Сбежавший экс-игрок «Шахтера» Роспутько: «Сейчас я дома и рад присоединиться к «Чайке». Ощущаю себя комфортно, меня тепло приняли»

Александр Роспутько высказался о подписании контракта с «Чайкой».

Ранее профиль 21-летнего футболиста появился на сайте Первой Лиги . В нем указано, что Роспутько является гражданином РФ. «Чайка» официально не объявляла о подписании игрока.

«Сейчас я дома и рад присоединиться к «Чайке ». С первых дней здесь ощущаю себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив. Адаптация идет по плану – работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс.

Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед», – привела слова футболиста пресс-служба «Чайки».

Напомним, в октябре 2023 года Роспутько не вернулся с командой «Шахтера» U19 на Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. «Шахтер» расторг с ним контракт.

