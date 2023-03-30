23 комментария

В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?
Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов озадачили наш спорт.
За отказ от условий – а значит, и за бойкот Игр – выступают не только некоторые спортсмены (например, олимпийские чемпионы лыжница Вероника Степанова и гимнаст Артур Далалоян), но и руководители (Елена Вяльбе).
При этом глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (на фото) уверен: «Бойкот – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла».
Поздняков повторял это не раз, из-за чего сложилось впечатление: бойкотировать Олимпиаду никак нельзя – иначе нам грозят 8 лет изоляции. Ссылался глава ОКР на Олимпийскую хартию – главный документ МОК.
Мы проверили: на самом деле о таких санкциях там речи не идет.
По нашей информации, 8 лет санкций – это личная оценка Позднякова. Он предположил, что в случае бойкота мы потеряем один олимпийский цикл по собственному желанию, а следующий – вследствие санкций за нарушение Олимпийской хартии.
Пункт про запрет бойкотов придумал Самаранч. Он устал от трех неполных Олимпиад подряд
Вот пункт 27.3 Олимпийской хартии, где говорится о бойкотах Игр:
«Национальные олимпийские комитеты имеют исключительное право представлять соответствующие страны на Олимпийских играх и на региональных, континентальных или мировых мультиспортивных соревнованиях под эгидой МОК. Каждый НОК обязан принимать участие в Олимпийских играх, посылая туда спортсменов».
На этом – все. Ни слова про санкции в случае, если спортсменов не пошлют. Возможно, срок в два олимпийских циклах фигурирует в неформальных, частных беседах. Или это личная оценка возможных последствий от самого Позднякова. Но в Олимпийской хартии ничего подобного нет.
Вообще, даже этот параграф появился в Хартии только в конце 1980-х. Тогда президент МОК Хуан Антонио Самаранч устал от бойкотов, которые ставили под угрозу олимпийское движение. На тот момент МОК имел в бэкграунде серию из трех неполноценных летних Олимпиад подряд:
• 1976 год, Монреаль – Игры бойкотировали африканские страны, протестуя против регбийного матча между ЮАР и Новой Зеландией. Причем некоторые африканцы из-за решений своих правительств вынужденно покинули олимпийскую деревню в последний момент, за несколько дней до старта Олимпиады.
• 1980 год, Москва – Игры бойкотировали спортсмены из 65 государств, протестуя против вторжения СССР в Афганистан. В числе неприехавших – США, Канада, Япония и многие другие.
• 1984 год, Лос-Анджелес – на фоне продолжающейся Холодной войны Игры бойкотировали СССР и большинство социалистических стран.
И только Игры 1988 года в Сеуле стали первыми (спустя 12 лет!), где собрался максимально возможный на тот момент состав участников.
Тогда Самаранч и решил: если позволить бойкотам продолжаться – престиж Игр неминуемо упадет. Так в Хартии появился пункт о том, что каждый НОК обязан участвовать в ближайших Играх, причем именно «посылая туда спортсменов». Отделаться отправкой только чиновников не получится.
При этом в Хартии не упомянуты санкции конкретно за бойкот. Есть только список возможных санкций за нарушение Хартии со стороны НОК:
• отстранение;
• отзыв предварительного признания;
• отзыв полного признания. В таком случае НОК лишается всех прав, предоставленных ему в соответствии с Хартией;
• отзыв права на организацию Сессии или Олимпийского конгресса.
МОК не вводил никаких санкций против ОКР. Возможно, только пока?
Но прямо сейчас пункт Хартии про бойкот не имеет к России никакого отношения. Бойкотировать можно только соревнования, куда нас как минимум приглашали. Формально процедура выглядит так:
1) МОК присылает приглашение ОКР для участия в ближайших Играх-2024 в Париже
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2) ОКР формирует команду и отправляет в МОК заявку с именами спортсменов и персонала
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3) МОК принимает заявку и выдает аккредитации участникам Игр.
Именно так (с поправкой на то, чтобы в названии команды не фигурировало «Россия») было на последних Олимпиадах в Пекине и Токио. В Пхенчхане-2018 команду формировал и заявлял сам МОК (с помощью двух специальных комиссий), потому что ОКР на тот момент находился под санкциями из-за допингового скандала.
Что же будет сейчас? На данный момент, никаких санкций против ОКР нет. А значит, формировать и заявлять команду «нейтральных атлетов» должен именно он. А отказ от этих действий будет считаться нарушением Олимпийской хартии.
Но в своих рекомендациях МОК не зря подчеркивает, что сейчас речь идет только о международных соревнованиях, а решение по Олимпийским играм отдельно примут позднее. Признание ОКР в МОК может быть приостановлено или отменено в любой момент.
И тогда заявлять нейтральную команду станет сам МОК (как это происходит сейчас с командой беженцев). А выбор – ехать на Игры или нет на таких условиях – станет личным делом каждого спортсмена. ОКР останется лишь функция наблюдателя.
Как можно бойкотировать соревнования, на которые тебя не пригласили?
7 критически важных вопросов к МОК по допуску России
Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты
Фото: East News/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, AP Photo/Kolenovsky; Gettyimages.ru/Matthias Hangst
Это как?
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Все. Ни о каком бойкоте речи не идет. Пусть уже МОК мечется между двух огней, решая, что лучше сделать? Допустить Россию, но получить бойкот от западных стран. Или не допустить Россию, но лишится одной из ведущих спортивных держав.
МОК уже не уйдет от аналога 1980-1984 годов. Сам загнал себя в эту дыру.
Так что МОК имел в бэкграунде серию из четырех неполноценных летних Олимпиад подряд...
Остальные - конъюнктурщики-болтуны в интересах политики и коммерции...
Это будет зависеть от самого главного
Будет прям картина "Теон Грейджой захватывает ров Кейлин", если кто ещё помнит "Игру престолов".))
Ну а тот, кто живёт за счёт губернаторов и госкорпов конечно никуда не поедет в текущих условиях, это очевидно