Почему Трусова опять ушла от Тутберидзе? Этот трансфер – риск для всех, кроме Этери

Есть вещи, которые остаются стабильными даже в неспокойном 2022 году.

Например, уверенность Рената Лайшева в том, что за пределами родного катка нет льда, надежды и четверных лутцев.

Или прощальные напутствия от Алексея Железнякова (хореографа группы Тутберидзе), которые почему-то всегда строятся по одному шаблону: подчеркнуть, что все лучшее в карьере уходящей фигуристки уже произошло; рассказать, что ее давно не видели в «Хрустальном»; вставить народную мудрость про попу и снисходительно пожелать удачи в конце.

И Лайшев, и Железняков узнавали о переходе Трусовой к Соколовской от звонивших им журналистов. Удивляет не это – в конце концов, один давно переведен на почетную административную должность, а второй – далеко не главное действующее лицо штаба Тутберидзе. А то, с какой легкостью оба начали комментировать трансфер, о котором им ничего не известно.

Причем в таком ключе, что у Саши просто не было шансов остаться в группе, чтобы не потерять лицо – даже если на самом деле новость о переходе была преждевременной.

Почему ушла Трусова? Есть три версии: Кондратюк, проблемы со здоровьем и конфликт на фоне Олимпиады

Возможно, поспешная реакция Лайшева и Железнякова на трансфер Трусовой – просто грубая небрежность. Но есть и другой вариант – вопрос о переходе витал в воздухе, и формальности были лишь делом времени.

Здесь, правда, есть нестыковка – готовые программы. Произвольную никто не видел (хотя известно, что она сделана под музыку из фильма «Нервы на пределе» – символично для Даниила Глейхенгауза, который уже придумал в этом сезоне одну биографическую постановку), но для короткой даже платье оказалось уже пошитым.

Более того, во время контрольных прокатов Трусова сделала акцент на том, что I put a spell on you поставлена с учетом ее пожеланий. Это исключает версию с уходом по мотивам творческих разногласий, на что ссылалась Косторная два года назад.

Свободу Саше предоставили не только в выборе программ, но и в формировании гастрольного графика. Она одновременно поучаствовала в шоу и Тутберидзе, и Плющенко, а Евгений уже анонсировал новогодние сказки с участием Трусовой.

Версия с переходом ради Марка Кондратюка, которую предложили Тарасова и Гончаренко, тоже кажется неубедительной. Присутствие Марка на катке могло стать дополнительным бонусом при выборе Соколовской, но первично здесь, очевидно, желание вновь уйти из «Хрустального». ЦСКА просто стал удобным вариантом, не требующим переезда в другой город – возвращение к Плющенко было бы совсем анекдотичным.

Еще одну возможную причину озвучил источник Р-Спорт: Трусова считает, что ее травмы – следствие слишком жесткого тренировочного режима в группе Тутберидзе. Этот вариант хорошо накладывается на снятие Саши с произвольной контрольных прокатов из-за проблем со спиной и ее не лучшим образом откатанную там же короткую.

Да, на первый взгляд, Трусова и жалобы на слишком большое количество тренировок – оксюморон. К ней крепко приклеился ярлык спортивного фанатика, который живет четверными прыжками и рекордами. Поддержанию образа способствовали рассказы Плющенко, что Трусову обижали попытки упростить контент, а также собственное признание Саши: «Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше».

На самом деле, явного противоречия нет.

Во-первых, травмы преследуют Трусову не первый сезон: если ради Олимпиады она могла закрывать на них глаза, то ради «Волжского пируэта» – вряд ли.

Во-вторых, гибкость «Хрустального» по отношению к повзрослевшим фигуристкам со своим мнением имеет пределы. В случае с Сашей она вполне могла закончиться на полной свободе в выборе программ (и отказе от мастер-классов Железнякова).

Возможно, прийти к консенсусу по поводу тренировочного графика оказалось сложнее: Трусова хотела послаблений, а Тутберидзе считала, что вернуться после наполовину пропущенного сезона будет невозможно. При этом выпускать Сашу на старты полуготовой – тоже репутационный удар по штабу, которому и так досталось в межсезонье по разным поводам.

Наконец, вера Саши в могущество четверных прыжков серьезно подорвалась на Олимпиаде. Настолько, что именно тогда прозвучал ее монолог, после которого уход из «Хрустального» (или в целом из фигурного катания) выглядел практически состоявшимся. Откат в тренировках в такой ситуации – естественная реакция, по крайней мере, пока не найдется новая мотивация.

Есть четвертый фактор, который остается за скобками – допинговый вопрос Валиевой.

Он вряд ли сыграл решающую роль, поскольку окончательного решения по делу все еще нет, а саму Трусову расследование не затрагивает. Дистанцироваться от группы, в которой Саша провела большую часть карьеры, скоропалительным переходом не выйдет – даже если у Трусовой есть такое желание.

В переходе Трусовой нет ничего удивительного? И зачем на трансфер согласилась Соколовская?

Сам факт повторного прощания Саши с «Хрустальным» воспринимается куда спокойнее, чем два года назад – и дело даже не в том, что спортивные новости отодвинула в сторону другая повестка.

Уход Валиевой или Щербаковой, безусловно, вызвал бы более яркую реакцию – причем уход именно от Тутберидзе, а не из спорта в целом.

Очевидно, что решиться покинуть привычные условия (даже если ты с ними в чем-то не согласен) в первый раз намного страшнее, чем во второй. Уходя от Тутберидзе в 2020-м, Трусова могла только предполагать возможные последствия – сейчас ей прекрасно известны и палитра реакций всех участников трансфера, и набор потенциальных неудобств от смены тренировочного режима.

За два года изменилось и соотношение сил в «Хрустальном». Акции Трусовой подросли: она действительно оказалась способна откатать программу с пятью четверными, а еще далеко не так безнадежна в освоении новых образов и хореографии, как это пытались преподнести.

Образ Тутберидзе, за два года, наоборот, стал менее безукоризненным: сказались и допинговое дело Валиевой, и слухи вокруг перехода в американскую сборную Дианы Дэвис, и странная история с Косторной, которую Этери попрекала нежеланием выйти на лед во время чемпионата России с переломом руки.

Кроме того к возможному трансферу Саша подготовила аудиторию еще в феврале – во фразах «Я ненавижу! Не надо, пожалуйста! Вы все знали» и «Я никогда больше не выйду на лед! Это невозможно! Так нельзя!» с трудом угадывалось намерение работать дальше.

***

В истории с переходом Трусовой к Плющенко только ленивый не обвинил его в переманивании успешных спортсменок «Хрустального», но заподозрить в этом Соколовскую куда сложнее. И не только потому, что Саша два года назад – квадистка с железными мотивацией и здоровьем, а сейчас – спортсменка без четверных прыжков и четкой цели на ближайшие годы.

Главная проблема – наличие в группе Светланы сразу трех топовых спортсменов с совершенно разными проблемами:

· Самарин выстрелил 5 лет назад за счет амбициозного контента и низкой конкуренции в сборной, но здоровье больше не позволяет ему заявлять прежний набор, а у федерации появился широкой выбор одиночников, которых можно поддерживать во второй оценке;

· Кондратюк умеет кататься на кураже, но маскировать куражом технические проблемы все сложнее – к тому же после прокатов пришлось менять произвольную;

· Самоделкина пришла к Соколовской в разгар взросления и травмированной – потеря ультра-си, которые она так старательно разучивала в юниорских сезонах, будет явно восприниматься Соней болезненно.

Трусова – приобретение не столько заманчивое, сколько рискованное: у Саши и ее фанатов высокая планка ожиданий. Складывается ощущение, что Соколовская не смогла отказать Трусовой, когда та попросила о переходе, но точно не инициировала его сама.

Несмотря на нарушение процедуры трансфера, федерация вряд ли попытается ему препятствовать. Как ни странно, в продолжении карьеры Саши чиновники заинтересованы едва ли не больше, чем она сама.

Если ISU все же разбанит Россию перед ЧМ-2023, вероятно, это произойдет на условиях одной квоты – все остальные сгорели из-за пропуска весной 2022-го.

Щербакова, Косторная, Усачева и Хромых травмированы, Акатьева не проходит по возрастному цензу, спортивное будущее Валиевой пока туманно (кроме того у нее тоже проблемы со здоровьем). Миссия по возвращению трех квот в такой ситуации ляжет на Трусову или Туктамышеву – и при таком раскладе лучше обеим быть максимально готовыми и взаимозаменяемыми.

Но даже если все международные турниры вновь пройдут без России, то Саша крайне нужна федерации для привлечения фанатов на многочисленные внутренние старты, один из которых – прыжковый турнир – будто специально проектировался под Трусову.

В конце концов, когда половина женской сборной в лазарете, крайне недальновидно ставить палки в колеса одной из звезд Олимпиады.

Фото: instagram.com/jelezo81; РИА Новости/Александр Вильф; East News/Nikolay Muratkin / Anadolu Agency