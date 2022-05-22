Онлайн развязки АПЛ: у «Ливерпуля» 1:1 с «Вулвз», «Сити» проигрывает «Вилле» (это не шутка!)

Today is gonna be the day!
38-й тур Премьер-лиги – больше оттягивать нельзя. Сегодня все решится: мы узнаем чемпиона, 4-ю команду в ЛЧ и кого-то отправим в Чемпионшип (по-другому не получится, а жаль!).
Все 10 матчей начинаются одновременно, у нас впереди – два часа насыщенного зрелища.
Следим за всеми событиями в нашем онлайне – он обновляется автоматически.
Главные вопросы 38-го тура АПЛ
🏆 Кто чемпион – «Манчестер Сити» или «Ливерпуль»? Соперники у Пепа и Клоппа рабочие, но магии моменту определенно добавляет персона тренера «Астон Виллы» – Стивен Джеррард. Подарит шанс родному клубу?
🎫 Кто выйдет в ЛЧ с четвертого места? Претендента два – «Тоттенхэм» и «Арсенал». Положение лучше у «шпор»: хватит и ничьей с безнадежным «Норвичем».
⬇️ Кто скатится в Чемпионшип – «Бернли» или «Лидс»? В зоне вылета тур из-за худшей разницы мячей начинает «Лидс».
🗓 Все матчи 38-го тура:
• «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» • «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» • «Норвич» – «Тоттенхэм» • «Арсенал» – «Эвертон» • «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» • «Брайтон» – «Вест Хэм» • «Брентфорд» – «Лидс» • «Бернли» – «Ньюкасл» • «Челси» – «Уотфорд» • «Лестер» – «Саутгемптон»
Ситуация к перерыву: 1. «Ман Сити» – 90 очков, 2. «Ливерпуль» – 90 очков
«Сити» удерживает первое место благодаря лучшей разнице мячей (+5 в сравнении с ливерпульской).
«Ман Сити» нарывается на новые неприятности: Уоткинкс бежал к воротам, у него было много пространства и времени – хозяевам «Этихада» повезло, что у Джона Стоунза приличная скорость, он догнал нападающего. Ферна бы так не успел.
«Ман Юнайтед» пропускает и опускается на 7-е место
Да уж. Заа вывел вперед «Пэлас». У «МЮ» теперь нулевая разница голов. Звучит провально.
А конкурент «Манчестер Юнайтед» в споре за ЛЕ – «Вест Хэм» – повел с «Брайтоном». 1:0, Антонио.
💥 «АСТОН ВИЛЛА»!! 1:0! КЭШ!
ВОТ ЭТО ДА! Какой поворот!
Крайний защитник с паса другого защитника – школа Марсело Бьелсы, он такое любит.
Джейкоб Рэмси протащил мяч слева, отпасовал на Люку Диня – его навес нашел голову Кэша на линии вратарской. Шок.
«Норвич» 0:2 «Тоттенхэм»!
Харри Кейн! Включаем гимн Лиги чемпионов? Уже можно?
У «Ман Сити» и «Астон Виллы» не особо событийно. Хотя, понятное дело, хозяева давят. Только что судья Майкл Оливер через капитана «Виллы» Тайрона Мингза попросил Ольсена побыстрее вводить мяч в игру.
«Арсенал» тоже включился – 1:0 с «Эвертоном»
Мартинелли реализовал пенальти, который сам и заработал. Мяч попал в руку Ивоби – ВАР посмотрел и подтвердил.
1:1 – МАНЕ!
С передачи Тиаго. И какой передачи! Алькантара пяткой подправил мяч на ход Садьо, тот разогнался и пробил «Вулвз». Красота, что еще сказать.
В ЗОНЕ ВЫЛЕТА СТАНОВИТСЯ ГОРЯЧЕЕ
🔽 «Бернли» пропустил с пенальти от «Ньюкасла» и сполз в зону вылета (0:1)
У «Лидса» почти одновременно из-за офсайда отменили гол Гелхардта, но пока команда из Йоркшира на спасительном 17-м месте.
«Тоттенхэм» повел с «Норвичем» – 1:0
Кулусевски разбивает сердца болельщикам «Арсенала» – ЛЧ для «канониров» отдаляется.
«Челси» на «Стэмфорд Бридж» повел чуть раньше: уже вылетевшему «Уотфорду» забил Кай Хавертц.
Тен Хаг на матче «Кристал Пэлас» – «МЮ»
Новый тренер «Юнайтед» посмотрит с трибун, как его команда постарается случайно не свалиться в Лигу Конференций (нужно побеждать, чтобы удержаться на 6-м месте и отобраться в Лигу Европы).
Вратарь «Астон Виллы» Ольсен (у него сегодня дебют, напомним) визуально нервничает. Только что после паса назад затянул и в итоге попал в Габи Жезуса. Но без остроты.
0:1 в Ливерпуле! «Вулверхэмптон» повел!
Ого, внезпано. Забил Педру Нету. Да, это не шутка, «Ливерпуль» проигрывает дома! Трибуны «Этихада» одобрительно приняли такие новости.
«Энфилд» верит. Вы тоже?
⏱ Мы начинаем!
Момент истины – ради этого команды уже сыграли 370 матчей. Осталось всего 10.
«Мы должны выиграть... Стиви сделает остальное!»
Так Юрген Клопп в шутку описал план «Ливерпуля» на ближайшие 90 минут. Нервничает ли Джеррард?
Этот красавец тоже ждет развязки на стадионе «Ман Сити». Хотите немного деталей? Кубок изготовила лондонская королевская ювелирная Asprey. 104 см в высоту, 64 см в ширину. Весит очень прилично – 25,4 кг. Основа сделана из цельного серебра, подставка – из малахита.
Победитель получает на клуб 40 медалей (здесь и игроки, и тренеры, и сотрудники). Порог для футболистов – минимум 5 матчей за сезон Премьер-лиги.
Интересное у других: у «Виллы» нет основного вратаря, «МЮ» без Роналду
• Матч с «Сити» пропускает основной вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. До этого он сыграл в 36 матчах из 37. В воротах бирмингемцев будет Робин Ольсен. У шведа дебют.
Филиппе Коутиньо тоже в деле – у него 4 гола «Сити» в 6 матчах.
• У «Ман Юнайтед», как и анонсировалось, нет травмированного Криштиану Роналду и Поля Погба. Зато есть Эдинсон Кавани и 19-летний Аннибаль Межбри.
• У «Тоттенхэма» уже привычное трио впереди – Кулусевски, Кейн (здоров все же!) и Сон, который гонится за «Золотой бутсой».
• «Лидс» все так же без Патрика Бэмфорда – у него обнаружили ковид. Эх! Помог бы сегодня.
Составы «Сити» и «Ливерпуля»! Салах в запасе 🚨
Так, что тут у нас? «Сити» без сюрпризов впереди, а вот сзади интересно: кажется, Стоунз будет справа в защите, а Фернандиньо – в центре обороны. Для бразильца это последний матч, вот так проводы.
А Зинченко, Уокер и Аке – только в запасе. Хм!
У «Ливерпуля» ожидаемо (Клопп действительно предупреждал) тройка не совсем здоровых лидеров вне основы: Ван Дейк, Фабиньо и Мо Салах (да-да!). Их заменили Конате, Кейта и Жота.
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