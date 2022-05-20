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Как же классно подыгрывал Дзагоев! За 13 лет больше голевых сделал только Дзюба

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Травмы сломали не все.

ЦСКА переживает историческую неделю: вслед за Марио Фернандесом армейцев покидает Алан Дзагоев.

«У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба», – рассказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Дзагоев дебютировал за ЦСКА в 17 лет, а разорвал РПЛ через несколько месяцев, когда Алану уже исполнилось 18. В первый же сезон Дзагоев оформил 8+9 по системе «гол+пас» – совершенно феноменальный результат.

С сезона-2009 Opta ведет полный обсчет РПЛ, поэтому мы используем статистику именно с этого периода

Несмотря на травмы и отсутствие постоянной позиции на протяжении 13 сезонов (начинал под Вагнером Лавом, затем опустился в опорную зону, а при Леониде Слуцком появлялся даже на фланге), Дзагоев – топ.

Алан – второй и по общему количеству голевых передач, и по ассистам с игры (то есть без учета стандартов). 

По количеству передач под удар Дзагоев – тоже в топ-3 РПЛ с сезона-2009. 

При этом Дзагоев сыграл на 7000 минут меньше Дзюбы – это два с половиной чемпионата.

Потрясающий результат.

Но очень-очень грустный. Алан мог добиться гораздо большего.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Dmitry Golubovich

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