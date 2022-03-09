«Ливерпуль» прошел «Интер»: снова низовой матч, снова преимущества в прессинге, снова проявилась важность стандартов

Разбор Вадима Лукомского.

«Ливерпуль» проиграл «Интеру» на «Энфилде» (0:1) – и все равно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда Симоне Индзаги зацепилась за единственный шанс и даже прервала 28-матчевую домашнюю серию «Ливерпуля» без поражений, но этого не хватило.

Поездка на «Энфилд» с отставанием в два мяча – почти приговор. Тем не менее, Индзаги придумал несколько ходов (эффективность обсудим ниже). Было два отклонения от классики. Во-первых, Артуро Видаль на месте Николо Бареллы – вынужденная мера из-за дисквалификации последнего. Во-вторых, без Эдина Джеко в атаке – пару с Лаутаро Мартинесом составил более мобильный Алексис Санчес.

У «Ливерпуля» главным сюрпризом стал выход Кертиса Джонса вместо Джордана Хендерсона в полузащите:

Важное замечание перед тем, как перейдем к деталям: это разбор матча, а не результата. Иногда эти вещи кардинально расходятся, но это не повод подгонять выводы под результат. Вчера «Ливерпуль» в разной степени превосходил соперника на всех отрезках встречи, трижды попадал в каркас и не позволил создать ни одного хорошего шанса у своих ворот (даже гол – невероятное исполнение, но явного момента там не было).

«Интер» хорошо оборонялся, но не мог захватить территорию

Матч шел на 0:0, но великолепный Лаутаро Мартинес не согласился с таким исходом. Эта вспышка принесла победу «Интеру», но не изменила сути – постоянных источников моментов у команд практически не было.

Низовые матчи бывают разных типов: иногда все упирается в плохую реализацию, иногда причина – в безыдейности команд в атаке, а иногда на первом плане умение сдерживать. Обе встречи «Интера» с «Ливерпулем» из последней категории. Столкнулись команды очень высокого уровня, которые классно нейтрализовали друг друга.

Если в первом матче такой футбол «Интера» даже заслуживал комплиментов, то при отставании в два мяча смотрелся уже иначе. Гости так и не нашли инструментов для более смелой игры против «Ливерпуля». В ключевых на топ-уровне аспектах команда Клоппа была лучше – лучше прессинговали, лучше контролировали мяч под чужим давлением.

Как и в первом матче, «Интер» строил прессинг через персональные ориентировки:

У «Ливерпуля» было сразу несколько приемов манипулирования этим типом давления. Первый – опускания Тиаго в линию к защитникам, Видаль не шел за ним до упора, у «Ливерпуля» появлялся свободный игрок:

Второй – при персональном прессинге свободным всегда оказывается вратарь соперника. Алиссон пользовался этим и выманивал кого-то из нападающих, чтобы свободным оказался центральный защитник. Это особенно помогало Жоэлю Матипу, который, получая стартовую свободу, очень здорово продвигает мяч через проходы:

Третий прием – наличие свободного Трента на правом фланге под переводы. В такие моменты Перишич не играл с ним настолько плотно, насколько требует персональный прессинг. Причина банальная: было слишком боязно оставлять Бастони 1-в-1 с Салахом:

В большинстве эпизодов «Интер» вынужден был откатываться в позиционную оборону в схеме 5-3-2:

Команда Индзаги хорошо сдерживала соперника в этой стадии, но, уступая 0:2, они определенно планировали более агрессивную игру – не получилось, так как соперник слишком хорош. Иронично, что именно эпизод прессинга привел к единственному голу (хотя там важнее шикарное исполнение Лаутаро). Увы, в большинстве таких ситуаций «Ливерпуль» образцово контролировал гостей.

При этом сам «Ливерпуль» без проблем встречал высоко и быстрее возвращал себе мяч. Все классические механизмы работали прекрасно: зонный ориентированный на мяч прессинг с фланговыми ловушками (особенно классно зажимали слева). Как следствие, территориальная картина матча даже до удаления выглядела однобокой – 34% действий на трети «Интера». Аналог типичного матча «Ливерпуля» с андердогом в АПЛ.

Два приема «Интера» в атаке: доставка мяча на Перишича и попытка вскрыть высокую линию «Ливерпуля»

48% атак «Интера» шли через левый фланг. Задумка – максимально быстро доставлять мяч на Ивана Перишича – была очевидной:

Кажется, ставка была в первую очередь на то, чтобы оперативно использовать зону Трента, пока он не успел вернуться. Преимущества Перишича в прямых столкновениях с ТАА не было – он достойно оборонялся. Но иногда хорват получал неплохие условия из-за скорости развития атаки, за которой Трент не успевал (из-за изначально смелой позиции).

Отдельно нужно отметить роль Алексиса Санчеса в таких атаках. Опускался в опорную и был связующим звеном. Эту работу делал весьма неплохо. Описанные эпизоды несли потенциальную угрозу, но были слишком предсказуемыми. Ставка не оправдалась: ни одного точного навеса из пяти попыток и худшая точность передач у Перишича.

Второй прием команды Индзаги – попытка использовать высокую линию «Ливерпуля». Вероятно, именно поэтому играли без Джеко – с двумя более мобильными нападающими. Целью было выходить в атаку не через забросы на нападающего, который зацепится, а сразу пытаться вскрывать пространство за спиной защитников.

«Интер» пытался проверять таким образом оборону «Ливерпуля» – Санчес и Лаутаро открывались, их искали передачами за спину:

Особых успехов таким образом «Интер» не добился. Матип и Ван Дейк очень хорошо выбирали позицию – либо оказывались первыми на мяче, либо ловили в офсайд (5 раз).

«Ливерпуль» угрожал со стандартов и в переходных эпизодах

Главное качество «Ливерпуля» – контроль территории. Его можно разделить на два аспекта: удержание/продвижение мяча и прессинг. Эти механизмы у команды Клоппа на другом уровне относительно «Интера». Когда у команды уже два гола форы, этого достаточно. То есть сам процесс создания моментов – с чем были определенные проблемы – в таком рисунке был вторичен.

Даже в таких условиях хозяева организовали достаточно шансов для пары голов. Проявились давние сильные стороны – стандарты и быстрые атаки.

Тут «Интер» вне схемы, так как только что потерял мяч, трое пытаются накрыть Тиаго, а он все равно доставляет в штрафную – завершится супермоментом Салаха:

Снова «Интер» вне схемы – попытались далеко выбить, но борьбу выиграл Ван Дейк. На подборе Жота сохранил мяч под давлением двух соперников и создал комфортную ситуацию для Мане и Салаха:

При стандартах угроза «Ливерпуля» исходила от центральных защитников – Матипа и Ван Дейка. «Интер» использовал смешанную систему опеки и против защитников «Ливерпуля» играли персонально: с Матипом – Шкриньяр; с Ван Дейком – Думфрис.

Как показала практика, не лучший выбор. Матип пытался оторваться от Шкриньяра через хитрые траектории, где партнеры служили заслоном, но лучше всего сработал другой эпизод – тот, где Шкриньяр просто выключился, раздавая указания партнерам, и оставил Матипа совсем свободным:

Ван Дейк просто сильнее Думфриса. Возможно, Индзаги приставил его Вирджилу из-за их знакомства по сборной. Но слишком часто на первый план выходили индивидуальные навыки игры при стандартах – и тут Ван Дейк намного лучше.

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Матчи получились весьма похожими:

• Оба раза низовой рисунок, а побеждает команда, которая лучше решает конкретные эпизоды.

• Оба раза «Интер» пытался бороться с «Ливерпулем» за мяч и территорию, но команда Клоппа слишком хороша в этих аспектах.

• При этом трансформировать этот контроль в доминирование и постоянный источник моментов «Ливерпуль» не мог – «Интер» прекрасно оборонялся позиционно.

• Обе команды потрясающе используют стандарты на дистанции сезона, но в очных встречах сильнее в этом аспекте был «Ливерпуль» – в таком низовом противостоянии это сыграло ключевую роль.

• Результат вчерашнего матча льстит «Интеру». «Ливерпуль» был заметно сильнее и мог решать исход и при 0:0, и 0:1 после удаления. При этом в первом матче команда Клоппа не без везения получила фору в два мяча в матче, где у них было лишь легкое преимущество. То есть в самих встречах все складывалась не совсем логично, но счет по сумме двух вполне точно отражает положение вещей – «Ливерпуль» заслуженно идет дальше.

Первый матч: 2:0

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Фото: REUTERS/Phil Noble