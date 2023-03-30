23 комментария

Дальний лес
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В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?

Томас Бах Томас Бах
Станислав Поздняков Станислав Поздняков
Париж-2024
ОКР
МОК МОК
Лыжи Лыжи

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов озадачили наш спорт.

За отказ от условий – а значит, и за бойкот Игр – выступают не только некоторые спортсмены (например, олимпийские чемпионы лыжница Вероника Степанова и гимнаст Артур Далалоян), но и руководители (Елена Вяльбе).

При этом глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (на фото) уверен: «Бойкот – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла».

Поздняков повторял это не раз, из-за чего сложилось впечатление: бойкотировать Олимпиаду никак нельзя – иначе нам грозят 8 лет изоляции. Ссылался глава ОКР на Олимпийскую хартию – главный документ МОК.

Мы проверили: на самом деле о таких санкциях там речи не идет.

По нашей информации, 8 лет санкций – это личная оценка Позднякова. Он предположил, что в случае бойкота мы потеряем один олимпийский цикл по собственному желанию, а следующий – вследствие санкций за нарушение Олимпийской хартии.

Пункт про запрет бойкотов придумал Самаранч. Он устал от трех неполных Олимпиад подряд  

Вот пункт 27.3 Олимпийской хартии, где говорится о бойкотах Игр:

«Национальные олимпийские комитеты имеют исключительное право представлять соответствующие страны на Олимпийских играх и на региональных, континентальных или мировых мультиспортивных соревнованиях под эгидой МОК. Каждый НОК обязан принимать участие в Олимпийских играх, посылая туда спортсменов».

На этом – все. Ни слова про санкции в случае, если спортсменов не пошлют. Возможно, срок в два олимпийских циклах фигурирует в неформальных, частных беседах. Или это личная оценка возможных последствий от самого Позднякова. Но в Олимпийской хартии ничего подобного нет.

Вообще, даже этот параграф появился в Хартии только в конце 1980-х. Тогда президент МОК Хуан Антонио Самаранч устал от бойкотов, которые ставили под угрозу олимпийское движение. На тот момент МОК имел в бэкграунде серию из трех неполноценных летних Олимпиад подряд:

• 1976 год, Монреаль – Игры бойкотировали африканские страны, протестуя против регбийного матча между ЮАР и Новой Зеландией. Причем некоторые африканцы из-за решений своих правительств вынужденно покинули олимпийскую деревню в последний момент, за несколько дней до старта Олимпиады.

• 1980 год, Москва – Игры бойкотировали спортсмены из 65 государств, протестуя против вторжения СССР в Афганистан. В числе неприехавших – США, Канада, Япония и многие другие.

• 1984 год, Лос-Анджелес – на фоне продолжающейся Холодной войны Игры бойкотировали СССР и большинство социалистических стран.

И только Игры 1988 года в Сеуле стали первыми (спустя 12 лет!), где собрался максимально возможный на тот момент состав участников.

Тогда Самаранч и решил: если позволить бойкотам продолжаться – престиж Игр неминуемо упадет. Так в Хартии появился пункт о том, что каждый НОК обязан участвовать в ближайших Играх, причем именно «посылая туда спортсменов». Отделаться отправкой только чиновников не получится.

При этом в Хартии не упомянуты санкции конкретно за бойкот. Есть только список возможных санкций за нарушение Хартии со стороны НОК:

• отстранение;

• отзыв предварительного признания;

• отзыв полного признания. В таком случае НОК лишается всех прав, предоставленных ему в соответствии с Хартией;

• отзыв права на организацию Сессии или Олимпийского конгресса.

МОК не вводил никаких санкций против ОКР. Возможно, только пока?   

Но прямо сейчас пункт Хартии про бойкот не имеет к России никакого отношения. Бойкотировать можно только соревнования, куда нас как минимум приглашали. Формально процедура выглядит так:

1) МОК присылает приглашение ОКР для участия в ближайших Играх-2024 в Париже

⤵️

2) ОКР формирует команду и отправляет в МОК заявку с именами спортсменов и персонала

⤵️

3) МОК принимает заявку и выдает аккредитации участникам Игр.

Именно так (с поправкой на то, чтобы в названии команды не фигурировало «Россия») было на последних Олимпиадах в Пекине и Токио. В Пхенчхане-2018 команду формировал и заявлял сам МОК (с помощью двух специальных комиссий), потому что ОКР на тот момент находился под санкциями из-за допингового скандала.

Что же будет сейчас? На данный момент, никаких санкций против ОКР нет. А значит, формировать и заявлять команду «нейтральных атлетов» должен именно он. А отказ от этих действий будет считаться нарушением Олимпийской хартии.

Но в своих рекомендациях МОК не зря подчеркивает, что сейчас речь идет только о международных соревнованиях, а решение по Олимпийским играм отдельно примут позднее. Признание ОКР в МОК может быть приостановлено или отменено в любой момент.

И тогда заявлять нейтральную команду станет сам МОК (как это происходит сейчас с командой беженцев). А выбор – ехать на Игры или нет на таких условиях – станет личным делом каждого спортсмена. ОКР останется лишь функция наблюдателя.

Как можно бойкотировать соревнования, на которые тебя не пригласили?

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России 

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты  

Фото: East News/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, AP Photo/Kolenovsky; Gettyimages.ru/Matthias Hangst

23 комментария

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YOKODZUMA
Ответ Боевой Бурят Путина
Эту версию вбрасывают в СМИ, чтобы оправдать свое согласие на участие в нейтральном статусе перед турбопатриотами. Параллельно будут форсить самых оголтелых деятелей, призывающих к бойкоту и ядерному удару по Лозанне. Но в итоге все равно поедут
Если вы перейдете красную линию мы вам ответим так, как вы еще никогда не видели!
Это как?
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beleran
Да что мешает олимпийскому комитету России указать, что руководствуясь олимпийской хартией, приветствуя олимпийские принципы команда сборной России непременно будет участвовать в олимпийских играх с использованием гимна, государственного флага Российской Федерации и государственной символики.
Все. Ни о каком бойкоте речи не идет. Пусть уже МОК мечется между двух огней, решая, что лучше сделать? Допустить Россию, но получить бойкот от западных стран. Или не допустить Россию, но лишится одной из ведущих спортивных держав.
МОК уже не уйдет от аналога 1980-1984 годов. Сам загнал себя в эту дыру.
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YOKODZUMA
Ответ Гол в девятину
Ну тут все просто. Тот кто выступает за свой счёт сам решит, карьера в спорте не такая длинная. Ну а тот, кто живёт за счёт губернаторов и госкорпов конечно никуда не поедет в текущих условиях, это очевидно
Прочитал "гороскопов". Долго думал кто из спортсменов астрологом подрабатывает
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sashafan2
Интересно, кто первый придумал эту легенду про пропуск двух ОИ в случае бойкота?
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Viks
Бойкот официально объявлять не нужно - есть много способов фактически выразить своё отношение и фактически не участвовать.
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Kestutis Ceponis
Как мне видится, достаточно много и хорошо понимают ситуацию, в которой оказались российские спортсмены. Но я все еще вижу много невежественных людей, которые все еще обвиняют других, особенно Запад или США. Это очень плохо для таких любителей спорта, которые видят только одну сторону и всегда верят тому, что пишут. насколько недружелюбны те страны, которые не хотят, чтобы российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях. Большинство людей обвиняют только других, но никто не говорит, что в сложившейся ситуации виновата сама Россия. Понятно, что никто не захочет соглашаться с моим мнением и я уйду русофобом или лицемером. У меня нет времени спорить с вами, почему виновата только сама Россия, потому что большинство из вас видит только одну сторону и аргументы не будут иметь никакого значения. Спасибо за понимание с уважением.
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Юра Плисецкий
Ответ Evgeniy Bozylev
Почему вообще государство спонсирует большой спорт. Смотрел помню фильм Охотник на лисиц, там американские борцы сами крутились, искали спонсоров, тренировались за свой счет. В США, Карл. Стране намного богаче России
США спонсирует спортсменов сборной своей страны.
+2
-1
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Олег Кучтраев
Ответ Evgeniy Bozylev
Почему вообще государство спонсирует большой спорт. Смотрел помню фильм Охотник на лисиц, там американские борцы сами крутились, искали спонсоров, тренировались за свой счет. В США, Карл. Стране намного богаче России
Ну например, в Норвегии государство содержит спорт. Страна, намного, клара, богаче США
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YOKODZUMA
Ответ Триксель+5
Вот именно. На месте руководства страны следовало бы задуматься о компетентности Позднякова и соответствия его действий занимаемой им должности. По-моему, этот г-н больше всех хочет в Париж хоть тушкой, хоть чучелком (пошопиться, наверное). Своими руками этот и подобные ему и развалят наш спорт.
То есть задуматься о компетентности руководства страны никаких поводов нет...
+5
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Max Bochkov
Игры 1988 года тоже не обошлись без бойкота - в Сеул отказались приезжать Албания, Куба, КНДР, Вьетнам, Никарагуа, Сейшельские острова и Эфиопия.
Так что МОК имел в бэкграунде серию из четырех неполноценных летних Олимпиад подряд...
+5
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Триксель+5
Ответ Carlton Palmer
Наши чиновники - такие чиновники. У них даже ума не хватает понять, что Россия уже дисквалифицирована, раз ей запрещено присылать свою делегацию. И значит ни о каком бойкоте с ее стороны не может быть речи.
Вот именно. На месте руководства страны следовало бы задуматься о компетентности Позднякова и соответствия его действий занимаемой им должности. По-моему, этот г-н больше всех хочет в Париж хоть тушкой, хоть чучелком (пошопиться, наверное). Своими руками этот и подобные ему и развалят наш спорт.
+5
-2
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naPmu3aH
Ответ Evgeniy Bozylev
Почему вообще государство спонсирует большой спорт. Смотрел помню фильм Охотник на лисиц, там американские борцы сами крутились, искали спонсоров, тренировались за свой счет. В США, Карл. Стране намного богаче России
ты че, пёс... Там же "каждый за себя" и потом становясь знаменитыми всю жизнь расплачиваются за кредиты , а здесь обученные/натренированные за государственные деньги выиграют медали, которыми сможет гордиться даже последний алкаш на задворках "великой страны"!
+5
-7
-2
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Russ Ivan
Самаранч был последним независимым руководителем МОК, который пёкся за спорт и атлетов.
Остальные - конъюнктурщики-болтуны в интересах политики и коммерции...
+8
-6
+2
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Carlton Palmer
Наши чиновники - такие чиновники. У них даже ума не хватает понять, что Россия уже дисквалифицирована, раз ей запрещено присылать свою делегацию. И значит ни о каком бойкоте с ее стороны не может быть речи.
+12
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Сергей Жарковский
МОК будет делать всё возможное чтобы мы сами отказались от участия в ОИ,или по крайней мере бойкотировала их.
+3
-2
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DeGrig
Какой ОКР, вы о чем? Страна уже отстранена, в названии ОК есть слово Россия, а независимые атлеты полностью не должны быть ассоциированы, соответственно, те, кто хочет поехать на ОИ, должны сами лично заниматься организацией своей участия, в том числе финансово, без участия государства и отказавшись от спортивных стипендий государства. Как-то так.
+3
-4
-1
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Atsuktuvas
""Где мы будем 8 лет?"
+7
-1
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MoleculaRU
Что же вы не пишете про возможность вмешательства государства в спорт? Можно разогнать ОКР, МОК тогда отстранит ОКР. И никаких Игр!)
Это будет зависеть от самого главного
+2
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Блинчик
Надо натурализовать Малиняна и его одного отправить под белой тряпкой.
Будет прям картина "Теон Грейджой захватывает ров Кейлин", если кто ещё помнит "Игру престолов".))
+2
-3
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Evgeniy Bozylev
Почему вообще государство спонсирует большой спорт. Смотрел помню фильм Охотник на лисиц, там американские борцы сами крутились, искали спонсоров, тренировались за свой счет. В США, Карл. Стране намного богаче России
+10
-7
+3
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Гол в девятину
Ну тут все просто. Тот кто выступает за свой счёт сам решит, карьера в спорте не такая длинная.

Ну а тот, кто живёт за счёт губернаторов и госкорпов конечно никуда не поедет в текущих условиях, это очевидно
+23
-4
+19
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Георгий Большаков
Россия должна формировать команду, по условиям МОК не имеющую отношения к России?
+11
-4
+7
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Боевой Бурят Путина
Эту версию вбрасывают в СМИ, чтобы оправдать свое согласие на участие в нейтральном статусе перед турбопатриотами. Параллельно будут форсить самых оголтелых деятелей, призывающих к бойкоту и ядерному удару по Лозанне. Но в итоге все равно поедут
+25
-3
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