Онлайн развязки АПЛ: у «Ливерпуля» 1:1 с «Вулвз», «Сити» проигрывает «Вилле» (это не шутка!)

38-й тур Премьер-лиги – больше оттягивать нельзя. Сегодня все решится: мы узнаем чемпиона, 4-ю команду в ЛЧ и кого-то отправим в Чемпионшип (по-другому не получится, а жаль!).

Все 10 матчей начинаются одновременно, у нас впереди – два часа насыщенного зрелища.

Следим за всеми событиями в нашем онлайне – он обновляется автоматически.