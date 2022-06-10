9 лет Фернандиньо в «Сити»: пахал за Яя Туре, эволюционировал у Пепа и вдохновлял команду в кризисные моменты

Брал АПЛ еще в 2014-м.

«Манчестер Сити» вступает в новую эру – в команде больше нет игроков, которые выигрывали АПЛ еще с Мануэлем Пеллегрини. Последним старожилом был Фернандиньо, но за два месяца до конца сезона он объявил об уходе и возвращении в Бразилию. Реакцией Пепа на объявление был шок – тренер рассчитывал еще на год удержать игрока, которому раздал, пожалуй, больше всех комплиментов за время в Англии.

В этом тексте мы оценим наследие Фернандиньо в «Сити» и проведем экскурсию по 9 годам бразильца в клубе. Он заслужил: несмотря на то, что Ферна переехал в Англию только в 28 лет, по количеству чемпионских титулов он занимает 11-е место в истории АПЛ (уступает только игрокам великого «Юнайтед» Фергюсона).

Фернандиньо при Мануэле Пеллегрини – оборонительная машина, которой приходилось пахать и за себя, и за Яя Туре

Трансфер Фернандиньо из «Шахтера» летом-2013 – история, в которой ожидания не совсем совпали с реальностью. Несмотря на то, что бразилец стал вторым по дороговизне игроком в истории «Сити» (на тот момент его опережал только Робиньо), клуб использовал его совсем не в той роли, в которой Ферна блистал в Донецке.

Слова Мануэля Пеллегрини сразу после перехода иллюстрируют стартовые ожидания «Сити»:

«Фернандиньо был одной из моей приоритетных целей. Он впечатлил меня игрой за «Шахтер». Это опытный игрок, который усилит нашу полузащиту и быстро адаптируется к АПЛ. Он невероятный атлет с широким диапазоном передач, умеет забивать голы и, что самое главное, может быстро перемещать команду из обороны в атаку».

Наблюдения Пеллегрини разошлись с планами Яя Туре. В схеме 4-2-2-2 ивуариец составлял с Фернандиньо пару опорников, но на деле именно Яя был игроком, который отвечал и за голы, и за переход из обороны в атаку. Бразильцу чуть ли не впервые в карьере пришлось играть самого глубинного полузащитника. В «Шахтере» он был максимум связующим звеном – либо исполнял восьмерку, либо второго, но более свободного опорника.

В дебютном сезоне Ферны за «Сити» такое распределение ролей оправдывалось невероятной мощью Туре в атаке. Яя выдал лучшую для себя кампанию и по голам (20), и по голевым передачам (9). Ивуариец даже приблизился к легендарному сезону-2009/10 от Фрэнка Лэмпарда – тогда сердце и диспетчер «Челси» оформил 22+14 в АПЛ. В защиту Яя скажем, что Фрэнк играл в более атакующей роли и провел на поле на 300 минут больше.

Платформой для вылазок Туре в атаку стала энергичность Фернандиньо. Бразилец покрывал большой объем пространства и оригинально описывал такую роль: «Это как у вас в журналистике: автор приезжает на базу клуба и берет у игрока интервью, а затем ваш редактор вносит правки и делает материал еще лучше. Так вот я – редактор нашей команды».

Масштаб редакторской работы Фернандиньо характеризует количество оборонительных действий. При Пеллегрини у бразильца были пиковые показатели в этом плане:

При этом режим пылесоса был во многом вынужденной мерой. После чемпионства в дебютном сезоне Ферны заточенность Туре на атаку начала откровенно вредить «Сити». Особенно ярко это проявлялось в Лиге чемпионов. Вот показательный вердикт Пола Скоулза по мотивам гостевого матча с «Баварией» осенью 2014-го:

«Наблюдая за игрой, я несколько раз ловил себя на мысли, что это старая-добрая история про «Сити» в ЛЧ. Незаинтересованность Яя Туре в обронительной игре – по-прежнему их главная проблема в Европе. Соперники слишком часто и слишком легко проходят его. Фернандиньо приходится выполнять двойной объем работы без мяча – и, разумеется, против «Баварии» это привело к проблемам.

Если «Сити» хочет зайти дальше 1/8 финала, им нужно играть с двумя опорными, причем работать без мяча должны оба, а не только один из них. Пеллегрини следует оставить Туре в запасе, либо передвинуть его вперед. А в пару к Фернандиньо нужен либо Фернандо, либо Джеймс Милнер».

Сам Фернандиньо публично не критиковал Яя за лентяйство без мяча, но после ухода Пеллегрини дал пару характерных интервью. Когда Туре не играл у Пепа Гвардиолы, бразилец объяснял это тем, что тренера не устраивает игра ивуарийца в обороне. Когда Яя был близок к переходу в бразильский «Ботафого», Ферна советовал использовать его десяткой – чтобы Туре страховали сразу два полузащитника.

По опыту в «Сити» Фернандиньо прекрасно знал, о чем говорит. Недисциплинированность Яя делала команду слишком разбалансированной. Соперники прекрасно этим пользовались – частым сценарием была ситуация, когда Туре пешком возвращался назад, а Ферна разрывался между тремя игроками:

Скриншоты сделаны в InStatScout

За счет подвижности и чтения эпизодов Фернандиньо гасил часть пожаров – в моментах, приведенных выше, спасал именно он:

Но символично, что проблема опорной не проявлялась так сильно, когда Туре играл десятку или вообще отсутствовал из-за травмы. Вот комментарий Грэма Сунесса после победы «Сити» над «Ромой» в той же кампании ЛЧ:

«После предыдущих матчей мы говорили, что «Сити» должен проявлять к соперникам чуть больше уважения и играть чуть осторожнее. Сегодня мы увидели другой «Сити». Пара Фернандо – Фернандиньо не сделала чего-то выдающегося в атаке, зато они заставляли соперников пасовать туда и так, как они не хотели. На высоком уровне это просто-напросто необходимо».

Вторил ему Джейми Каррагер: «Вот так нужно играть в Европе. Мы давно ждали такого перфоманса от «Сити». Важнейшим решением на плей-офф будет вопрос с Яя Туре. Я помню, что он дисквалифицирован на первый матч, но что делать с ним после того, как он отбудет дисквалификацию?»

Стабильность Фернандиньо на фоне капризного Яя неплохо подытожил игравший при Пеллегрини Майка Ричардс:

«Когда Ферна только приехал, он почти сразу заболел и пропустил часть предсезонки. Он не справлялся с нашей интенсивностью. У него заняло две недели, чтобы набрать форму и привыкнуть к этому. С тех пор он не оглядывался назад – Фернандиньо превратился в лучшего опорника лиги.

Я играл в одной команде с Яя Туре и Патриком Виейра, поэтому могу сравнивать. Так вот: Ферна не был таким талантливым, как они, зато был эффективнее. Ты мог положиться на него абсолютно в каждой игре».

Пеп сомневался, что из Ферны получится новый Бускетс, но бразилец прошел эволюцию

После смены тренера Фернандиньо пришлось еще раз отредактировать роль. По данным Сэма Ли (сейчас – главный инсайдер по «Сити» на The Athletic, тогда – корреспондент Goal), изначально Пеп не видел бразильца в качестве разыгрывающего опорника и даже рассматривал на это место Тони Крооса и Поля Погба. По обоим ничего не вышло (Кроос остался в Мадриде, Погба – перешел из «Ювентуса» в «МЮ»), поэтому Ферна получил шанс.

Уже на предсезонке в Китае Гвардиола убедился, что потенциал у бразильца точно есть:

«Надо построить такую игру, в которой у нас не будет проблем с переходом из обороны в атаку и доставкой мяча до нападающих. Для этого нужна точная игра в пас. Мы должны понять, для чего делаем передачи в первой стадии атаки, именно для этого нам нужны качественные игроки. У Фернандиньо это качество точно есть – он умеет пасовать вперед и в целом комбинировать с партнерами».

Большую роль в эволюции Фернандиньо сыграла закулисная работа. По информации The Independent, на тренировках Гвардиола показывал бразильцу, как должен двигаться опорник. Важнейшую роль также сыграл Микель Артета. Фернандиньо отдельно отмечал влияние испанца на свою игру:

«Пеп очень близок со своими помощниками – они поддерживают его в любой ситуации и всегда готовы помочь игрокам. Для меня очень важен был Микель – хотя бы потому, что он играл на той же позиции, что и я. Вместе мы анализировали мою игру, он подсказывал, какую позицию я должен занять в той или иной ситуации, что я сделал не так. Вот почему у нас получилось построить такую хорошую команду – секрет не только в игроках и тренере, но и в помощниках».

Успех эволюции Фернандиньо Пеп зафиксировал в конце 2017-го:

«Думаю, сейчас он входит в тройку лучших опорных полузащитников мира. Так же, как Джон (Стоунз) или Нико (Отаменди), Фернандиньо вывел свою игру на новый уровень. Он приносит нам много пользы – причем как с мячом, так и без него. Я понимаю, что фанатам нравятся игроки, которые забивают, но тренеры ценят в первую очередь таких игроков, как он».

Пеп ничего не говорил про тренеров соперников, но и они подстраивали свой план на игру специально под Фернандиньо. Трендом первого чемпионского сезона при Гвардиоле стала игра против ультраоборонительных 5-4-1, в которой нападающий противника действовал четко по бразильцу – отличный индикатор важности Ферны для «Сити»:

Благодаря системе с ложными фулбеками Фернандиньо все равно получал свободу и управлял игрой «Сити» через пас. По сравнению с периодом при Пеллегрини количество передач возросло почти в полтора раза – по этому показателю Ферна занимал на пике даже второе место в АПЛ:

Еще один ракурс величия Ферны – игра без мяча. В интервью ESPN бразилец рассказывал, что, помимо доставки мяча до атакующих игроков, его задача – срывать контратаки соперников. Фернандиньо делал это двумя способами – либо замыкая прессинг «Сити», либо совершая тактические фолы.

Великолепие Ферны в первом аспекте подчеркивает эффективность прессинг-действий – имеются в виду ситуации, когда игрок участвовал в давлении и это давление завершилось отбором мяча (причем необязательно отбором этого самого игрока). В сезонах-2017/18 и 2018/19 Фернандиньо входил в шестерку лучших по этому показателю в АПЛ, причем среди полузащитников был первым в обеих кампаниях.

Умение Фернандиньо грамотно сфолить и остаться без желтой карточки отмечал еще Ричардс – по его словам, бразилец научился так делать еще при Пеллегрини (логично, учитывая лень Туре). С приходом Гвардиолы этот аспект стал еще более важным – если контрпрессинг «Сити» не помог сразу вернуть мяч после потери, Фернандиньо за счет фола позволял игрокам откатиться на исходные позиции.

По ходу сезона-2018/19 тактические фолы «Сити» стали главной темой на британском телевидении. Жозе Моуринью предупреждал судей, чтобы они не спускали это с рук, а Гари Невилл вообще называл стиль Гвардиолы циничным. Пеп в ответ отрицал, что просит игроков фолить, но аналитики выяснили, что именно «Сити» нарушает правила интенсивнее всех в АПЛ.

Показательно, что наследник Фернандиньо Родри выделял именно тактические фолы как начало своей адаптации в «Сити»:

«У нас задействовано много игроков в атаке, поэтому наши соперники пытаются воспользоваться этим и оголить пространство. Большую часть времени я нахожусь в этом пространстве один, но это полезно для меня. Я учусь новым для себя вещам – когда выдвигаться на соперника, когда остаться на позиции, когда сделать тактический фол, а когда прыгнуть в подкат».

Еще Фернандиньо – элемент тактических сюрпризов от тренеров. Гвардиола мог доверить ему сразу 10 позиций

За несколько лет до прихода Пепа в Англию Жозе Моуринью выдал культовую фразу про то, что 11 Аспиликуэт могли бы спокойно выиграть Лигу чемпионов. Похожий комплимент Пеп адресовал Фернандиньо спустя два месяца после назначения:

«То, чего мы достигли до сих пор, было бы невозможно без Фернандиньо. Он умен и быстр, силен в воздухе. Как только он замечает пространство, он сразу же врывается в него. Если вам нужен человек, который исправит ошибки команды, он тоже сделает это. Если бы у кого-то в команде было три Фернандиньо, они стали бы чемпионами. У нас есть только один, но он очень важен для нас».

Вариативность Ферны проявлялась, прежде всего, в критические моменты. В первом сезоне при Пепе бразилец несколько раз выходил на флангах защиты – игроки этих позиций не устраивали Гвардиолу, потому что не понимали принципов игры ложным фулбеком. В сезоне-2019/20 Ферна на постоянной основе опустился в центр обороны – из-за травмы Эмерика Лапорта у «Сити» образовался дефицит ЦЗ.

Сам Фернандиньо относился к этому по-философски: «Пепу нравится пробовать игроков на разных позициях. Для нас же это новый и, самое главное, полезный опыт. Самое важное – помочь команде. Вдобавок, ты лучше понимаешь, что от тебя требуется в разных частях поля. Поэтому если тебя забросит туда по ситуации, этот опыт обязательно пригодится».

Остановимся на опыте в центре защиты. Он лучше всего характеризует то, что качества Ферны идеально соответствовали философии Пепа. За три года до эксперимента Гвардиола отмечал:

«Фернандиньо может сыграть на 10 позициях. У него есть качества для каждой из них. Поверьте, он может сыграть даже центрального защитника. Он поможет нам в этой позиции с точки зрения розыгрыша мяча. Мне в целом нравится использовать полузащитников в центре обороны – с ними легче начинать и строить атаки».

Во время экспериментального сезона-2019/20, когда Фернандиньо было уже 34, Гвардиола выделял интеллект бразильца: «Не так легко всю карьеру играть опорника или восьмерку, а теперь привыкать к центру защиты и соревноваться с такими быстрыми игроками, как Рэшфорд. Но Фернандиньо очень умен. Он прекрасно читает игру».

Формулирование задачи от самого Ферны объясняет, почему ему удалось с этим вызовом справиться:

«Когда ты играешь полузащитника, ты привык, что ключевые действия происходят перед тобой. Но когда ты в центре защиты, тебе нужно учитывать пространство за спиной. Соперник может воспользоваться этим, забросив мяч тебе зашиворот. Поначалу это было странно для меня, но со временем я привык».

Логично, что такой универсальный мастер в руках классного тренера может стать и тактическим сюрпризом для соперника. За девять лет в Англии таких историй была масса, выделим три:

1. В кампании ЛЧ-2015/16 «Сити» попал в одну группу с «Севильей». В первой игре на «Этихад» команда Пеллегрини победила 2:1, но сыграла сильно хуже соперника (1:3 по явным моментам). Часть проблемы – за центр поля отвечала только связка Фернандиньо и Туре.

В Севилье Пеллегрини перестроился на 4-1-4-1 – Ферна и Яя поднялись повыше благодаря страховке Фернандо. Компактность позволила Фернандиньо блистать на позиции восьмерки (сделал гол+пас), а Унаи Эмери емко резюмировал ответ: «Сити» извлек урок из первого матча».

2. Финал Кубка лиги-2016 с «Ливерпулем».

На этот раз Пеллегрини удивил Юргена Клоппа. В старте снова вышла троица Фернандо, Туре, Фернандиньо, но на этот раз роли распределились иначе. Фернандо и Туре вышли как связка опорников, Фернандиньо отправился на правый фланг.

Оборонительные качества пригодились под сдерживание мощного на тот момент Альберто Морено. Левый защитник «Ливерпуля» почти ничего не создал в атаке, вдобавок из-под него Фернандиньо открыл счет в игре.

3. Гостевой матч с «Лидсом» в сезоне-2020/21.

Несмотря на равный счет, на концовку Гвардиола выпустил Фернандиньо вместо атакующего Рияда Мареза, а команду перестроил на более осторожные 4-2-3-1. Парадоксально, но «Сити» выдал мощный отрезок (6:1 по ударам после выхода Ферны) и был близок к победе, а Марсело Бьельса после матча похвалил Пепа за такой ход.

Аргумент аргентинца – с помощью Фернандиньо в опорной «Сити» вернул контроль над игрой и впервые с начала матча снова доминировал на поле.

Лидерские качества Фернандиньо – последняя грань величия. После ухода Компани отвечал за вдохновляющий спич в раздевалке

По окончании каждого из пяти последних сезонов «Сити» терял игроков, которые выводили команду в качестве капитана:

Лето-2017 – Пабло Сабалета

Лето-2018 – Яя Туре

Лето-2019 – Венсан Компани

Лето-2020 – Давид Сильва

Лето-2021 – Серхио Агуэро

После каждого такого сезона Фернандиньо получал все больше лидерских функций, а после ухода Давида Сильвы – еще и повязку. Более того, с Ферной Гвардиола даже советовался насчет тактического плана на игру. В последних сезонах бразилец фактически стал играющим тренером – домашние шутили над ним, что скоро он будет новым Микелем Артетой.

Олицетворение роли играющего тренера – сезон на позиции центрального защитника. Гвардиола объяснял, что выбрал для Фернандиньо место ближе к правому флангу, чтобы он помог с адаптацией Жоау Канселу – благодаря тому, что оба разговаривают на португальском, новичку было проще доносить тактические инструкции.

Шефство над молодыми игроками – еще одна функция Фернандиньо. Поддержка Ферны особенно помогла Габи Жезусу – тот первое время жил один и скучал по маме. Бразилец рассказывал, что этот опыт он взял из начала своей карьеры:

«Дело не только в том, что это Габи, и мы оба бразильцы. Когда я начинал играть за «Атлетико Паранаэнсе» в 16-17 лет, мне сильно помогали старшие игроки. Они давали мне ценные советы, особенно в том что касается заботы о своем теле. Это засело у меня в голове – я до сих пор слышу голоса тех ребят, которые помогали мне на старте.

Отсюда же – понимание, насколько важны старшие игроки для молодых. Иногда – и не только в футболе – наступает тяжелый момент, тебе нужно реагировать на это. Задача опытного человека – помочь молодому совладать с эмоциями и пройти через испытание. Когда же наступает хороший момент, нужно успокоить его и, если требуется, вернуть с небес на землю».

В прошлом сезоне, когда Фернандиньо все чаще проигрывал конкуренцию Родри, он попробовал себя в роли заводилы – перед одним из больших матчей даже собрал мотивационное видео с цитатами Айтора Сенны:

«Я понимал, что у меня будет меньше игрового времени по сравнению с предыдущим сезонами. Поэтому решил найти для себя функции, в которых мог принести больше пользы, чем просто тренироваться и сидеть на скамейке. Иногда я замечал, что мы нуждаемся в честном и открытом разговоре – как мужчина с мужчиной, как человек с человеком – чтобы понять, в чем проблема и как ее решить. С моей подачи мы несколько раз устраивали такие разговоры».

Один из них, кажется, перевернул прошлый сезон для «Сити» – в момент, когда команда шла девятой в конце декабря:

«Как только мы собрались, я заговорил с ними максимально открыто. Я говорил как капитан. Я сказал им то же, что мне сказал Пеп: некоторые вещи непростительны. То, как вы тренируетесь, позже сказывается на вас в игре. После меня высказались все остальные, но каждый знал, что нам нужно встряхнуться. И было очень важно, что мы это проговорили».

«У нас было два варианта – изменить ситуацию или пассивно наблюдать за тем, как сезон ускользает. Нашим следующим матчем был «Челси» – в тот момент они были хороши. Перед игрой я подумал про себя: «Если парни не побегут и здесь, то все, мне крышка!» Но, конечно, мы победили. Хорошо победили. Уже к перерыву мы вели 3:0 и, если честно, бегали даже слишком много!»

Отличная шутка – особенно от игрока, который сам пахал за двоих.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Grimm/Bongarts, Stu Forster, Adrian Dennis/Pool, Michael Steele, Alex Livesey; globallookpress.com/Paul Terry via imago-images.de; East News/Jose Coelho / POOL / AFP