23 комментария

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов озадачили наш спорт.

За отказ от условий – а значит, и за бойкот Игр – выступают не только некоторые спортсмены (например, олимпийские чемпионы лыжница Вероника Степанова и гимнаст Артур Далалоян), но и руководители (Елена Вяльбе).

При этом глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (на фото) уверен: «Бойкот – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла».

Поздняков повторял это не раз, из-за чего сложилось впечатление: бойкотировать Олимпиаду никак нельзя – иначе нам грозят 8 лет изоляции. Ссылался глава ОКР на Олимпийскую хартию – главный документ МОК.

Мы проверили: на самом деле о таких санкциях там речи не идет.

По нашей информации, 8 лет санкций – это личная оценка Позднякова. Он предположил, что в случае бойкота мы потеряем один олимпийский цикл по собственному желанию, а следующий – вследствие санкций за нарушение Олимпийской хартии.

Пункт про запрет бойкотов придумал Самаранч. Он устал от трех неполных Олимпиад подряд

Вот пункт 27.3 Олимпийской хартии, где говорится о бойкотах Игр:

«Национальные олимпийские комитеты имеют исключительное право представлять соответствующие страны на Олимпийских играх и на региональных, континентальных или мировых мультиспортивных соревнованиях под эгидой МОК. Каждый НОК обязан принимать участие в Олимпийских играх, посылая туда спортсменов».

На этом – все. Ни слова про санкции в случае, если спортсменов не пошлют. Возможно, срок в два олимпийских циклах фигурирует в неформальных, частных беседах. Или это личная оценка возможных последствий от самого Позднякова. Но в Олимпийской хартии ничего подобного нет.

Вообще, даже этот параграф появился в Хартии только в конце 1980-х. Тогда президент МОК Хуан Антонио Самаранч устал от бойкотов, которые ставили под угрозу олимпийское движение. На тот момент МОК имел в бэкграунде серию из трех неполноценных летних Олимпиад подряд:

• 1976 год, Монреаль – Игры бойкотировали африканские страны, протестуя против регбийного матча между ЮАР и Новой Зеландией. Причем некоторые африканцы из-за решений своих правительств вынужденно покинули олимпийскую деревню в последний момент, за несколько дней до старта Олимпиады.

• 1980 год, Москва – Игры бойкотировали спортсмены из 65 государств, протестуя против вторжения СССР в Афганистан. В числе неприехавших – США, Канада, Япония и многие другие.

• 1984 год, Лос-Анджелес – на фоне продолжающейся Холодной войны Игры бойкотировали СССР и большинство социалистических стран.

И только Игры 1988 года в Сеуле стали первыми (спустя 12 лет!), где собрался максимально возможный на тот момент состав участников.

Тогда Самаранч и решил: если позволить бойкотам продолжаться – престиж Игр неминуемо упадет. Так в Хартии появился пункт о том, что каждый НОК обязан участвовать в ближайших Играх, причем именно «посылая туда спортсменов». Отделаться отправкой только чиновников не получится.

При этом в Хартии не упомянуты санкции конкретно за бойкот . Есть только список возможных санкций за нарушение Хартии со стороны НОК:

• отстранение;

• отзыв предварительного признания;

• отзыв полного признания. В таком случае НОК лишается всех прав, предоставленных ему в соответствии с Хартией;

• отзыв права на организацию Сессии или Олимпийского конгресса.

МОК не вводил никаких санкций против ОКР. Возможно, только пока?

Но прямо сейчас пункт Хартии про бойкот не имеет к России никакого отношения. Бойкотировать можно только соревнования, куда нас как минимум приглашали. Формально процедура выглядит так:

1) МОК присылает приглашение ОКР для участия в ближайших Играх-2024 в Париже

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2) ОКР формирует команду и отправляет в МОК заявку с именами спортсменов и персонала

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3) МОК принимает заявку и выдает аккредитации участникам Игр.

Именно так (с поправкой на то, чтобы в названии команды не фигурировало «Россия») было на последних Олимпиадах в Пекине и Токио. В Пхенчхане-2018 команду формировал и заявлял сам МОК (с помощью двух специальных комиссий), потому что ОКР на тот момент находился под санкциями из-за допингового скандала.

Что же будет сейчас? На данный момент, никаких санкций против ОКР нет. А значит, формировать и заявлять команду «нейтральных атлетов» должен именно он. А отказ от этих действий будет считаться нарушением Олимпийской хартии.

Но в своих рекомендациях МОК не зря подчеркивает, что сейчас речь идет только о международных соревнованиях, а решение по Олимпийским играм отдельно примут позднее. Признание ОКР в МОК может быть приостановлено или отменено в любой момент.

И тогда заявлять нейтральную команду станет сам МОК (как это происходит сейчас с командой беженцев). А выбор – ехать на Игры или нет на таких условиях – станет личным делом каждого спортсмена. ОКР останется лишь функция наблюдателя.

Как можно бойкотировать соревнования, на которые тебя не пригласили?

Фото: East News/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, AP Photo/Kolenovsky; Gettyimages.ru/Matthias Hangst