22 комментария

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием
Изоляция от международных соревнований не может произойти вовремя, но российское фигурное катание она застала в самый неподходящий момент.
Бан наложился на традиционную постолимпийскую демотивацию, а также на дискомфорт от подвисшего золота в командном турнире.
Чтобы спасти сезон, федерации пришлось проявлять креатив: перепридумывать серию внутреннего Гран-при и вводить новые турниры – по прыжкам (раньше он был незаметной частью командных соревнований) и шоу-программам. Как ни странно, именно последний формат оказался самым обсуждаемым и эффектным.
Более того, шоу-турнир – отличная идея на экспорт. В конце концов, у США был чемпионат мира среди профессионалов, Япония проводит Japan Open и командные соревнования – крупный международный фестиваль у России давно напрашивался.
Разумеется, во время бана (и, вероятно, некоторое время после снятия) привлечение иностранных фигуристов на соревнования внутри страны будет невозможно. Но чем качественнее будет проходить турнир – тем больше шансов сделать его официальным соревнованием ISU.
Судьи игнорировали веселые номера, работу с реквизитом и неизвестных фигуристов. А еще ставили противоречивые баллы и постоянно совещались друг с другом
Единственная проблема шоу-турнира – шоу в нем оказалось куда больше, чем соревнований.
При этом спортсмены явно воспринимали происходящее иначе: например, Галлямов сначала оскорбился спойлером своего номера, а потом не понял низкие баллы и практически не улыбался во время церемонии награждения.
Организаторы попытались минимизировать возможные претензии, собрав максимально авторитетное жюри: Эйфман, Сигалова, Цискаридзе, Юдашкин и Миронов. Не понимая, как оценивать номера, они постоянно совещались друг с другом: сидевшие рядом Николай и Валентин, например, совпали в баллах 9 раз из 24.
Пригласить в жюри классных специалистов по танцу, балету и актерскому мастерству – хорошая идея, которая разбилась о то, что фигурное катание для них остановилось в лучшем случае на Тотьмяниной и Маринине. Не понимая, как оценивать незнакомых людей в непривычном жанре, эксперты сфокусировались на том, что близко им самим: сюжете, хореографии или отсылкам к известным фильмам.
Победная тройка (Ягудин, Синицина и Кацалапов, Щербакова) позволяет сформулировать формулу идеального номера: драматичный образ, минимальный реквизит и узнаваемая фамилия исполнителя. Удивляет и выверенный состав призеров: три дисциплины, постановщика и поколения фигуристов – разнообразие, о котором «Оскар» может только мечтать.
Очевидно и то, что выбор жюри не мог пересечься со зрительским – призы должны были достаться разным спортсменам. Это объяснимая тактика: целью турнира все же было не наградить самых креативных, а лишний раз мотивировать и поощрить как можно больше участников.
Удивляет другое: спецпризы от арбитров часто противоречили их собственным протоколам. Например, Боброва и Соловьев разделили первое место с Ягудиным сразу у двух судей, но в итоге остались без единой награды. Возможно, это ответная реакция организаторов на откровения Екатерины в подкасте «Ход коньком», после которых Бобровой, судя по всему, посвятили в регламенте отдельный пункт о наказании за разглашение конфиденциальных сведений о турнире.
Пожалуй, из призовой тройки меньше всего вопросов вызывает Ягудин – символично, что чемпионом России, пусть и на шоу-турнире, он впервые стал в 43 года. Хотя образ печального клоуна не нов для Алексея, а сама идея номера – не уникальна, он был единственным, кто заставил трибуны массово вставать.
Деталь, которая не так важна на шоу, но точно вызвала бы вопросы на реальных соревнованиях: насколько велик был разброс между худшей и лучшей оценкой у некоторых спортсменов.
Например, у Мозалева он составил почти 9 баллов, у Кагановской и Ангелопола – 7,25, у Мишиной и Галлямова – 7, у Алиева и Бобровой с Соловьевым – по 6,5. Последних, что любопытно, завалил практически ко всем лояльный Юдашкин: возможно, внутренне он все еще болеет за Степанову и Букина, с которыми работал как модельер.
Главная потеря от такого судейства – недооцененный Ветлугин, который из отличного пародиста, до мелочей повторившего мимику, хореографию и поведение прототипов, в глазах арбитров, похоже, превратился во фрика, который последовательно переодевался в балерину, стюардессу, секс-символа и, наконец, в дерево. Последнее место Матвея в протоколах Юдашкина и Цискаридзе – непростительная несправедливость турнира.
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Использование в номере реквизита тоже пугало судей: не оценили ни куклу Семененко, ни бубен Валиевой, ни сложную работу с мячом у Мишиной и Галлямова. Все это выбивалось из стереотипного фигурного катания: что, казалось бы, должно приносить бонусы на шоу-турнире, на самом деле дезориентировало жюри.
Загвоздка в том, что быть на льду смешным и при этом органичным – сложнее, чем лиричным и страдающим.
Придумать номер с перевоплощением в четырех чемпионов труднее, чем подготовить трогательный видеоряд, а отточить движения с привязанным к тебе реквизитом – больший русский вызов, чем поиск музыки, побуждающей зрителей включать фонарики в зале.
Как сделать шоу-турнир еще лучше? Позвать больше судей, вручать призы в отдельных номинациях и перестать наказывать за креатив
Кощунственно спорить со вкусами Цискаридзе и Эйфмана – проблема, очевидно, не в них, а в том, что жюри оказалось хотя и очень профессиональным, но не слишком универсальным.
Это не значит, что в следующий раз выставлять оценки должны Киркоров, Милохин и Дава, но в бригаде явно не хватало людей, которые не испугались бы креатива Семененко и поняли задумку Ветлугина. Возможно, панель и вовсе стоит расширить до 7-8 человек: в конце концов, организаторы благоразумно отказались от комментариев арбитров после каждого проката, поэтому на хронометраж это практически не повлияет.
Слова Авербуха о том, что у того же Матвея все впереди, звучат, по меньшей мере, наивно. Ветлугин, безусловно, только на старте карьеры, но любая идея должна оцениваться здесь и сейчас. Та же «Уэнсдэй» Валиевой выстрелила в нужное время: тренды в современном мире меняются слишком быстро, чтобы выжидать подходящего для премьеры момента.
Оценки судей дают явный сигнал фигуристам: рисковать с креативными идеями опасно. Необычный выбор мог бы окупиться призом зрительских симпатий, но и в этом голосовании все было довольно предсказуемо (кроме, пожалуй, победы Кагановской и Ангелопола): тот же Кондратюк за счет собственной фанбазы и болельщиков Трусовой лидировал с огромным отрывом за два часа до своего проката.
Мог ли условный Ветлугин подняться выше в таблице с номером по мотивам собственной короткой? Да. Валиева с очередной программой по лекалам «Шторма», вероятно, и вовсе взлетела бы в топ-5. Но эта безопасная тактика в угоду вкусам жюри лишила бы зрителей двух отличных номеров, а в масштабах всего шоу превратила бы турнир из «Русского вызова» в «Русскую драму».
5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style
Необходимо менять и логику вручения специальных призов – тем более, арбитры выбирали не из своих реальных фаворитов, а из тех, кому не достались основные награды и бонусы от зрителей. Как минимум, напрашивается разделение участников по жанрам, поскольку нахождение в одной системе координат жены Штирлица, Монро, Есенина и Парфюмера в окружении полуголых девушек на шпильках выглядит странно.
Правила вручения приза зрительских симпатий тоже лучше скорректировать. Да, механика, при которой голосование стартует еще до окончания выступлений не нова для многих конкурсов: это помогает собрать большую аудиторию, а также защищает участников, выступающих в начале.
Но такой принцип работает в состязаниях, где все претенденты находятся примерно на одном уровне узнаваемости. И даже такой вариант вряд ли предусматривает открытие голосования еще до начала соревнований – этим организаторы подстегивают фанатов выбирать не лучшие номера, а своих кумиров, что бы те ни показали на льду.
И хотя Траньков открещивается от повторного участия, Алиев с Галлямовым грустили на награждении, а Ягудин иронизировал в кисс-энд-крае, что микрофон стал ему роднее коньков, очевидно, что шоу-турнир слишком хорош, чтобы его терять.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
судьи мне кажется сами не понимали как и за что и вообще в целом какие ставить оценки.
Оценки по известным именам не согласен, иначе Соня бы не получила приз от Сигаловой. А Ками была бы точно в тройке.
А вот комментариев от судей как раз не хватало.
И что это за совещания судьи между собой постоянно проводили? Разве так должны вести профессиональные судьи? Когда эти с позволения сказать "судьи" огласили оценки Камилы, зрители арены их освистали. На следующий год надеюсь этих судей больше не пригласят.
Хорошо что у нас есть более объективные способы узнать, кто на самом деле хорошо выступил - это голосование на спортс, и статистика просмотров роликов на сайте первого канала. Народ не обманешь, не зря Камила выиграла приз зрительских симпатий.
Столько было вони про то, что "фк не только прышки", "артисьтизьм на льду", все дела, а в итоге даже на турнире по шоу-программам этому артисьтизьму не нашлось места на пьедестале. Это все говорит о том, что не техника, и не артистизм важны в фк. А договоренности и очереди.
Но, кстати, идея "лирической программы с минимальным реквизитом" в случае Алиева не сработала от слова "совсем". Судьи его просто утопили. Кстати, я бы убрал из жюри Миронова, он там был лишним.