Аналогичная картина с оценками – репутация Джесси. У Лингарда набралась куча глупых и инфантильных поступков – от странных постов в соц сетях и рекламных кампаний до решения запустить личный бренд прямо перед важным матчем с «Ливерпулем» (стал последним для Жозе Моуринью). Празднования голов – из той же серии: даже их Лингард использует, чтобы раскрутить бренд JL. 

При этом зрелых поступков у Джесси тоже достаточно. Главный в футбольном плане – работа над собой во время аренды в «Вест Хэме». Помимо советов Дэвида Мойеса, Лингард готовился к матчам со своей командой – туда вошел брат Луи Скотт и тренер юношеской сборной Греции Алексиадис Александрос. Вместе разбирали предстоящих соперников: например, рекомендовали Лингарду не разворачиваться с мячом в игре против «Бернли», а рывками оголять их высокую линию обороны и реагировать на подборы. 

Забота о семье – еще одна хорошая черта Лингарда. Во время 18-месячной серии без голов Джесси пришлось ухаживать за больной мамой и помогать с учебой младшим брату и сестре. К этому навалились проблемы со здоровьем у дедушки (рак предстательной железы) и бабушки (чуть не ампутировали ногу). Джесси говорил, что в тот момент ему было тяжело переключиться на работу, но парадокс даже здесь – интервью о проблемах в семье Лингард дал в инстаграме и через спонсорскую интеграцию с производителем бутс. 

Из-за такой противоречивости последний сезон Джесси в «Манчестер Юнайтед» превратился в цепочку максимально странных событий: 

1. После аренды в «Вест Хэм» «Юнайтед» активирует пункт о продлении контракта еще на год – Лингард остается и вроде бы получает шанс, хотя «Вест Хэм» рассчитывал выкупить его трансфер и мог сделать хорошее предложение. 

2. На старте Джесси даже неплохо выходит на замену (голы «Ньюкаслу» и «Вест Хэму»), но шанс в основе, ради которого его оставляли, все равно не получает. При этом Сульшер говорит, что должен давать больше времени – Лингард заслуживает. 

3. Несмотря на то, что Джесси вообще не играет, зимой «Юнайтед» все равно не отпускает его в аренду. В «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» – из опасений, что Джесси поможет им в борьбе за топ-4 и навредит шансам «МЮ». Переход в «Ньюкасл» срывается уже из-за финансовых требований – «Юнайтед» просит включить в сделку бонус, который активируется, если Лингард поможет команде Эдди Хау остаться в АПЛ. 

4. Лингард остается в «Юнайтед» на вторую половину сезона – в отличие от Донни ван де Бека, который находился в схожей ситуации, но все-таки ушел в аренду. По словам Ральфа Рангника, у него не осталось другого выбора – особенно после того, как Мейсон Гринвуд попал под арест. 

5. Во второй части сезона Джесси все-таки получает пару шансов, но это не похоже на доверие клуба, который хочет его удержать. «МЮ» отпускает Лингарда совершенно бесплатно – спустя год после того, как мог выручить за него несколько десятков миллионов. И даже не дав попрощаться – Рангник не выпускает его в последнем домашнем матче с «Брентфордом», где «Юнайтед» на редкость быстро решает вопрос о победе. 

Раскрыться в «Юнайтед» Лингарду помешал тактический профиль. Джесси – десятка очень редкого вида

Изначально распознать таланты Лингарда мешало его телосложение. Бывший ассистент Фергюсона Рене Меленстен как-то вспоминал: 

«Джесси был одним из тех, у кого, по мнению некоторых, не было ни единого шанса – из-за того, что он был очень худым и по виду крошечным. Но что мне бросилось в глаза с самого начала – это его быстрые ноги, работающая голова и, что еще важнее, большое сердце. Это те качества, которые ищешь в любом игроке». 

В интервью The Players Tribune уже сам Лингард рассказывал, что надеждой его наполнил только разговор с Фергюсоном: 

«Когда мне было 16, друзья уже начали получать профессиональные контракты. Мне контракт долго не предлагали, я был опустошен. Честно говоря, не думаю, что я вообще был бы сейчас здесь, если бы не сэр Алекс. Как-то раз он пригласил меня и мою семью к себе в офис. Усадил нас в кабинете и сказал: «Тебе потребуется время, Джесси, мы верим в тебя. Но тебе надо набраться терпения. Ты не будешь готов к первой команде, пока тебе не исполнится 22-23». Прогноз Фергюсона сбылся – первый полноценный сезон за «МЮ» Джесси провел только в 22 года. 

Следующим шагом в развитии стал поиск оптимальной позиции. Этот процесс тоже затянулся. Меленстен, например, показывал Лингарду видео с игрой Андреса Иньесты, который играл в «Барселоне» восьмерку. А Луи Ван Гал хоть и ставил на фланг, но видел в нем больше полузащитника: 

«Я много раз говорил, что на флангах мне нужны скорость и креатив. Вы видели, что я использую там Лингарда, но он не самый скоростной вингер в мире. То же самое могу сказать и про Хуана Мату». 

Сомнения отпали после замечаний самого Джесси. Вот его цитата из интервью Four Four Two в 2017-м: «Прямо сейчас я предпочитаю игру на фланге, но со смещениями в середину. В будущем же вижу себя десяткой. Я играл на этой позиции и за «Юнайтед», и за сборную – думаю, ее можно назвать естественной для меня».

Назвать естественным стиль Джесси в роли десятки при этом нельзя. Лингард не похож на классического плеймейкера, который действует между линиями и обостряет из опорной соперника. Креатив в принципе не самое сильное его качество. Джесси не впечатлял этим даже в лучшие сезоны: в кампании-2017/18 (хороший сезон у Моуринью) был лишь 43-м по остроте передач в АПЛ, а в кампании-2020/21 (хорошая аренда у Мойеса) – вообще 116-м. 

Сравнение с Бруну Фернандешем подчеркивает контраст между классическим топовым плеймейкером и Лингардом. За все время в «Юнайтед» Джесси сделал в АПЛ только две передачи вразрез, после которых следовал удар по воротам. Бруну сделал 4 в первые полсезона за «МЮ». 

Зато Джесси отличается от классических десяток желанием пахать. Бывший тренер «Бирмингема» (там Лингард был в аренде) Ли Кларк отмечал работоспособность вообще как главное его качество. А Сульшер признавался, что не знает другого игрока, который в принципе может так много бегать. 

Конкретно норвежец выделял у Джесси умение начинать прессинг. В мире статистических гиков это тоже находило отклик – когда компания StatsBomb презентовала новые прессинг-метрики, Лингарда включали в топ лучших по этим показателям в АПЛ. Причем Джесси впечатлил аналитиков и активностью, и эффективностью прессинг-действий. 

Еще одно отличие Лингарда от классических десяток – максимальная подвижность. Без мяча это проявляется в открываниях – причем очень умных и своевременных. Бывший аналитик The Athletic (сейчас – аналитик «Лейпцига») Том Вурвилл даже сравнивал Джесси с главным раумдойтером мира Томасом Мюллером. Саутгейт хвалил Лингарда за распознавание пространства и интеллект, а классное сканирование поля выделял Рио Фердинанд. 

Для примера – разные по типологии моменты из матчей с «Челси». 

Открывается за линией прессинга – за счет приема спокойно его разобьет: 

Скриншоты InStat

Стягивает на себя защитника  – после перепасовки в свободную зону ворвется Маркус Рэшфорд: 

Понимает, что защитник будет занят Маруаном Феллайни – и открывается под прием в другую (более свободную) зону: 

Также мобильность помогает Лингарду с продвижением мяча. Джесси здорово тащит его и доставляет на рывках – то, чем десятка обычно тоже не занимается. 

С таким набором качеств эффективность Лингарда почти напрямую зависит от системы, которую использует тренер. Кажется, в топовом клубе она подходит ему меньше – здесь требуется плеймейкер, который будет в первую очередь обострять. В маленькой команде у него есть и возможности запустить контратаку, и побольше свободных зон. 

Логично, что Лингард был эффективен у Моуринью и Мойеса – тренеров, которые не загоняют игроков в строгие рамки позиционного футбола, строят игру на переходных фазах и при этом требовательны к игре без мяча. «Манчестер Юнайтед» как топ-клуб не может предложить таких условий – просто потому что вынужден много владеть мячом. Показательны слова Сульшера: норвежец рассказывал, что наибольшую пользу Лингард может принести в топовых матчах – когда владеть мячом «МЮ» необязательно. 

Итоговую картину по противоречивости Лингарда-десятки формируют слова Бруну Фернандеша. Португальца настолько впечатлил отрезок Джесси в «Вест Хэме» в прошлом сезоне, что он назвал его лучшим игроком АПЛ. Только вот когда Лингард вернулся в команду с Фернандешем, он безвылазно сидел под Бруну на лавке. 

***

Переход Лингарда в «Ноттингем Форест» – шанс увидеть Джесси в среде, в которой он может блистать на топовом уровне (доказано двумя вспышками). Эту среду должны обеспечить стиль Стива Купера («Ноттингем» был нацелен на контратаки даже в Чемпионшипе) и роль самого Джесси – по данным The Athletic, ему готовят роль десятки в схеме, которая предполагает и смещения на края. 

Судя по сроку контракта, Лингард намерен сверкнуть и найти клуб помощнее – обычно свободные агенты подписывают долгосрочные соглашения, а тут сделка всего на год. Перед глазами пример Кристиана Эриксена – несколько крутых месяцев в «Брентфорде» заставили в борьбе за него столкнуть лбами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Вероятно, Лингард мечтает о похожем сценарии – правда, в его случае это совсем не гарантия, что за успешной вспышкой вновь не последует провал. 

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Clive Brunskill, Alex Pantling, Michael Regan, Stu Forster

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