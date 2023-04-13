Непомнящий ошибся и сгорел в партии. Это зевок – или Дин перехитрил Яна?
После двух партий матча за шахматную корону Дин Лижэнь производил впечатление готового клиента психиатра. Но прошел день отдыха, и китаец преобразился – одержал победу в партии и сравнял счет в матче.
Так что, Непомнящий зевнул? Или Дин Лижэнь показал что-то невероятное? Неужели в чемпионском матче наступил перелом? Разбираемся вместе с гроссмейстером и известным тренером Дмитрием Кряквиным.
– У Дина интересный секундант – румынский гроссмейстер Рихард Раппорт. После хода h3 в третьей партии над ним все улыбались, но на самом деле, это очень креативный игрок.
В этот раз они приготовили английскую партию. Так особо никто не играет, это было необычно. Поначалу не казалось, что у китайца есть какой-то заметный перевес или что у Яна проблемы. Но психологически Непомнящий попал в непростую позицию.
Ян любит активные, атакующие шахматы. А тут нужно было, условно, сидеть в окопах и обороняться. Это не сильная сторона Непомнящего. Плюс небольшой цейтнот по времени, который и привел к ходу Kd4. Я не скажу, что это необъяснимая ошибка. Это следствие того, что китаец переиграл Яна, поставил его в некомфортное положение и вынудил ошибиться.
Дин Лижэнь показал себя настоящим бойцом. После поражения и, как мне кажется, нервного срыва, он всего за один день отдыха привел себя в полный порядок. Теперь то же самое предстоит сделать Яну.
Проигрывать, упускать преимущество – это всегда неприятно. Но думаю, в психологическом плане Ян сейчас очень сильно прибавил. У него достаточно опыта и понимания, что нужно делать в таких ситуациях. Срыв, какой у него был в Дубае (на чемпионском матче с Карлсеном в 2021-м – Sports.ru) не должен повториться. Во всяком случае, я в это верю.
Чемпионский матч возобновится в субботу после дня отдыха. Непомнящему предстоит играть белыми.
Хайлайты четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем
«Я обыграл бы Карлсена в Доте». Непомнящий побеждал в киберспорте, но ушел ради шахмат (и денег)
Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Обратили на себя внимание три момента:
- 6-й ход, взятие чёрного слона с2 не ферзём, а пешкой.
- 15-й ход, жертва пешки на с5 ради позиционного преимущества.
- 29-й ход, размен ладьи на коня d4 опять же ради усиления позиции.
В общем правильная игра белыми, т.е. первым номером.
А вот действительно ли Непомнящий усилил этот аспект после провала с Карлсеном, мы вскоре увидим.