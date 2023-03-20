22 комментария

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Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

Виктория Синицина Виктория Синицина
Евгений Семененко Евгений Семененко
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Матвей Ветлугин Матвей Ветлугин
Камила Валиева Камила Валиева
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Анна Щербакова Анна Щербакова
Александр Галлямов Александр Галлямов
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
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Фигурное катание Фигурное катание

Изоляция от международных соревнований не может произойти вовремя, но российское фигурное катание она застала в самый неподходящий момент.

Бан наложился на традиционную постолимпийскую демотивацию, а также на дискомфорт от подвисшего золота в командном турнире.

Чтобы спасти сезон, федерации пришлось проявлять креатив: перепридумывать серию внутреннего Гран-при и вводить новые турниры – по прыжкам (раньше он был незаметной частью командных соревнований) и шоу-программам. Как ни странно, именно последний формат оказался самым обсуждаемым и эффектным.

Более того, шоу-турнир – отличная идея на экспорт. В конце концов, у США был чемпионат мира среди профессионалов, Япония проводит Japan Open и командные соревнования – крупный международный фестиваль у России давно напрашивался.

Разумеется, во время бана (и, вероятно, некоторое время после снятия) привлечение иностранных фигуристов на соревнования внутри страны будет невозможно. Но чем качественнее будет проходить турнир – тем больше шансов сделать его официальным соревнованием ISU.

Судьи игнорировали веселые номера, работу с реквизитом и неизвестных фигуристов. А еще ставили противоречивые баллы и постоянно совещались друг с другом

Единственная проблема шоу-турнира – шоу в нем оказалось куда больше, чем соревнований.

При этом спортсмены явно воспринимали происходящее иначе: например, Галлямов сначала оскорбился спойлером своего номера, а потом не понял низкие баллы и практически не улыбался во время церемонии награждения.

Организаторы попытались минимизировать возможные претензии, собрав максимально авторитетное жюри: Эйфман, Сигалова, Цискаридзе, Юдашкин и Миронов. Не понимая, как оценивать номера, они постоянно совещались друг с другом: сидевшие рядом Николай и Валентин, например, совпали в баллах 9 раз из 24.

Пригласить в жюри классных специалистов по танцу, балету и актерскому мастерству – хорошая идея, которая разбилась о то, что фигурное катание для них остановилось в лучшем случае на Тотьмяниной и Маринине. Не понимая, как оценивать незнакомых людей в непривычном жанре, эксперты сфокусировались на том, что близко им самим: сюжете, хореографии или отсылкам к известным фильмам.

Победная тройка (Ягудин, Синицина и Кацалапов, Щербакова) позволяет сформулировать формулу идеального номера: драматичный образ, минимальный реквизит и узнаваемая фамилия исполнителя. Удивляет и выверенный состав призеров: три дисциплины, постановщика и поколения фигуристов – разнообразие, о котором «Оскар» может только мечтать.

Очевидно и то, что выбор жюри не мог пересечься со зрительским – призы должны были достаться разным спортсменам. Это объяснимая тактика: целью турнира все же было не наградить самых креативных, а лишний раз мотивировать и поощрить как можно больше участников.

Удивляет другое: спецпризы от арбитров часто противоречили их собственным протоколам. Например, Боброва и Соловьев разделили первое место с Ягудиным сразу у двух судей, но в итоге остались без единой награды. Возможно, это ответная реакция организаторов на откровения Екатерины в подкасте «Ход коньком», после которых Бобровой, судя по всему, посвятили в регламенте отдельный пункт о наказании за разглашение конфиденциальных сведений о турнире.

Пожалуй, из призовой тройки меньше всего вопросов вызывает Ягудин – символично, что чемпионом России, пусть и на шоу-турнире, он впервые стал в 43 года. Хотя образ печального клоуна не нов для Алексея, а сама идея номера – не уникальна, он был единственным, кто заставил трибуны массово вставать.

Деталь, которая не так важна на шоу, но точно вызвала бы вопросы на реальных соревнованиях: насколько велик был разброс между худшей и лучшей оценкой у некоторых спортсменов.

Например, у Мозалева он составил почти 9 баллов, у Кагановской и Ангелопола – 7,25, у Мишиной и Галлямова – 7, у Алиева и Бобровой с Соловьевым – по 6,5. Последних, что любопытно, завалил практически ко всем лояльный Юдашкин: возможно, внутренне он все еще болеет за Степанову и Букина, с которыми работал как модельер.

Главная потеря от такого судейства – недооцененный Ветлугин, который из отличного пародиста, до мелочей повторившего мимику, хореографию и поведение прототипов, в глазах арбитров, похоже, превратился во фрика, который последовательно переодевался в балерину, стюардессу, секс-символа и, наконец, в дерево. Последнее место Матвея в протоколах Юдашкина и Цискаридзе – непростительная несправедливость турнира.

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Использование в номере реквизита тоже пугало судей: не оценили ни куклу Семененко, ни бубен Валиевой, ни сложную работу с мячом у Мишиной и Галлямова. Все это выбивалось из стереотипного фигурного катания: что, казалось бы, должно приносить бонусы на шоу-турнире, на самом деле дезориентировало жюри.

Загвоздка в том, что быть на льду смешным и при этом органичным – сложнее, чем лиричным и страдающим.

Придумать номер с перевоплощением в четырех чемпионов труднее, чем подготовить трогательный видеоряд, а отточить движения с привязанным к тебе реквизитом – больший русский вызов, чем поиск музыки, побуждающей зрителей включать фонарики в зале.

Как сделать шоу-турнир еще лучше? Позвать больше судей, вручать призы в отдельных номинациях и перестать наказывать за креатив

Кощунственно спорить со вкусами Цискаридзе и Эйфмана – проблема, очевидно, не в них, а в том, что жюри оказалось хотя и очень профессиональным, но не слишком универсальным.

Это не значит, что в следующий раз выставлять оценки должны Киркоров, Милохин и Дава, но в бригаде явно не хватало людей, которые не испугались бы креатива Семененко и поняли задумку Ветлугина. Возможно, панель и вовсе стоит расширить до 7-8 человек: в конце концов, организаторы благоразумно отказались от комментариев арбитров после каждого проката, поэтому на хронометраж это практически не повлияет.

Слова Авербуха о том, что у того же Матвея все впереди, звучат, по меньшей мере, наивно. Ветлугин, безусловно, только на старте карьеры, но любая идея должна оцениваться здесь и сейчас. Та же «Уэнсдэй» Валиевой выстрелила в нужное время: тренды в современном мире меняются слишком быстро, чтобы выжидать подходящего для премьеры момента.

Оценки судей дают явный сигнал фигуристам: рисковать с креативными идеями опасно. Необычный выбор мог бы окупиться призом зрительских симпатий, но и в этом голосовании все было довольно предсказуемо (кроме, пожалуй, победы Кагановской и Ангелопола): тот же Кондратюк за счет собственной фанбазы и болельщиков Трусовой лидировал с огромным отрывом за два часа до своего проката.

Мог ли условный Ветлугин подняться выше в таблице с номером по мотивам собственной короткой? Да. Валиева с очередной программой по лекалам «Шторма», вероятно, и вовсе взлетела бы в топ-5. Но эта безопасная тактика в угоду вкусам жюри лишила бы зрителей двух отличных номеров, а в масштабах всего шоу превратила бы турнир из «Русского вызова» в «Русскую драму».

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Необходимо менять и логику вручения специальных призов – тем более, арбитры выбирали не из своих реальных фаворитов, а из тех, кому не достались основные награды и бонусы от зрителей. Как минимум, напрашивается разделение участников по жанрам, поскольку нахождение в одной системе координат жены Штирлица, Монро, Есенина и Парфюмера в окружении полуголых девушек на шпильках выглядит странно.

Правила вручения приза зрительских симпатий тоже лучше скорректировать. Да, механика, при которой голосование стартует еще до окончания выступлений не нова для многих конкурсов: это помогает собрать большую аудиторию, а также защищает участников, выступающих в начале.

Но такой принцип работает в состязаниях, где все претенденты находятся примерно на одном уровне узнаваемости. И даже такой вариант вряд ли предусматривает открытие голосования еще до начала соревнований – этим организаторы подстегивают фанатов выбирать не лучшие номера, а своих кумиров, что бы те ни показали на льду.

И хотя Траньков открещивается от повторного участия, Алиев с Галлямовым грустили на награждении, а Ягудин иронизировал в кисс-энд-крае, что микрофон стал ему роднее коньков, очевидно, что шоу-турнир слишком хорош, чтобы его терять.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

22 комментария

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Anatiana
Ответ Gau
https://www.youtube.com/watch?v=ILvKy76qp5A Надо рассказать ДГ и АЩ, что для образа жены Штирлица, оказывается, не нужны бровки, накладной поролон и парковая скамейка.
Накладной поролон? Да это её настоящие формы сейчас
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Anatiana
Всё совершенно ясно, что Ягудина заранее запланировали в победители. Никто из судей не побоялся, что его оценку аннулируют как самую высокую.
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Додик Аксель
Как бы себя чувствовали исполнители классической музыки, если бы их оценивали исполнители попсы и наоборот ? Идея проведения такого шоу интересная и имеет право на жизнь. Только его организация, регламент и проведение нуждаются в качественном и профессиональном улучшении.
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Sat397
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Ну там не по судьям вопрос в целом, а конкретно к Сигаловой. Она прямо очень низко её оценила. Даже странно. Остальные её хорошо оценили.
Значит судей должно быть больше, чтобы от одного предвзятого человека, не так много зависело, и нужно отцеплять сильно заниженные и завышенные оценки, как это делают на официальных соревнованиях в фк. И ещё важно чтобы судьи не были из одной тусовки, желательно чтобы они даже были из разных городов, можно было бы иностранцев пригласить, если была такая возможность.
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Анаис_Анаис
Спасибо за раскладку по судьям. У каждого случалось периодически некое затмение. Юдашкин всех судил "ни туда, ни сюда", всем ставил по 16-18 баллов и вдруг взял и утопил Бобров. Я бы сказала, что адекватней всех была Сигалова, если бы не её оценки Валиевой и Алиеву. Цискаридзе подгадил Матвею.
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Gau
https://www.youtube.com/watch?v=ILvKy76qp5A Надо рассказать ДГ и АЩ, что для образа жены Штирлица, оказывается, не нужны бровки, накладной поролон и парковая скамейка.
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Syndycate
Ответ Анна Лисина
Результаты голосования справедливы?Это когда фанаты Тру голосовали за убожественный номер Марка, потомуштапареньнашейСашечки?
Ну куда справедливее чем 20 баллов Ягудину за его день рождения)
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Светлана Менова
Ответ Маргарита В Сафронова
Судейство было высшего уровня. Судьи оценивали силу номера, его качество, а не судьбы фигуристов и наше узнавание ситуаций. Турнир прекрасный,, жизнеспособный. Работать есть над чем, в плане улучшений, и это нормально.
Они судили людей, а не показательные номера. Победил друг Цискаридзе в итоге.
+1
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Syndycate
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Ну там не по судьям вопрос в целом, а конкретно к Сигаловой. Она прямо очень низко её оценила. Даже странно. Остальные её хорошо оценили.
Потому что она даже не смотрела ее прокат, общалась 2 минуты с коллегой во время проката Камилы
+2
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Syndycate
А еще многие жалуются, почему фигуристы почти постоянно катают лирику, вот ПОЭТОМУ и катают... Зачем ломать голову над новой интересной программой, пыхтеть над реквизитом и придумывать новые фишечки, когда можно включить слезливую музыку, сделать грустное лицо, сделать бровки домиком и готово, ты в призах и пара миллионов у тебя в кармане, а если еще и день рождение у тебя в этот день, то все 5 млн твои) И даже 250 000 данные на реквизит и прочее не придется тратить, профит)
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Sat397
Десятое место за великолепный номер Камилы, это позор судейству! И что это за совещания судьи между собой постоянно проводили? Разве так должны вести профессиональные судьи? Когда эти с позволения сказать "судьи" огласили оценки Камилы, зрители арены их освистали. На следующий год надеюсь этих судей больше не пригласят. Хорошо что у нас есть более объективные способы узнать, кто на самом деле хорошо выступил - это голосование на спортс, и статистика просмотров роликов на сайте первого канала. Народ не обманешь, не зря Камила выиграла приз зрительских симпатий.
Ну там не по судьям вопрос в целом, а конкретно к Сигаловой. Она прямо очень низко её оценила. Даже странно. Остальные её хорошо оценили.
+2
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Ostinato
КМК. все нормально было, мне наоборот понравилось то, что судьи во многом друг с другом не сходились. одному и тому же номеру кто-то 5 ставил, а кто-то 9 и это прекрасно для творчества. А то вечно смотришь на протоколы сорев и там такое единодушие в компонентах и разрыв максимум балл. А тут люди свое мнение высказывали. И то, что тройка призеров показали себя в привычном амплуа судей волновать вообще не должно. Они видят только один номер и оценивают этот самый номер, а не эффект удивления фанатов от смены образов. В номерах призовой тройки есть концепция, музыкальность, артистизм и ЧИСТОТА ИСПОЛНЕНИЯ. Это все вместе смотрится очень приятно и не грязно. Фанаты рассуждают из серии "это не шоу", но шоу это всего лишь мероприятие постановочного характера (привет словарям) и неужели у Ягудина не постановка или у СК или у Щербаковой?
+2
-3
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Маргарита В Сафронова
Судейство было высшего уровня. Судьи оценивали силу номера, его качество, а не судьбы фигуристов и наше узнавание ситуаций. Турнир прекрасный,, жизнеспособный. Работать есть над чем, в плане улучшений, и это нормально.
+2
-3
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Denkaaaa
давайте начнём с того кто судил.судили люди не имеющие никакого отношения к фигурному катанию.
судьи мне кажется сами не понимали как и за что и вообще в целом какие ставить оценки.
+2
0
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Сейлем Сэйберхеген
Судейство было вполне нормальное. Театралы всегда будут оценивать именно так, потому для них реквизит и эффекты будут всегда скорее минусом чем плюсом. Театралы всегда будут оценивать именно артистизм.
Оценки по известным именам не согласен, иначе Соня бы не получила приз от Сигаловой. А Ками была бы точно в тройке.
А вот комментариев от судей как раз не хватало.
+1
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Sat397
Десятое место за великолепный номер Камилы, это позор судейству!
И что это за совещания судьи между собой постоянно проводили? Разве так должны вести профессиональные судьи? Когда эти с позволения сказать "судьи" огласили оценки Камилы, зрители арены их освистали. На следующий год надеюсь этих судей больше не пригласят.
Хорошо что у нас есть более объективные способы узнать, кто на самом деле хорошо выступил - это голосование на спортс, и статистика просмотров роликов на сайте первого канала. Народ не обманешь, не зря Камила выиграла приз зрительских симпатий.
+5
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opty
А подход как к цирку (в плохом смысле этого слова) превратил его в балаган , помешал ему стать хорошим шоу
+3
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Анна Лисина
Ответ Syndycate
Как бы странно это не звучало, но результаты голосования получились более справедливыми чем результаты жюри (и кстати даже странно, но не было накруток, это намек тем, кто голосования в телеграме проводит, может стоит в вк проводить?) и не нужно возмущаться что голосование было открыто еще до выступления участников, если бы даже его открыли после, это бы ничего не поменяло, так же все голосовали бы за своих любимых, за редким исключением, да и вообще ничего не мешало проголосовать после просмотра всех программ. Полина, нужно было еще добавить, что некоторые жюри вообще не особо смотрели прокаты, отвлекались на разговоры друг с другом частенько, а еще к ним постоянно подходила женщина и что-то говорила)
Результаты голосования справедливы?Это когда фанаты Тру голосовали за убожественный номер Марка, потомуштапареньнашейСашечки?
+8
-3
+5
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Syndycate
Ответ Бу!
Да хватит искать оправдания. Дело не в том, что судьи там сидели какие-то не такие, и не в консервативных взглядах - турнир заявлялся как турнир по ШОУ-программам без ограничений в реквизите, то есть спорсмены могли там хоть бразильский карнавал на льду сделать. Почему в итоге на пьедестале оказались люди, которые не показали шоу, а типичные свои стандартнейшие типичнейшие прокаты - вообще не ясно. и только если допускаешь, что медали распределили зарнее и кто что откатает было уже неважно, тогда все встает на свои места. Столько было вони про то, что "фк не только прышки", "артисьтизьм на льду", все дела, а в итоге даже на турнире по шоу-программам этому артисьтизьму не нашлось места на пьедестале. Это все говорит о том, что не техника, и не артистизм важны в фк. А договоренности и очереди.
Согласен, просто придем к тому, что фигуристы не будут стараться придумать что-то интересное и смешное, а будут просто лирику катать, из которой сделают КП на следующий сезон. Ту же Валиеву упрекали в том, что шторм 2.0, шторм 3.0 катает, ну вот показала она нетипичную программу, в итоге ее задвинули на 10 место, в следующий раз она не будет заморачиваться, и скатает шторм 5.0 и будет в призах)
+6
-3
+3
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Бу!
Да хватит искать оправдания. Дело не в том, что судьи там сидели какие-то не такие, и не в консервативных взглядах - турнир заявлялся как турнир по ШОУ-программам без ограничений в реквизите, то есть спорсмены могли там хоть бразильский карнавал на льду сделать. Почему в итоге на пьедестале оказались люди, которые не показали шоу, а типичные свои стандартнейшие типичнейшие прокаты - вообще не ясно. и только если допускаешь, что медали распределили зарнее и кто что откатает было уже неважно, тогда все встает на свои места.
Столько было вони про то, что "фк не только прышки", "артисьтизьм на льду", все дела, а в итоге даже на турнире по шоу-программам этому артисьтизьму не нашлось места на пьедестале. Это все говорит о том, что не техника, и не артистизм важны в фк. А договоренности и очереди.
+15
-4
+11
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Виктор Дмитриев
у Мишиной и Галлямова реквизит слишком громоздкий, неуклюжий, сковывающий. У меня сразу же возникла ассоциация с каторжниками, которые таскали за собой чугунное ядро на цепи. Это убило всю весёлость и всю идею номера.

Но, кстати, идея "лирической программы с минимальным реквизитом" в случае Алиева не сработала от слова "совсем". Судьи его просто утопили. Кстати, я бы убрал из жюри Миронова, он там был лишним.
+3
-2
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Syndycate
Как бы странно это не звучало, но результаты голосования получились более справедливыми чем результаты жюри (и кстати даже странно, но не было накруток, это намек тем, кто голосования в телеграме проводит, может стоит в вк проводить?) и не нужно возмущаться что голосование было открыто еще до выступления участников, если бы даже его открыли после, это бы ничего не поменяло, так же все голосовали бы за своих любимых, за редким исключением, да и вообще ничего не мешало проголосовать после просмотра всех программ. Полина, нужно было еще добавить, что некоторые жюри вообще не особо смотрели прокаты, отвлекались на разговоры друг с другом частенько, а еще к ним постоянно подходила женщина и что-то говорила)
+5
-5
0
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