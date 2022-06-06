Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

Фигурное катание на пороге революции: 7 июня на Конгрессе ISU наверняка поднимут возрастной ценз.

Сейчас заходить во взрослый сезон в сентябре можно, если 15 лет исполнилось до 1 июля. Впереди – постепенное повышение: в сезоне-2023/24 минимально допустимый возраст поднимут до 16 лет, а с сезона-2024/25 – до 17. На ближайший сезон ценз прежний, а повышение потому и будет плавным, чтобы никому не пришлось возвращаться из взрослых в юниоры.

Совет ISU решил, что это требуется для защиты физического и ментального здоровья. Медкомиссия ISU публиковала подробнейшие доводы, почему требуется поднять ценз. Мы перевели этот документ.

Россия против этой реформы, но в подавляющем меньшинстве. А вообще, какие аргументы у сторонников текущего ценза?

Впервые вы могли видеть этот текст на Sports.ru в декабре-2021, когда тема ценза вышла на повестку предстоящего Конгресса.

Повышение возрастного ценза продлит карьеру? Вряд ли, если фигуристки продолжат исполнять четверные

Основной аргумент за ценз – спортивное долголетие.

«Молодой пацан или девчонка, которые еще даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Я не считаю это нормальным. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта? Мне кажется, 99% людей считают долголетие в спорте положительным явлением», – настаивает Алексей Урманов.

Кажется, определение уровня спортсмена через градус драмы в его жизни – это что-то из сценария фильма «Лед» . Спортивные качества Валиевой не становятся хуже только от того, что она уже в 15 лет была звездой рекламных кампаний, а Евгений Плющенко в примерно том же возрасте собирал бутылки, чтобы заработать на оплату комнаты в коммуналке.

Спорный вопрос и о том, зависит ли развитие вида спорта от цифр в паспортах его представителей. Кто сделал больший вклад в фигурное катание – юный Боян Цзинь, начавший новую историю квадов в мужском одиночном, или ветеран израильской сборной Алексей Быченко?

Безусловно, того же Алексея, Михала Бржезину или Зоуи Джонс всегда приятно видеть на стартах. К ним привыкаешь и ими по-своему восхищаешься – но не потому, что они творят невероятные вещи на льду, а потому что они хороши в своей возрастной категории. Нестабильным четверным сальховом Бржезины или затертыми до дыр «Пиратами Карибского моря» Быченко не привлечешь толпу новых фанатов, а их число – один из критериев развития вида.

Фигуристы с долгой карьерой, безусловно, важны для популяризации спорта в маленьких федерациях: такие люди вполне могут стать национальными героями, а после карьеры часто начинают тренировать сами – как Ламбьель и Фернандес. Но даже это не всегда гарантирует подъем вида: после Костнер в Италии пока не появились новые Каролины, а в Финляндии так и не родилась одиночница с харизмой и успешностью Кииры Корпи.

«Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка – и убежали» – удивительно слышать это от Евгения Плющенко, про которого собственный тренер шутил, что тот сможет соревноваться только на Паралимпиаде.

Шурупы в спине Евгения – его собственный выбор, и, к счастью, они не мешают ему тренировать и выступать в шоу, тем более никак не отменяют все его медали. Но хочет ли та же Трусова закончить карьеру снятием с Олимпиады из-за риска получить инвалидность в прямом эфире? Планирует ли Щербакова из «Вечернего Урганта» переехать в «Пусть говорят», демонстрируя последствия очередной операции? Сомнительно.

Отсутствие четверных действительно может продлить карьеры фигуристок за счет меньшей травмоопасности тренировок, но парадокс в том, что повышение возрастного ценза не означает автоматическое прекращение работы над ультра-си. Слишком много маленьких девочек уже прыгают квады на тренировках – некоторые из них еще даже не вышли на юниорский уровень. Они прекрасно понимают: чтобы, наконец оказавшись во взрослых, бороться с теми, кто родился чуть раньше, нужно рисковать.

Увеличение ценза поддержит взрослых спортсменок – например, Туктамышеву? Возможно, но лишь потому, что и Лиза в юниорах выносила всех техникой

Само восприятие ультра-си постепенно меняется с годами.

Для чемпионата мира 2010 года в женском одиночном таковым вполне можно было считать не только триксель Мао Асады, но и каскад тройной лутц-тройной тулуп: в произвольной программе его исполнила только Юна Ким (флип-тулуп был еще у Каролины Костнер, правда, он не получил положительных надбавок).

Спустя 6 лет новым критерием сложности стал перенос прыжков в бонусную зону: в короткой программе на ЧМ-2016 и ЧМ-2017 все три прыжка во второй половине исполнила только Медведева. Закономерным следующим шагом в этой технической мини-революции стал перенос всех прыжков и во вторую половину произвольной.

На ЧМ-2021 делать каскад со старшим тройным пытались даже Александра Фейгин и Алина Урушадзе, занявшие 18-е и 20-е место в произвольной соответственно, а на Skate Canada-2021 половина участниц попробовали исполнить тройной аксель.

А вот, например, результаты произвольной программы на чемпионате России-2012: Юлия Липницкая (13 лет) выигрывает в технике у Алены Леоновой (21 год) почти 16 баллов. Технический отрыв в короткой – 6,33 – сопоставим со стоимостью одного классного тройного риттбергера или среднего лутца.

Аналогичная ситуация происходит и на следующий год: пока юные Туктамышева, Радионова и Сотникова набирают за технику в короткой от 34 баллов, Леонова не получает и 30. Технический отрыв Леоновой (ей уже 22 года) в произвольной от Радионовой (ей почти 14) – уже 20 баллов, и, разумеется, он достигнут без четверных прыжков.

«Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 годы рождения. Чувствуешь себя где-то не там совсем, не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им все легче дается» – аргумент в пользу возрастного ценза от Анастасии Гуляковой.

Гуляковой 19 – она на 3,5 месяца младше Загитовой. С Алиной Настя пересекалась, например, на Первенстве России среди юниоров-2017: 34,82 балла в пользу Загитовой. Гулякова проиграла тогда не только будущей олимпийской чемпионке, но и ровеснице Губановой, а также более взрослым Константиновой и Цурской.

В числе тех, кого Настя обошла на том турнире – ее одногруппница Соня Самодурова. Через два года Самодурова воспользовалась шансом и стала чемпионкой Европы. Теоретически такая возможность была и у Гуляковой: отрыв от Сони в 7 баллов по сумме двух программ на отборочном ЧР не выглядел безнадежным.

В конечном счете, побеждают не столько ультра-си, сколько стабильность их исполнения – именно поэтому у Трусовой все еще нет ни одного золота крупных взрослых турниров. Один из способов достичь этой стабильности – накатывать программы до полного автоматизма.

«Киибус привыкла нарабатывать качество прокатов безумным километражом, то есть количеством повторений, которые дают уверенность в себе, надежность, внутреннюю свободу» – реплика Анны Леванди, тренера чемпионки Эстонии, в интервью Елене Вайцеховской. Она, правда, отмечает, что прогоны тройных абсолютно безопасны, но с этим, вероятно, поспорила бы Евгения Медведева, которая недавно призналась, что спина уже не позволяет ей исполнять лутц и флип.

Удивительно, что на знамя борьбы за возрастной ценз часто выносят Туктамышеву – спортсменку, которая 10 лет назад была в положении нынешних Валиевой, Усачевой и Хромых. Все актуальные успехи Лизы обусловлены не прорезавшейся с годами женственностью (которая отсутствует в критериях ISU), а, прежде всего, ее техничностью. Эта техничность позволила не только выучить тройной аксель еще подростком, но и восстанавливать его даже в трудные периоды карьеры, а стабильность с годами довести до близкой к максимальной.

Более того, окажись Лиза победительницей домашних Игр вместо Аделины Сотниковой, далеко не факт, что ее мотивация соревноваться осталась бы прежней.

Говорят, что новый возрастной ценз увеличит популярность фигурного катания в других странах. Но, похоже, многие федерации в ней не заинтересованы

По информации «Матч ТВ», более 86% фигуристов и тренеров, принявших участие в опросе комиссии спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU), выступили за поднятие возрастного ценза.

Максим Ковтун соглашается, что одно из преимуществ повышения ценза – рост популярности фигурного катания в других странах.

«Не будет такого, что только русские девочки везде-везде-везде. Сейчас другие фигуристки, например, японские девочки, идут с опущенным взглядом как будто заранее проигрывать, понимая, что не попадут в тройку. В тех странах, где любят фигурное катание, его популярность падает, потому что у них нет своих призеров».

Сложно сказать, что количество побед напрямую влияет на популярность вида – иначе российский футбол уже никто бы не смотрел, а художественная гимнастика и синхронное плавание, наоборот, не выходили бы из прайм-тайма. Секрет популярности спорта, скорее, в его доступности, понятности и зрелищности: если с третьим критерием фигурное катание справляется, то с первыми двумя зачастую возникают проблемы.

Но надо признать, что у России – даже при введении возрастного ценза – всегда будет преимущество перед другими странами. Дело в принципах финансирования: в то время как у нас топовые спортсмены редко сочетают эту деятельность с другой работой или хотя бы полноценной учебой, для иностранных фигуристов это норма. Нет стипендии, спонсоров или гранта – нет достаточного количества льда и занятий со специалистами, а значит – все той же стабильности и мастерства.

Если федерация не мешает тебе готовиться – это, по крайней мере, не худший вариант. Возможен шведский сценарий: в 2018-м федерация не пустила в Пхенчхан Александра Майорова, сочтя его результаты недостаточно убедительными, а в этом сезоне ставила условия для его младшего брата Николая, а также одиночницы Йозефин Тальегорд.

На самом деле, чтобы притормозить прогресс, у ISU был куда более действенный метод – снизить баллы за четверные прыжки и увеличить вес компонентов, одновременно ужесточив их судейство . Парное катание это уже проходило: мода на ультра-си схлынула, как только фигуристы подсчитали, что четверные выбросы и подкрутки не приносят большой выгоды, зато сильно увеличивают риск серьезной травмы.

Возможно другая предполагаемая реформа – разделение бригады арбитров на техническую и компонентную – готовит фигурное катание именно к более жесткому судейству. Оно необходимо ISU хотя бы потому, что вторая оценка у нынешних топовых фигуристов практически уперлась в потолок: в произвольной на российском этапе Гран-при Валиева получила четыре десятки из пяти в протоколе азербайджанского арбитра; Синициной и Кацалапову до возможного максимума за компоненты в ритм-танце осталось 1,5 балла.

Но это к возрастному цензу не имеет никакого отношения.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Kalle Parkkinen/Newspix24; Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Linnea Rheborg; РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Владимир Песня