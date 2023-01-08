Альварес провел невероятный год, а станет еще лучше. Но как ему играть при таком Холанде?

Sports.ru продолжает сериал об игроках (и тренерах), которые, по мнению наших авторов, выстрелят в новом году. В новой серии – Хулиан Альварес, который получил, возможно, самого сложного конкурента из всех возможных.

Параллельно на Sports.ru раскручивается другой сериал – в нем мы рассказываем про героев, для которых 2022-й стал прорывным. Я выбрал Микеля Артету, но и Хулиан Альварес вписывается идеально.

Он прожил год словно в фильме: начал его в аргентинской лиге, а закончил в обнимку с Месси и кубком мира в статусе одного из главных открытий ЧМ. В начале 2022-го он забивал «Патронадо» и «Химнасии», в конце – дублем выводил Аргентину в финал чемпионата мира. В 2022-м Альварес завершил путь от маленького фаната Агуэро, еще не понимавшего значимость гола кумира в ворота «КПР», до преемника Серхио, забивавшего в Лиге чемпионов.

Теперь я хочу, чтобы 2023-й стал для него еще лучше.

Во-первых, за скромность и обаяние

Для Хулиана это был действительно удивительный год. Сначала он с опаской ожидал адаптацию после переезда в суровую Англию и готовился к большому давлению. Потом переживал из-за заявки на чемпионат мира – реально думал, что может пролететь мимо Катара, не говоря уже об основе, которую, казалось, забил Лаутаро Мартинес.

Но не нужно путать эти чувства со слабостью и неуверенностью. Просто Альварес очень скромный и тихий парень. Такие черты – редкость для современных звезд, которые привыкли дерзить, сверкать и эпатировать. Именно поэтому хочется, чтобы Альварес демонстрировал обратное – показал, что можно быть звездой топ-клуба без роскошных фото в инстаграме и громких историй, в которых не понятно, где правда, а где пиар.

Эти качества в нем взрастили в Кальчине – сельскохозяйственном поселке на 2 тысячи человек. В Аргентине Кальчин знают как город с трудолюбивыми людьми. Герб Кальчина как бы намекает: на нем изображены бык, фабрика, винт, книги, колоски и фраза «Работа, учеба и благополучие».

Именно там Хулиан жил до 15 лет, научился труду и уважению. Когда он уже ворвался в основу «Ривер Плейт», вспомнил о первом тренере Рафаэле Варасе, который заметил талант в двухлетнем парнишке, пинающем мяч на улице.

«Я работаю в государственном секторе и во второй половине дня развожу продукты в супермаркет. Моя машина слишком мала для этого. Однажды отец Хулиана вручил мне футболку с автографом и надписью: «Первому тренеру, который сопровождал мои первые шаги».

Это было красиво. Но на следующий день его отец снова позвонил мне и сказал, что скоро приедет. Он приехал и посигналил на новеньком фургоне. Я не понимал, что происходит, и плакал. У меня не было слов! Его жест и жест его семьи не удивили меня, но удивил сам подарок. Мне было достаточно и футболки.

В тот же день Хулиан позвонил мне, и мы разговаривали 10 минут. Я не мог выговорить больше трех слов. Было очень эмоционально, я плакал», – говорил Варас.

Таким же тихим и скромным Альварес был на поле.

«Он никогда не конфликтовал с соперниками. Были игры, когда его хватали за футболку, толкали и фолили. Но он никогда не дрался и даже не спорил, никогда не спрашивал, почему его бьют. Он не спорил ни с судьями, ни с соперниками – ни с кем», – продолжил Варас.

Альварес даже голы празднует скромно – будто забил бывшей команде и не хочет ее обидеть. Просто поднимает кулак в воздух либо расставляет руки – минимум эмоций, хотя рядом поздравляют Де Брюйне, Холанд, Силва и другие звезды, с которыми мечтает играть каждый.

Во-вторых, за альтруизм

В начале 2022-го Альварес для многих в Европе оставался загадкой. Да, контракт с «Сити» уже был, но о его игре мы узнавали только от экспертов по аргентинской лиге. Конечно, многих возбудили шесть голов в матче Кубка Либертадорес против перуанской «Альянса Лима», но все же – сколько уже было таких латиноамериканцев, ярко врывающихся и быстро потухающих.

После переезда в «Сити» добавилось конкретики, но все еще было мало вводных: до 5 октября Пеп лишь дважды выпустил его в основе. Помогла травма Холанда: после вылета норвежца Альварес был стартовым игроком в пяти матчах подряд и отблагодарил за доверие тремя голами и двумя ассистами. Самым эффектным отрезком было начало ноября: со 2-го по 9-е аргентинец забил «Севилье» в ЛЧ (+2 ассиста), «Фулхэму» в АПЛ и «Челси» в Кубке Англии.

А потом наступил чемпионат мира, и мы наконец увидели настоящего Альвареса. Форварда, который умеет и забивать, и работать на команду. Он стал настоящим талисманом: до финала с Хулианом на поле Аргентина ни разу не пропустила: Саудовская Аравия забила до его выхода на замену, а Нидерланды и Австралия, когда Альварес уже был на лавке.

Если Де Поль был телохранителем Месси, то Хулиан на ЧМ пахал ради кумира. Во-первых, неустанно работал в прессинге, во-вторых, при обороне отлетал назад, освобождая Месси от утомительной беготни. Отношение не изменилось даже после четырех голов: Альварес все еще работал на команду, хотя теперь реально претендовал на «Золотую бутсу». Личные достижение он задвинул на второй план.

Лучшей наградой за это стали слова Лионеля Месси после полуфинала с Хорватией: Альварес сделал дубль и заработал для Лео пенальти, но лучшим игроком матча все равно признали форварда «ПСЖ»:

«Каждый игрок выступил очень хорошо, но если бы мне пришлось выбирать, я бы вручил эту награду [лучшему игроку матча] Хулиану. У него была невероятная игра».

Альварес полностью готов к новой роли, потому что позиция страйкера в «Сити» даже не обсуждается при любой форме аргентинца.

«У нападающего должен быть широкий диапазон: будь то передачи партнерам или самостоятельное завершение атак. Не скажу, что я лучший в каком-то из определенных навыков. Я командный игрок и готов к любой роли, которую выберет тренер», – сказал Альварес Sky Sports после переезда в Англию.

А на ЧМ доказал, что это не просто красивые слова для публики. Такие игроки заслуживают больше внимания, согласны?

Но помешать взлету Альвареса может Холанд

Возможно, «помешать» не самое подходящее слово, потому что и Холанд, и Альварес заряжены на командную работу. Речь скорее про то, что прогресс и работа Хулиана могут спрятаться за тенью от фургона голов Холанда. Сложно заметить кого-то еще, когда рядом Т-1000.

«В детстве я всегда играл впереди. Я был сильным нападающим, и у меня была свободная роль. В последнее время [еще в «Ривер Плейт»] я сосредоточился на игре в штрафной. Но еще могу играть на фланге или ассистировать другому форварду», – говорил Альварес.

После впечатляющей работы на ЧМ возник вопрос: а может ли Гвардиола, видя успехи Альвареса в Катаре, доверить ему ту же роль в «Манчестер Сити» – создать помощника для Холанда, который не всегда попадает в прессинг так, как об этом мечтает Пеп? Даже Сеск Фабрегас предвкушал: «Манчестер Сити» с Альваресом и Холандом в составе – это вообще честно?»

Есть ли шанс на связку Альварес-Холанд в старте? Отвечает Вадим Лукомский

Выступление Альвареса на ЧМ никак не должно повлиять на замыслы Пепа. Ту стадию принятия крутости Хулиана, которую большинство болельщиков проходили в Катаре, тренер «Сити» преодолел в начале сезона. Вот, например, его августовские слова: «И раньше знал, что Альварес хорош – из редких матчей «Ривера», которые видел, и из нарезок, но, честно говоря, я шокирован тем, насколько он хорош. Весь штаб впечатлен тем, как он исполняет роль нападающего, его трудолюбием и набором навыков».

В других комплиментах Гвардиола уходил в детали, рассказывал о невероятных данных Хулиана в прессинге. Ничего нового Альварес на ЧМ Пепу не показал – Гвардиола знал его сильные стороны, но все равно предпочитал другой вариант, в котором есть только один нападающий. Вариант с двумя форвардами все еще маловероятен именно в качестве стартового плана.

Но это чуть ли не идеальный план для ситуаций, когда «Сити» нужно спасать матчи: Холанд остается единственным нападающим, а Хулиан с ним в связке, но на деле (особенно без мяча) чуть глубже отрабатывает и агрессивнее прессингует. Он действительно здорово умеет это делать. После матча с «Челси» в ноябре (до ЧМ) Пеп говорил: «Альварес и Холанд могут играть вместе – особенно против команд, которые обороняются глубоко». Выглядеть такой вариант может примерно так:

Мы уже видели такое сочетание в матчах, когда «Сити» нужно было раскрываться. Важно не только наличие двух форвардов, но и рывки из глубины от скрытого дополнительного нападающего (как правило, Илкая Гюндогана). В момент доставки мяча в штрафную у «Сити» не два, а даже три форварда. При этом более-менее фиксированную роль играет только Холанд – двое других более подвижны.

Альваресу такая роль подходит. У его взаимодействия с Холандом есть потенциал стать еще мощнее. Например, пока Хулиан слишком редко использует дальний удар. Он у него очень хорошо поставлен – в последнем сезоне за «Ривер» забил 5 голов из-за штрафной. В «Сити» пока лишь 4 раза пробивал издали. Это оружие может быть уместным именно в сценарии, который упомянул Пеп: соперник глубоко, концентрируется на Холанде, оставляет Альвареса свободным у штрафной. Возможно, сейчас у него будет больше уверенности.

Но это бонусный сценарий. Самое главное, что они друг друга понимают, дополняют, а Альварес хорошо и своевременно открывается в роли вот такого вспомогательного нападающего. Возможно, во второй части сезона Пеп будет чаще использовать этот вариант не по ходу игры, а именно с первых минут против соперников, с которыми понятно, что будет автобус. Также вероятно, что Альварес получит побольше минут, когда Холанду нужен отдых или в случае травм норвежца.

Основным вариантом все-таки не вижу. Во-первых, Гвардиола никогда не играл на постоянной основе с двумя нападающими. Во-вторых, Холанд не гуру прессинга (Пеп даже публично замечал это – говорил, что в этом направлении нужно прибавлять), но не так пассивен, чтобы размещать рядом с ним полноценного слугу под эту задачу. То есть Холанд и Месси при прессинге очень разные в плане неучастия. Необходимый минимум Холанд проделывает, кардинальных вопросов к нему нет.

Эффект Альвареса, который работает за двоих, в связке с Холандом не будет таким тотальным, как в связке с Месси, потому что Лео дает больше возможностей себя проявить. Проще говоря, прессинг недостаточно сильный мотив, чтобы сделать связку Альварес-Холанд обязательной. Эрлинг достаточно компетентен, чтобы вести давление самостоятельно. Альварес лучше – прямо грандиозен в этом отношении. И скорее может быть самостоятельным вариантом под конкретные матчи, чем слугой для Холанда.

***

Резюмируем: Альварес очень скромный парень, который любит работать, а не мечтать – на вопрос Sky Sports о глобальных планах перевел ответ в суждения о том, что нужно трудиться прямо сейчас.

При этом Альварес наслаждается высокой конкуренцией и ищет личные плюсы даже от Холанда в старте – например, рассказывает семье, какой это кайф тренироваться с Де Брюйне, Гюндоганом и другими звездами. А еще совсем не боится меняться и готов работать на команду. Например, Лионель Скалони выдал такую цитату: «В его возрасте нормально хотеть завоевать мир. Он мальчик, который сделает все, что вы ему скажете».

Пока Эрлинг Холанд на «Этихаде», все будут замечать его голы. Альварес забьет намного меньше, но я все равно считаю, что 2023-й будет прорывным для Хулиана даже без самосвала голов. Отобразится это не в личной статистике, а в победах «Сити».

Финальное слово Гвардиоле:

«Все заголовки посвящены Эрлингу, и я понимаю, что это из-за его показателей. Но еще на предсезонке я сказал, что Альварес действительно хорош. Он может играть шире со своим видением извне. Он может увеличить нашу интенсивность».

Фото: East News/OLI SCARFF/AFP, Nigel Roddis / AFP, AP Photo/Dave Thompson; REUTERS/Hannah Mckay, Carl Recine; Gettyimages.ru/Stu Forster