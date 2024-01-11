Как ходоки с дисквалом за допинг оказались тренерами сборной России? У одного даже нет учеников

Главный сюрприз от российской легкой атлетики в Новом году – появление в списках сборной бывших ходоков Ольги Каниськиной (на фото), Елены Лашмановой и Сергея Кирдяпкина.

Спортсмены, ставшие символами допинговой империи Виктора Чегина, на троих вернули в МОК три олимпийские медали (два золота и серебро из Лондона-2012).

И вот их имена фигурируют в списке Минспорта уже в качестве тренеров сборной России. Смотрится вызывающе, особенно в контексте, что именно со скандала с мордовской школой ходьбы стартовало в 2015 году отстранение нашей легкой атлетики. Прошло 8 лет лет, дисквалификации спортсменов давно истекли, а вот статус федерации не вернулся до сих пор.

Неужели в России не нашлось более подходящих кандидатов на роль тренеров сборной? Или это вызов для World Athletics?

Мы разобрались.

Федерация уверяет, что ходоки не тренеры сборной. Она предлагает не верить Минспорту?

Утром 10 января ВФЛА отреагировала на очередную ситуацию сдержанным релизом (цитируем дословно):

«Названные специалисты являются личными тренерами спортсменов, являющихся кандидатами в сборные команды России и включены в список для того, чтобы могли выезжать на централизованные сборы по линии сборной команды страны со своими спортсменами, а также сопровождать их на международные старты.

Вышеуказанные тренеры не являются штатными сотрудниками сборной команды страны, не стоят на ставках ни в ФГБУ ЦСП, ни в ВФЛА. Они не являются и не являлись тренерами сборной команды страны по легкой атлетике» , – подчеркнул главный тренер Руслан Мащенко.

Откуда тогда взялись эти фамилии? Вот список кандидатов в сборные команды РФ по легкой атлетике на 2024 год с печатями Минспорта. В нем и появились фамилии Лашмановой, Каниськиной и Кирдяпкина. Напротив каждой – должность «тренер спортивной сборной команды».

Главный тренер предлагает не верить документам федерального ведомства? Странно.

Но есть нюанс.

Сборной России по легкой атлетике не существует. Позиция тренера в ней – номинальная

В легкой атлетике нет сборной в том смысле, в каком она существует в лыжах, биатлоне, футболе и большинстве других видов спорта. То есть группы людей, которые в определенный период времени тренируются и выступают вместе под руководством одного тренера.

Легкая атлетика для этого слишком разнообразна. Вместе тренироваться не могут не только метатели с прыгунами или спринтеры со стайерами. Даже спортсменам внутри одного вида часто подходят абсолютно разные стили работы.

Поэтому в хорошие времена роль тренера сборной заключалась в определении состава на главные международные старты. Сейчас она свелась к составлению списков на централизованные сборы и на ставки в ЦСП. На этом все: в оставшееся время можно работать с личными учениками или погружаться в пучину бюрократии.

Поэтому «тренер спортивной сборной команды» из документа Минспорта – в каком-то смысле фикция.

Например, в списке тренеров есть и Геннадий Габрилян – тренер олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. Никого, кроме нее, Габрилян не тренирует и не собирается. И вообще к руководству сборной не имеет отношения (вспомните риторику Ласицкене по отношению к чиновникам и поймете, может ли стать таковым ее тренер).

Но Габрилян-таки стал на бумаге «тренером сборной команды». Видимо, чтобы беспрепятственно ездить с Ласицкене на сборы и соревнования, как и объяснил Мащенко.

Так кого же тренируют Каниськина, Лашманова и Кирдяпкин?

У Каниськиной уже 6 лет есть официальная должность – директор школы олимпийского резерва в Саранске. Это абсолютно легально, три года и два месяца дисквалификации истекли еще в 2015-м.

Самая звездная ученица Каниськиной – участница Олимпийских игр в Токио и призер юниорского ЧМ Эльвира Хасанова (Чепарева). Бывшая биатлонистка пришла в ходьбу в том числе ради тренировок с Каниськиной (и рассказала об этом в интервью тут).

Так что теперь Ольга (судя по спискам Минспорта) совмещает руководство школой и индивидуальную работу с Хасановой. Других личных тренеров у Эльвиры не указано.

У Кирдяпкина ученики не такие заметные: серебряный призер чемпионата России в ходьбе на 35 км Александр Гарин и юниор Максим Бойко. Но будем считать, что ему нахождение в числе тренеров сборной тоже необходимо для поездок на сборы.

Дальше самое интересное: у Елены Лашмановой личных учеников.... нет вообще. Более того, она даже не указана среди тренеров школы олимпийского резерва в Саранске. Зато Лашманова – единственная из троицы бывших ходоков, кто прокомментировал свое назначение и честно сказал:

«Разумеется, у нас есть в штабе и более опытные специалисты, выше меня по статусу и заслугам, мы им подчиняемся. Назвать главным тренером никого из нас нельзя, все мы – члены тренерского штаба. Возможно, в будущем получу какой то отдельный набор, но сейчас об этом речи не идет».

Есть еще нюанс: Лашманова официально даже не завершала спортивную карьеру. Прямо сейчас она находится в международном пуле тестирования World Athletics.

Учитывая, что в пуле всего 40 россиян на все дисциплины легкой атлетики, то если Елена действительно теперь тренирует – хорошо бы как можно раньше сообщить об этом. Тогда хотя бы в следующем году ее место в пуле займет кто-то из действующих спортсменов.

А еще при детальном изучении в списке сборной находятся почти все ближайшие соратники Виктора Чегина: Вера и Константин Начаркины, Сергей Никитин. Все они не прекращали работы в Саранске (и формально не должны были, так как не находятся в дисквалификации).

Видимо, это как раз те «более опытные специалисты», о которых говорила Лашманова.

Ходоки – не единственные даже в этом списке, к кому есть вопросы по допингу

Вишенка на торте. Например, в числе тренеров группы прыжков упоминается Татьяна Котова (№130) – призер двух Олимпиад (2000 и 2004) в длине.

В 2013-м РУСАДА дисквалифицировало ее на два года по результатам перепроверки проб. В итоге Котова лишилась серебра чемпионата мира-2005 и золота зимнего чемпионата мира-2006. После дисквалификации в сектор она уже не вернулась и возглавила сборную Краснодарского края.

Мария Абакумова (№163) – абсолютная звезда нашего метания копья, участница эпичной схватки за олимпийское золото в Пекине-2008 с чешкой Барбарой Шпотаковой.

Шпотакова тогда выцарапала победу у россиянки, которую толком никто не знал, только в последней попытке, а спустя 8 лет Абакумову лишили серебра из-за найденного в пробе анаболика. Аннулировали не только результат Пекина, но и победу на чемпионате мира-2011.

Что Абакумова после истечения четырех лет дисквалификации стала тренировать – совсем не секрет. Одну из ее учениц, Карину Полудкину, летом сватали в сборную Сирии, и тогда именно Абакумова подтвердила: ехать на Ближний Восток спортсменка отказалась. Теперь Полудкина действительно в юниорском составе сборной России, а Абакумова – тренер не только у нее, но и у своего супруга Дмитрия Тарабина.

Или вот тренер по метаниям Игорь Виниченко (№158) – в спортивные времена сдал две положительные пробы подряд, обе на анаболический стероид оралтуринабол. Срок отстранения по тогдашним правилам составил всего два года, после чего метатель вернулся в сектор.

Но уже в 2015-м лаборатория Лозанны снова нашла в его пробе анаболик, правда, тогда на слушаниях Виниченко удалось доказать невиновность и избежать дисквалификации.

И это только бывшие спортсмены, которые стали тренерами. Если брать в расчет всех тренеров, у которых ученики когда-либо попадались на допинге, таких людей будет в разы больше. Собственно, сложнее станет найти в списке человека, у которого такой страницы в биографии не было.

Формально все они сейчас имеют полное право тренировать и в том числе работать в сборной. Ни ВФЛА, ни Минспорт не нарушают регламент.

Так устроена наша легкая атлетика. Проблема списка Минспорта – не лично в Каниськиной, Кирдяпкине или даже Лашмановой. Просто почему-то красной тряпкой оказались именно ходоки.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина, Григорий Сысоев, Виталий Белоусов, Рамиль Ситдиков; Takeshi Nishimoto, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press