Почему фигуристы все чаще выбирают шоу, а не спорт? Об уходе Туктамышевой

Лиза Туктамышева все-таки прощается со спортом – пока неофициально, но молчание тренера Алексея Мишина и не похожий на опровержение пост от нее самой выглядят красноречиво.

В том, что настраиваться на продолжение карьеры трудно, Лиза признавалась еще в прошлом сезоне, но тогда нашла утешение в полюбившейся ей произвольной. После года без международных стартов видеть новые смыслы стало еще сложнее: в августе Туктамышева опять упомянула потерю мотивации.

«Ищу ее во всем – в музыке, например. В тех же сказках. Это очень тонкий вопрос. Мотивацию нельзя выжать – просто захотеть и найти ее. Она должна сама появиться без усилий. И пока с этим бывают проблемы».

Колебания Туктамышевой легко отследить по ее интервью: она то сомневалась в своем появлении на Гран-при, то с воодушевлением говорила о новой короткой. На контрольных прокатах обошлась упрощенным контентом, а потом и вовсе улетела в Сочи на шоу Ильи Авербуха – справедливости ради, не только она.

У Лизы есть причины для демотивации: от трех пропущенных Олимпиад и крайне призрачных шансов попасть на четвертую до общей усталости от спорта, вызванной долгой (по меркам женского катания – практически бесконечной) карьерой.

Не только Туктамышева отказалась идти в сезон: и Коляда, и Трусова, и Тарасова с Морозовым выбрали шоу, хотя все еще могли конкурировать с более молодыми соперниками. Все они находятся в неплохой форме: здоровье и потеря элементов явно не были единственными причинами для приостановки карьер.

Что сбивает мотивацию фигуристов?

Российские фигуристы оказались в уникальной ситуации: последние 1,5 года они вынуждены смотреть, как медали международных стартов зачастую выигрываются спортсменами с куда более скромными достижениями и талантами. Это, разумеется, касается не всех видов и не всех атлетов – как с той, так и с другой стороны.

Искать при таком раскладе мотивацию сложно, причем неочевидно, кто страдает сильнее: Туктамышева, побывавшая на международных стартах, или условная Аделия Петросян, которая проводит самое продуктивное для современной одиночницы время на Гран-при Уфы. А еще есть Софья Акатьева, окруженная запретами со всех сторон: и баном сборной, и повышенным возрастным цензом.

Впрочем, мотивация фигуристов всегда была довольно хрупкой вещью. Долгим карьерам мешает множество факторов: высокая травматичность, скромные призовые, дорогие тренировки и система квот, выживающая сильных спортсменов из ключевых сборных раньше времени.

Конец прошлого века – расцвет фигурного катания в США: с 1970-го по 1999-й их одиночницы лишь дважды не попали на пьедестал ЧМ, а в 1991-м забрали его целиком. У мужчин золото 4 раза подряд выбивал Скотт Хэмилтон, затем пришло время Брайана Бойтано и Тодда Элдриджа.

Фигурное катание стало объектом не только зрительского интереса, но и науки: результатом стало масштабное исследование, в котором поучаствовали призеры нескольких национальных чемпионатов – семеро из них также выигрывали медали Олимпиады или ЧМ.

Ученых интересовало все: из-за чего переживают спортсмены, как борются с тревогой и как справляются с последствиями популярности. Последнее – самое интересное: две трети опрошенных признались, что весомые титулы увеличивали количество стресса в их жизни из-за необходимости постоянно оправдывать ожидания и наращивать физические нагрузки, чтобы удержаться на прежнем уровне.

Однообразные тренировки – еще одна частая причина для демотивации. Олимпийская чемпионка Дороти Хэмилл жаловалась на то, что ее упражнения в обязательных фигурах – на тот момент неотъемлемой части соревнований – занимали по 4 часа в день, при этом никто из зрителей не замечал ее стараний, потому что школу либо вовсе вырезали из трансляций, либо сокращали до минимума.

Обязательные фигуры отменили, но проблема изнурительных тренировок осталась, причем из-за увеличения сложности элементов нагрузки стали только хуже : Евгения Медведева говорила, что ее спина теперь поворачивается только в одну сторону, у Вэньцзинь Суй пострадало зрение, а Грейси Голд столкнулась с сильнейшим РПП.

Проблемы с весом – одно из серьезных препятствий к продолжению карьеры. В 2019-м исследователи проанализировали уровень тревожности шведских фигуристок (желающих участвовать парней оказалось настолько мало, что их отсекли из-за риска деанонимизации). Специальные опросники показали, что главная причина негативных эмоций – лишние килограммы, хотя никто из респондентов не претендовал на серьезные титулы.

Невозможность отобраться на крупные турниры, разумеется, тоже разрушает мотивацию. Особняком стоит Олимпиада: можно долго спорить о важности удачного года рождения, лояльной судейской бригады или о нелепых случайностях вроде расстегнувшегося костюма Габриэлы Пападакис в Корее, но непопадание на Игры или провальное выступление там выбивает из колеи многих.

«Не думаю, что когда-либо соглашусь с тем решением, которое приняла наша федерация. Но, как я уже говорила, мне остается только принять это. После чемпионата США было очень тяжело. Я не знала, как все это выдержать», – рассказывала Мираи Нагасу, которой в Сочи-2014 предпочли Эшли Вагнер.

Конечно, есть и другая точка зрения: Олимпиада не стоит того, чтобы на ней зацикливаться, к психологам ходят только слабые спортсмены, и вообще нет демотивированных фигуристов – есть те, кто недорабатывают на тренировках.

Правда, такого подхода обычно придерживаются те, кто давно завершил карьеру, в которой были и международные турниры, и олимпийские медали, и порой даже та самая помощь психологов.

Олимпийский чемпион-94 Алексей Урманов, например, саркастично комментировал жалобы современных фигуристов: «Сейчас я часто слышу от спортсменов: «Ой, а у меня нет мотивации» или «Ой, у меня эта мотивация пропала». Я этого понять не могу. Что значит – у тебя нет мотивации?! Если у тебя нет мотивации – значит, ты сними свои конечки, вбей в стену гвоздичек и повесь их аккуратненько, чтобы они там висели ».

Символично, что в том же интервью Урманов объяснял, почему срыв фаворита на Олимпиаде куда болезненнее, чем все упущенные шансы Туктамышевой.

Федерация пытается мотивировать фигуристов необычными турнирами и большими призовыми, но они все равно выбирают шоу – почему?

Совмещение соревнований с шоу – главная черта внутренних российских сезонов. А иногда «Русские сезоны» (так называется нынешняя программа Плющенко) становятся даже приоритетнее.

Сразу после новости о паузе в карьере Туктамышевой Яна Рудковская подтвердила, что Лизу можно будет увидеть в четырех шоу ее супруга. Это косвенно указывает на правдивость слухов о приостановке: на планировавшийся этап в Красноярске Туктамышева однозначно не попадает.

Из участия Лизы в петербургском шоу Плющенко секрета никто не делал: Евгений традиционно устраивает там выступления, приуроченные к своему дню рождения, а Туктамышева и другие местные фигуристы – совершенно логичные гости. Помимо Лизы в Петербург заявлены Косторная и Куница, а также половина мужской сборной – вряд ли они все собираются завершить карьеру ради именинника.

С октябрьскими шоу в Саратове, Пензе и Самаре ситуация интереснее: сама Туктамышева анонсировала участие заранее, а вот в официальных анонсах на билетных сайтах и в рекламном тексте на сайте Плющенко она не упоминается. И это довольно странно: нераспроданных билетов осталось еще много, а звезда уровня Лизы наверняка привлекла бы зрителей.

Еще любопытнее то, что в недавнем интервью «Московскому комсомольцу» Туктамышева обещала не менять короткую программу и размышляла об изменениях в произвольной. Корреспондент разговаривал с фигуристкой после контрольных прокатов, но до окончания шоу Авербуха: очевидно, что решение не идти в сезон она приняла в последние три недели.

К самой Лизе нет никаких претензий. Ее карьера – одна из самых красивых, трогательных, насыщенных и искренних историй в нашем фигурном катании. Ее триксель – уникальный пример того, как можно с годами становиться сильнее себя прежней в виде спорта, где время работает наоборот.

Единственный вопрос без ответа – что стало триггером, который все же заставил Туктамышеву окончательно свернуть в сторону шоу. Возможно, это очередное продление бана сборной – как бы ни пыталась Лиза искать мотивацию в музыке и программах, экспериментировать с ними куда проще в шоу, чем на соревнованиях.

Федерация, очевидно, понимает, что топы не смогут поддерживать мотивацию исключительно надеждами на скорое возвращение – отсюда и беспрецедентные призовые, установленные в прошлом сезоне, и новые форматы турниров, и креативные активности от Первого канала.

Но соперничать с шоу непросто: по посещаемости прошлогодний московский Гран-при разгромно проиграл проходившему параллельно спектаклю Плющенко. И Туктамышева не единственная действующая (формально все-таки да) фигуристка на его афишах: вместе с ней на ближайшие выступления пока заявлены Самарин, Алиев, Игнатов и Кондратюк.

Актуальные лица пытаются заполучить и другие продюсеры: Навка регулярно зовет к себе топовых одиночниц, Авербух до конца сентября загрузил работой Ветлугина, а Галлямов вскользь упоминал о нехватке времени для отработки программ из-за поездки на шоу в Китай.

Ситуация складывается парадоксальная: обилие ледовых шоу создает эффект их безумной популярности, но на самом деле аншлаги – редкость, для которой должны совпасть подходящая площадка и выдающийся состав.

Все те же «Письма любви» Авербуха проходили в практически пустом сочинском «Айсберге», зато на арене несколько раз показали рекламный ролик о грантовой программе, благодаря которой все состоялось. А значит, стабильные заработки в шоу и их безграничное количество – большая условность.

Иногда мотивация возвращается после 50: Мидори Ито мечтает снова прыгать двойной аксель, а Деби Томас бросает вызов Илье Малинину

Некоторые фигуристы настолько скучают по льду, что возвращаются туда после десятка лет простоя – адаптируются к новым соревновательным форматам и непривычным полупустым трибунам. Речь не про нереализованные амбиции или незакрытые гештальты: на турниры выходят легенды уровня олимпийских призеров Мидори Ито и Деби Томас.

В конце 80-х Ито исполняла сумасшедший тройной аксель – теперь она борется за двойной и выступает на крупном фестивале International Adult Figure Skating Competitions в особой категории профессионалов. Мидори 54 года: на возобновление тренировок ее вдохновили собственные ученики и тоска по соревновательной атмосфере.

Томас на 2 года старше Ито, но тоже полна энтузиазма: в октябре стала второй на World Figure & Fancy Skating Championships, где участники исполняют облегченные программы и чертят на специальном черном льду фигуры. Из прыжков Деби смогла восстановить одинарный аксель, а вот вторая часть турнира прошла намного лучше – благо, американке, в отличие от Ито, всегда удавалась школа.

Звучит как развлечение для скучающих пенсионеров, но на самом деле узоры, которые чертят участники, требуют очень серьезного владения коньком и баланса. Томас даже бросила вызов Илье Малинину: в комментариях в соцсети предложила повторить те фигуры, которые показывала на льду 35 лет назад.

Можно возразить, что выступления на подобных турнирах в качестве хобби не имеют ничего общего с мотивацией для полноценных соревнований – тех, где можно травмироваться, а еще с разгромом проиграть более тренированной и здоровой молодежи.

Эти опасения, впрочем, не помешали вернуться Дайсуке Такахаси и Нобунари Оде: первый после завершения карьеры одиночника перешел в танцы на льду, а второй в 36 лет восстановил ультра-си и пробует отобраться в сборную. В камбэке Оды поражает не только то, что некоторые соперники годятся ему в сыновья, но и тот факт, что его контент стал мощнее, чем в молодости.

Возможно, когда-то захочет вернуться и Туктамышева: любви к спорту в ней всегда было много.

Больше текстов о фигурном катании – в телеграм-канале автора

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

Туктамышева уходит? Почему ей так сложно ответить на главный вопрос

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф, Владимир Песня; /Tony Duffy, Jonathan Fickies; Sho Tamura/AFLO SPORT/