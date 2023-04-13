После двух партий матча за шахматную корону Дин Лижэнь производил впечатление готового клиента психиатра. Но прошел день отдыха, и китаец преобразился – одержал победу в партии и сравнял счет в матче.

Так что, Непомнящий зевнул? Или Дин Лижэнь показал что-то невероятное? Неужели в чемпионском матче наступил перелом? Разбираемся вместе с гроссмейстером и известным тренером Дмитрием Кряквиным.

– У Дина интересный секундант – румынский гроссмейстер Рихард Раппорт. После хода h3 в третьей партии над ним все улыбались, но на самом деле, это очень креативный игрок.

В этот раз они приготовили английскую партию. Так особо никто не играет, это было необычно. Поначалу не казалось, что у китайца есть какой-то заметный перевес или что у Яна проблемы. Но психологически Непомнящий попал в непростую позицию.

Ян любит активные, атакующие шахматы. А тут нужно было, условно, сидеть в окопах и обороняться. Это не сильная сторона Непомнящего . Плюс небольшой цейтнот по времени, который и привел к ходу Kd4. Я не скажу, что это необъяснимая ошибка. Это следствие того, что китаец переиграл Яна, поставил его в некомфортное положение и вынудил ошибиться.

Дин Лижэнь показал себя настоящим бойцом. После поражения и, как мне кажется, нервного срыва, он всего за один день отдыха привел себя в полный порядок. Теперь то же самое предстоит сделать Яну.

Проигрывать, упускать преимущество – это всегда неприятно. Но думаю, в психологическом плане Ян сейчас очень сильно прибавил. У него достаточно опыта и понимания, что нужно делать в таких ситуациях. Срыв, какой у него был в Дубае (на чемпионском матче с Карлсеном в 2021-м – Sports.ru) не должен повториться. Во всяком случае, я в это верю.

Чемпионский матч возобновится в субботу после дня отдыха. Непомнящему предстоит играть белыми.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев