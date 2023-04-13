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Непомнящий ошибся и сгорел в партии. Это зевок – или Дин перехитрил Яна?

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Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

После двух партий матча за шахматную корону Дин Лижэнь производил впечатление готового клиента психиатра. Но прошел день отдыха, и китаец преобразился – одержал победу в партии и сравнял счет в матче.

Так что, Непомнящий зевнул? Или Дин Лижэнь показал что-то невероятное? Неужели в чемпионском матче наступил перелом? Разбираемся вместе с гроссмейстером и известным тренером Дмитрием Кряквиным.

– У Дина интересный секундант – румынский гроссмейстер Рихард Раппорт. После хода h3 в третьей партии над ним все улыбались, но на самом деле, это очень креативный игрок.

В этот раз они приготовили английскую партию. Так особо никто не играет, это было необычно. Поначалу не казалось, что у китайца есть какой-то заметный перевес или что у Яна проблемы. Но психологически Непомнящий попал в непростую позицию.

Ян любит активные, атакующие шахматы. А тут нужно было, условно, сидеть в окопах и обороняться. Это не сильная сторона Непомнящего. Плюс небольшой цейтнот по времени, который и привел к ходу Kd4. Я не скажу, что это необъяснимая ошибка. Это следствие того, что китаец переиграл Яна, поставил его в некомфортное положение и вынудил ошибиться.

Дин Лижэнь показал себя настоящим бойцом. После поражения и, как мне кажется, нервного срыва, он всего за один день отдыха привел себя в полный порядок. Теперь то же самое предстоит сделать Яну.

Проигрывать, упускать преимущество – это всегда неприятно. Но думаю, в психологическом плане Ян сейчас очень сильно прибавил. У него достаточно опыта и понимания, что нужно делать в таких ситуациях. Срыв, какой у него был в Дубае (на чемпионском матче с Карлсеном в 2021-м – Sports.ru) не должен повториться. Во всяком случае, я в это верю.

Чемпионский матч возобновится в субботу после дня отдыха. Непомнящему предстоит играть белыми.

 Хайлайты четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем

«Я обыграл бы Карлсена в Доте». Непомнящий побеждал в киберспорте, но ушел ради шахмат (и денег)

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?» 

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

5 комментариев

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di Malkovich
По моему мнению игра была осознанной со стороны китайца и ошибка Яна скорее стала следствием.
Обратили на себя внимание три момента:
- 6-й ход, взятие чёрного слона с2 не ферзём, а пешкой.
- 15-й ход, жертва пешки на с5 ради позиционного преимущества.
- 29-й ход, размен ладьи на коня d4 опять же ради усиления позиции.
В общем правильная игра белыми, т.е. первым номером.
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ChipsRobber
Дин ведь и турнир претендентов начал с бездарного поражения белыми. А потом взял и выплыл на второе место. Так что с психологией у китайца вроде все ок.
А вот действительно ли Непомнящий усилил этот аспект после провала с Карлсеном, мы вскоре увидим.
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NomerSports
Ответ IzhStyle
Чем бы не закончился матч, я все равно уже отдам должное Дину, после первых двух партий, я думал, это будет вынос тела, учитывая состояние китайца, но абсолютно уверенная ничья черными и отличная партия сегодня, просто блестяще. Ожидаю отличный матч и чтобы он шел полностью 14 партий и может быть даже тай-брейк.
просто тут два игрока не дотягивающие до чемпиона. Дин хоть 2800 пробивал.
+2
-3
-1
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IzhStyle
Чем бы не закончился матч, я все равно уже отдам должное Дину, после первых двух партий, я думал, это будет вынос тела, учитывая состояние китайца, но абсолютно уверенная ничья черными и отличная партия сегодня, просто блестяще. Ожидаю отличный матч и чтобы он шел полностью 14 партий и может быть даже тай-брейк.
+9
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Melnikov1968
По мнению Шипова цейтнота и близко не было. Ян поспешил и не заметил жертву качества. И сразу же обнаружил её после того как поставил коня на d4.
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