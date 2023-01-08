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Альварес провел невероятный год, а станет еще лучше. Но как ему играть при таком Холанде?

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Sports.ru продолжает сериал об игроках (и тренерах), которые, по мнению наших авторов, выстрелят в новом году. В новой серии – Хулиан Альварес, который получил, возможно, самого сложного конкурента из всех возможных.

Параллельно на Sports.ru раскручивается другой сериал – в нем мы рассказываем про героев, для которых 2022-й стал прорывным. Я выбрал Микеля Артету, но и Хулиан Альварес вписывается идеально.

Он прожил год словно в фильме: начал его в аргентинской лиге, а закончил в обнимку с Месси и кубком мира в статусе одного из главных открытий ЧМ. В начале 2022-го он забивал «Патронадо» и «Химнасии», в конце – дублем выводил Аргентину в финал чемпионата мира. В 2022-м Альварес завершил путь от маленького фаната Агуэро, еще не понимавшего значимость гола кумира в ворота «КПР», до преемника Серхио, забивавшего в Лиге чемпионов. 

Теперь я хочу, чтобы 2023-й стал для него еще лучше.

Во-первых, за скромность и обаяние

Для Хулиана это был действительно удивительный год. Сначала он с опаской ожидал адаптацию после переезда в суровую Англию и готовился к большому давлению. Потом переживал из-за заявки на чемпионат мира – реально думал, что может пролететь мимо Катара, не говоря уже об основе, которую, казалось, забил Лаутаро Мартинес. 

Но не нужно путать эти чувства со слабостью и неуверенностью. Просто Альварес очень скромный и тихий парень. Такие черты – редкость для современных звезд, которые привыкли дерзить, сверкать и эпатировать. Именно поэтому хочется, чтобы Альварес демонстрировал обратное – показал, что можно быть звездой топ-клуба без роскошных фото в инстаграме и громких историй, в которых не понятно, где правда, а где пиар. 

Эти качества в нем взрастили в Кальчине – сельскохозяйственном поселке на 2 тысячи человек. В Аргентине Кальчин знают как город с трудолюбивыми людьми. Герб Кальчина как бы намекает: на нем изображены бык, фабрика, винт, книги, колоски и фраза «Работа, учеба и благополучие».

Именно там Хулиан жил до 15 лет, научился труду и уважению. Когда он уже ворвался в основу «Ривер Плейт», вспомнил о первом тренере Рафаэле Варасе, который заметил талант в двухлетнем парнишке, пинающем мяч на улице. 

«Я работаю в государственном секторе и во второй половине дня развожу продукты в супермаркет. Моя машина слишком мала для этого. Однажды отец Хулиана вручил мне футболку с автографом и надписью: «Первому тренеру, который сопровождал мои первые шаги».

Это было красиво. Но на следующий день его отец снова позвонил мне и сказал, что скоро приедет. Он приехал и посигналил на новеньком фургоне. Я не понимал, что происходит, и плакал. У меня не было слов! Его жест и жест его семьи не удивили меня, но удивил сам подарок. Мне было достаточно и футболки.

В тот же день Хулиан позвонил мне, и мы разговаривали 10 минут. Я не мог выговорить больше трех слов. Было очень эмоционально, я плакал», – говорил Варас. 

Таким же тихим и скромным Альварес был на поле. 

«Он никогда не конфликтовал с соперниками. Были игры, когда его хватали за футболку, толкали и фолили. Но он никогда не дрался и даже не спорил, никогда не спрашивал, почему его бьют. Он не спорил ни с судьями, ни с соперниками – ни с кем», – продолжил Варас. 

Альварес даже голы празднует скромно – будто забил бывшей команде и не хочет ее обидеть. Просто поднимает кулак в воздух либо расставляет руки – минимум эмоций, хотя рядом поздравляют Де Брюйне, Холанд, Силва и другие звезды, с которыми мечтает играть каждый.

Во-вторых, за альтруизм

В начале 2022-го Альварес для многих в Европе оставался загадкой. Да, контракт с «Сити» уже был, но о его игре мы узнавали только от экспертов по аргентинской лиге. Конечно, многих возбудили шесть голов в матче Кубка Либертадорес против перуанской «Альянса Лима», но все же – сколько уже было таких латиноамериканцев, ярко врывающихся и быстро потухающих.

После переезда в «Сити» добавилось конкретики, но все еще было мало вводных: до 5 октября Пеп лишь дважды выпустил его в основе. Помогла травма Холанда: после вылета норвежца Альварес был стартовым игроком в пяти матчах подряд и отблагодарил за доверие тремя голами и двумя ассистами. Самым эффектным отрезком было начало ноября: со 2-го по 9-е аргентинец забил «Севилье» в ЛЧ (+2 ассиста), «Фулхэму» в АПЛ и «Челси» в Кубке Англии.

А потом наступил чемпионат мира, и мы наконец увидели настоящего Альвареса. Форварда, который умеет и забивать, и работать на команду. Он стал настоящим талисманом: до финала с Хулианом на поле Аргентина ни разу не пропустила: Саудовская Аравия забила до его выхода на замену, а Нидерланды и Австралия, когда Альварес уже был на лавке.

Если Де Поль был телохранителем Месси, то Хулиан на ЧМ пахал ради кумира. Во-первых, неустанно работал в прессинге, во-вторых, при обороне отлетал назад, освобождая Месси от утомительной беготни. Отношение не изменилось даже после четырех голов: Альварес все еще работал на команду, хотя теперь реально претендовал на «Золотую бутсу». Личные достижение он задвинул на второй план. 

Лучшей наградой за это стали слова Лионеля Месси после полуфинала с Хорватией: Альварес сделал дубль и заработал для Лео пенальти, но лучшим игроком матча все равно признали форварда «ПСЖ»:

«Каждый игрок выступил очень хорошо, но если бы мне пришлось выбирать, я бы вручил эту награду [лучшему игроку матча] Хулиану. У него была невероятная игра».

Альварес полностью готов к новой роли, потому что позиция страйкера в «Сити» даже не обсуждается при любой форме аргентинца.

«У нападающего должен быть широкий диапазон: будь то передачи партнерам или самостоятельное завершение атак. Не скажу, что я лучший в каком-то из определенных навыков. Я командный игрок и готов к любой роли, которую выберет тренер», – сказал Альварес Sky Sports после переезда в Англию. 

А на ЧМ доказал, что это не просто красивые слова для публики. Такие игроки заслуживают больше внимания, согласны?

Но помешать взлету Альвареса может Холанд

Возможно, «помешать» не самое подходящее слово, потому что и Холанд, и Альварес заряжены на командную работу. Речь скорее про то, что прогресс и работа Хулиана могут спрятаться за тенью от фургона голов Холанда. Сложно заметить кого-то еще, когда рядом Т-1000. 

«В детстве я всегда играл впереди. Я был сильным нападающим, и у меня была свободная роль. В последнее время [еще в «Ривер Плейт»] я сосредоточился на игре в штрафной. Но еще могу играть на фланге или ассистировать другому форварду», – говорил Альварес.

После впечатляющей работы на ЧМ возник вопрос: а может ли Гвардиола, видя успехи Альвареса в Катаре, доверить ему ту же роль в «Манчестер Сити» – создать помощника для Холанда, который не всегда попадает в прессинг так, как об этом мечтает Пеп? Даже Сеск Фабрегас предвкушал: «Манчестер Сити» с Альваресом и Холандом в составе – это вообще честно?»

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Выступление Альвареса на ЧМ никак не должно повлиять на замыслы Пепа. Ту стадию принятия крутости Хулиана, которую большинство болельщиков проходили в Катаре, тренер «Сити» преодолел в начале сезона. Вот, например, его августовские слова: «И раньше знал, что Альварес хорош – из редких матчей «Ривера», которые видел, и из нарезок, но, честно говоря, я шокирован тем, насколько он хорош. Весь штаб впечатлен тем, как он исполняет роль нападающего, его трудолюбием и набором навыков».

В других комплиментах Гвардиола уходил в детали, рассказывал о невероятных данных Хулиана в прессинге. Ничего нового Альварес на ЧМ Пепу не показал – Гвардиола знал его сильные стороны, но все равно предпочитал другой вариант, в котором есть только один нападающий. Вариант с двумя форвардами все еще маловероятен именно в качестве стартового плана. 

Но это чуть ли не идеальный план для ситуаций, когда «Сити» нужно спасать матчи: Холанд остается единственным нападающим, а Хулиан с ним в связке, но на деле (особенно без мяча) чуть глубже отрабатывает и агрессивнее прессингует. Он действительно здорово умеет это делать. После матча с «Челси» в ноябре (до ЧМ) Пеп говорил: «Альварес и Холанд могут играть вместе – особенно против команд, которые обороняются глубоко». Выглядеть такой вариант может примерно так:

Мы уже видели такое сочетание в матчах, когда «Сити» нужно было раскрываться. Важно не только наличие двух форвардов, но и рывки из глубины от скрытого дополнительного нападающего (как правило, Илкая Гюндогана). В момент доставки мяча в штрафную у «Сити» не два, а даже три форварда. При этом более-менее фиксированную роль играет только Холанд – двое других более подвижны. 

Альваресу такая роль подходит. У его взаимодействия с Холандом есть потенциал стать еще мощнее. Например, пока Хулиан слишком редко использует дальний удар. Он у него очень хорошо поставлен – в последнем сезоне за «Ривер» забил 5 голов из-за штрафной. В «Сити» пока лишь 4 раза пробивал издали. Это оружие может быть уместным именно в сценарии, который упомянул Пеп: соперник глубоко, концентрируется на Холанде, оставляет Альвареса свободным у штрафной. Возможно, сейчас у него будет больше уверенности.

Но это бонусный сценарий. Самое главное, что они друг друга понимают, дополняют, а Альварес хорошо и своевременно открывается в роли вот такого вспомогательного нападающего. Возможно, во второй части сезона Пеп будет чаще использовать этот вариант не по ходу игры, а именно с первых минут против соперников, с которыми понятно, что будет автобус. Также вероятно, что Альварес получит побольше минут, когда Холанду нужен отдых или в случае травм норвежца.  

Основным вариантом все-таки не вижу. Во-первых, Гвардиола никогда не играл на постоянной основе с двумя нападающими. Во-вторых, Холанд не гуру прессинга (Пеп даже публично замечал это – говорил, что в этом направлении нужно прибавлять), но не так пассивен, чтобы размещать рядом с ним полноценного слугу под эту задачу. То есть Холанд и Месси при прессинге очень разные в плане неучастия. Необходимый минимум Холанд проделывает, кардинальных вопросов к нему нет. 

Эффект Альвареса, который работает за двоих, в связке с Холандом не будет таким тотальным, как в связке с Месси, потому что Лео дает больше возможностей себя проявить. Проще говоря, прессинг недостаточно сильный мотив, чтобы сделать связку Альварес-Холанд обязательной. Эрлинг достаточно компетентен, чтобы вести давление самостоятельно. Альварес лучше – прямо грандиозен в этом отношении. И скорее может быть самостоятельным вариантом под конкретные матчи, чем слугой для Холанда.

***

Резюмируем: Альварес очень скромный парень, который любит работать, а не мечтать – на вопрос Sky Sports о глобальных планах перевел ответ в суждения о том, что нужно трудиться прямо сейчас. 

При этом Альварес наслаждается высокой конкуренцией и ищет личные плюсы даже от Холанда в старте – например, рассказывает семье, какой это кайф тренироваться с Де Брюйне, Гюндоганом и другими звездами. А еще совсем не боится меняться и готов работать на команду. Например, Лионель Скалони выдал такую цитату:  «В его возрасте нормально хотеть завоевать мир. Он мальчик, который сделает все, что вы ему скажете».

Пока Эрлинг Холанд на «Этихаде», все будут замечать его голы. Альварес забьет намного меньше, но я все равно считаю, что 2023-й будет прорывным для Хулиана даже без самосвала голов. Отобразится это не в личной статистике, а в победах «Сити». 

Финальное слово Гвардиоле: 

«Все заголовки посвящены Эрлингу, и я понимаю, что это из-за его показателей. Но еще на предсезонке я сказал, что Альварес действительно хорош. Он может играть шире со своим видением извне. Он может увеличить нашу интенсивность».

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Фото: East News/OLI SCARFF/AFP, Nigel Roddis / AFP, AP Photo/Dave Thompson; REUTERS/Hannah Mckay, Carl Recine; Gettyimages.ru/Stu Forster

16 комментариев

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Anonymous
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Альваресу нужно переходить в нормальный клуб в котором нет игроков которые только своим именем или ценой застолбили место в основе, в Барсе, МЮ, Баварии или даже Реале он бы играл основным
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Barca, Liverpool_forever
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Альварес напоминает молодого Месси. Скромный гений. То, что он показал на ЧМ было волшебно. Надеюсь продолжит прогрессировать. После того как Месси завершит карьеру, надо будет найти игрока за кем захочется также понаблюдать. Альварес один из моих кандидатов!
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gusilebedi
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У меня одного при просмотре через приложение каждую минуту вылетает в эп стор с предложением скачать очередную херню какую-то?
Все реже на спортс из-за этого хочется заходить
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Артемий Дмитриев
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Он бы сейчас идеально вписался в арсенал!))
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Alex_msk
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Идеальный нападающий для Арсенала. Если можно купить за 70млг, то непонятно, зачем нужен Мудрик
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Alex Mash
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Альварес настоящий бриллиант в оправе Аргентины и Мансити, пусть и дальше ярко сверкает!
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
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Как хотел бы чтобы он оказался в Барселоне с Месси.
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Mc′loud
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Надеемся что Альварес не будет всю жизнь сидеть под Холландом. Арсенал)
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Alexander Yavriantz
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Жаль, что МЮ его не купили, было видно по его игре в Аргентине, что потенциал мощный у парня.
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Александра Александрова
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Его бы в аренду отдать , но Сити самому такой нужен , Холанд же не вечный может легко сломаться ! Да и матчи, где концовки нужно будет взламывать оборону и отыгрываться Альварес будет играть второго нападающего , да и всего два нападающих в команде это не так уж и много !
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шампион
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Альварес на ЧМ показал, что он редчайший продукт - хищная обученная девятка, таких нет даже у испанцев и немцев.
Но клубы-мешки тащат все, что боестит, а нужно или нет, для них второй вопрос. Для некоторых игроков это потеряенное время. Жезус уже "поработал" с Пепом, чуть не оказался вингером в итоге.
Надеюсь, год-другой на лавке заставят Хули выйти.
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Всеволод Гриценко
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по мне надо уйти из Сити, а не протирать штаны и ждать возможно годы
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Heisenberg
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А вообще у Альвареса есть шанс стать главной звездой в Сити. Если не ошибаюсь, то отец Холанда говорил, что Эрлинг надолго не собирается задерживаться в Англии и собирается поиграть в других топ чемпионатах.
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XavIniesta2008-2015
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Альварес слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке, но недостаточно хорош, чтобы вытеснить Холланда или убедить Гвардиолу перейти на схему с двумя нападающими. Почему Альвареса не делают вингером, хотя у него есть все качества для игры на фланге-загадка
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munchen_fest
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Ответ Лужин
Гвардиоле Холланд как бельмо на глазу, не любит он таких игроков, уж сколько пассивно-агрессивных выпадов в его сторону сделано было. Думаю если бы финальное слово было за Пепом, то трансфер не состоялся бы. Хорошо, что у тренеров, даже таких, нет абсолютной власти, и им приходится подстраиваться под звезд. Иначе, уверен, Гвардиола бы и Месси из Барсы убрал ради структуры.
Что-то ты несусветную чушь написал
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Лужин
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Гвардиоле Холланд как бельмо на глазу, не любит он таких игроков, уж сколько пассивно-агрессивных выпадов в его сторону сделано было. Думаю если бы финальное слово было за Пепом, то трансфер не состоялся бы. Хорошо, что у тренеров, даже таких, нет абсолютной власти, и им приходится подстраиваться под звезд. Иначе, уверен, Гвардиола бы и Месси из Барсы убрал ради структуры.
0
-2
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