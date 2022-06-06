Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

Фигурное катание на пороге революции: 7 июня на Конгрессе ISU наверняка поднимут возрастной ценз.
Сейчас заходить во взрослый сезон в сентябре можно, если 15 лет исполнилось до 1 июля. Впереди – постепенное повышение: в сезоне-2023/24 минимально допустимый возраст поднимут до 16 лет, а с сезона-2024/25 – до 17. На ближайший сезон ценз прежний, а повышение потому и будет плавным, чтобы никому не пришлось возвращаться из взрослых в юниоры.
Совет ISU решил, что это требуется для защиты физического и ментального здоровья. Медкомиссия ISU публиковала подробнейшие доводы, почему требуется поднять ценз. Мы перевели этот документ.
Россия против этой реформы, но в подавляющем меньшинстве. А вообще, какие аргументы у сторонников текущего ценза?
Впервые вы могли видеть этот текст на Sports.ru в декабре-2021, когда тема ценза вышла на повестку предстоящего Конгресса.
Повышение возрастного ценза продлит карьеру? Вряд ли, если фигуристки продолжат исполнять четверные
Основной аргумент за ценз – спортивное долголетие.
«Молодой пацан или девчонка, которые еще даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Я не считаю это нормальным. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта? Мне кажется, 99% людей считают долголетие в спорте положительным явлением», – настаивает Алексей Урманов.
Кажется, определение уровня спортсмена через градус драмы в его жизни – это что-то из сценария фильма «Лед». Спортивные качества Валиевой не становятся хуже только от того, что она уже в 15 лет была звездой рекламных кампаний, а Евгений Плющенко в примерно том же возрасте собирал бутылки, чтобы заработать на оплату комнаты в коммуналке.
Спорный вопрос и о том, зависит ли развитие вида спорта от цифр в паспортах его представителей. Кто сделал больший вклад в фигурное катание – юный Боян Цзинь, начавший новую историю квадов в мужском одиночном, или ветеран израильской сборной Алексей Быченко?
Безусловно, того же Алексея, Михала Бржезину или Зоуи Джонс всегда приятно видеть на стартах. К ним привыкаешь и ими по-своему восхищаешься – но не потому, что они творят невероятные вещи на льду, а потому что они хороши в своей возрастной категории. Нестабильным четверным сальховом Бржезины или затертыми до дыр «Пиратами Карибского моря» Быченко не привлечешь толпу новых фанатов, а их число – один из критериев развития вида.
Фигуристы с долгой карьерой, безусловно, важны для популяризации спорта в маленьких федерациях: такие люди вполне могут стать национальными героями, а после карьеры часто начинают тренировать сами – как Ламбьель и Фернандес. Но даже это не всегда гарантирует подъем вида: после Костнер в Италии пока не появились новые Каролины, а в Финляндии так и не родилась одиночница с харизмой и успешностью Кииры Корпи.
«Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка – и убежали» – удивительно слышать это от Евгения Плющенко, про которого собственный тренер шутил, что тот сможет соревноваться только на Паралимпиаде.
Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо
Шурупы в спине Евгения – его собственный выбор, и, к счастью, они не мешают ему тренировать и выступать в шоу, тем более никак не отменяют все его медали. Но хочет ли та же Трусова закончить карьеру снятием с Олимпиады из-за риска получить инвалидность в прямом эфире? Планирует ли Щербакова из «Вечернего Урганта» переехать в «Пусть говорят», демонстрируя последствия очередной операции? Сомнительно.
Отсутствие четверных действительно может продлить карьеры фигуристок за счет меньшей травмоопасности тренировок, но парадокс в том, что повышение возрастного ценза не означает автоматическое прекращение работы над ультра-си. Слишком много маленьких девочек уже прыгают квады на тренировках – некоторые из них еще даже не вышли на юниорский уровень. Они прекрасно понимают: чтобы, наконец оказавшись во взрослых, бороться с теми, кто родился чуть раньше, нужно рисковать.
Увеличение ценза поддержит взрослых спортсменок – например, Туктамышеву? Возможно, но лишь потому, что и Лиза в юниорах выносила всех техникой
Само восприятие ультра-си постепенно меняется с годами.
Для чемпионата мира 2010 года в женском одиночном таковым вполне можно было считать не только триксель Мао Асады, но и каскад тройной лутц-тройной тулуп: в произвольной программе его исполнила только Юна Ким (флип-тулуп был еще у Каролины Костнер, правда, он не получил положительных надбавок).
Спустя 6 лет новым критерием сложности стал перенос прыжков в бонусную зону: в короткой программе на ЧМ-2016 и ЧМ-2017 все три прыжка во второй половине исполнила только Медведева. Закономерным следующим шагом в этой технической мини-революции стал перенос всех прыжков и во вторую половину произвольной.
На ЧМ-2021 делать каскад со старшим тройным пытались даже Александра Фейгин и Алина Урушадзе, занявшие 18-е и 20-е место в произвольной соответственно, а на Skate Canada-2021 половина участниц попробовали исполнить тройной аксель.
А вот, например, результаты произвольной программы на чемпионате России-2012: Юлия Липницкая (13 лет) выигрывает в технике у Алены Леоновой (21 год) почти 16 баллов. Технический отрыв в короткой – 6,33 – сопоставим со стоимостью одного классного тройного риттбергера или среднего лутца.
Аналогичная ситуация происходит и на следующий год: пока юные Туктамышева, Радионова и Сотникова набирают за технику в короткой от 34 баллов, Леонова не получает и 30. Технический отрыв Леоновой (ей уже 22 года) в произвольной от Радионовой (ей почти 14) – уже 20 баллов, и, разумеется, он достигнут без четверных прыжков.
«Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 годы рождения. Чувствуешь себя где-то не там совсем, не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им все легче дается» – аргумент в пользу возрастного ценза от Анастасии Гуляковой.
Гуляковой 19 – она на 3,5 месяца младше Загитовой. С Алиной Настя пересекалась, например, на Первенстве России среди юниоров-2017: 34,82 балла в пользу Загитовой. Гулякова проиграла тогда не только будущей олимпийской чемпионке, но и ровеснице Губановой, а также более взрослым Константиновой и Цурской.
В числе тех, кого Настя обошла на том турнире – ее одногруппница Соня Самодурова. Через два года Самодурова воспользовалась шансом и стала чемпионкой Европы. Теоретически такая возможность была и у Гуляковой: отрыв от Сони в 7 баллов по сумме двух программ на отборочном ЧР не выглядел безнадежным.
В конечном счете, побеждают не столько ультра-си, сколько стабильность их исполнения – именно поэтому у Трусовой все еще нет ни одного золота крупных взрослых турниров. Один из способов достичь этой стабильности – накатывать программы до полного автоматизма.
«Киибус привыкла нарабатывать качество прокатов безумным километражом, то есть количеством повторений, которые дают уверенность в себе, надежность, внутреннюю свободу» – реплика Анны Леванди, тренера чемпионки Эстонии, в интервью Елене Вайцеховской. Она, правда, отмечает, что прогоны тройных абсолютно безопасны, но с этим, вероятно, поспорила бы Евгения Медведева, которая недавно призналась, что спина уже не позволяет ей исполнять лутц и флип.
Удивительно, что на знамя борьбы за возрастной ценз часто выносят Туктамышеву – спортсменку, которая 10 лет назад была в положении нынешних Валиевой, Усачевой и Хромых. Все актуальные успехи Лизы обусловлены не прорезавшейся с годами женственностью (которая отсутствует в критериях ISU), а, прежде всего, ее техничностью. Эта техничность позволила не только выучить тройной аксель еще подростком, но и восстанавливать его даже в трудные периоды карьеры, а стабильность с годами довести до близкой к максимальной.
Более того, окажись Лиза победительницей домашних Игр вместо Аделины Сотниковой, далеко не факт, что ее мотивация соревноваться осталась бы прежней.
Говорят, что новый возрастной ценз увеличит популярность фигурного катания в других странах. Но, похоже, многие федерации в ней не заинтересованы
По информации «Матч ТВ», более 86% фигуристов и тренеров, принявших участие в опросе комиссии спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU), выступили за поднятие возрастного ценза.
Максим Ковтун соглашается, что одно из преимуществ повышения ценза – рост популярности фигурного катания в других странах.
«Не будет такого, что только русские девочки везде-везде-везде. Сейчас другие фигуристки, например, японские девочки, идут с опущенным взглядом как будто заранее проигрывать, понимая, что не попадут в тройку. В тех странах, где любят фигурное катание, его популярность падает, потому что у них нет своих призеров».
Сложно сказать, что количество побед напрямую влияет на популярность вида – иначе российский футбол уже никто бы не смотрел, а художественная гимнастика и синхронное плавание, наоборот, не выходили бы из прайм-тайма. Секрет популярности спорта, скорее, в его доступности, понятности и зрелищности: если с третьим критерием фигурное катание справляется, то с первыми двумя зачастую возникают проблемы.
Но надо признать, что у России – даже при введении возрастного ценза – всегда будет преимущество перед другими странами. Дело в принципах финансирования: в то время как у нас топовые спортсмены редко сочетают эту деятельность с другой работой или хотя бы полноценной учебой, для иностранных фигуристов это норма. Нет стипендии, спонсоров или гранта – нет достаточного количества льда и занятий со специалистами, а значит – все той же стабильности и мастерства.
Если федерация не мешает тебе готовиться – это, по крайней мере, не худший вариант. Возможен шведский сценарий: в 2018-м федерация не пустила в Пхенчхан Александра Майорова, сочтя его результаты недостаточно убедительными, а в этом сезоне ставила условия для его младшего брата Николая, а также одиночницы Йозефин Тальегорд.
На самом деле, чтобы притормозить прогресс, у ISU был куда более действенный метод – снизить баллы за четверные прыжки и увеличить вес компонентов, одновременно ужесточив их судейство. Парное катание это уже проходило: мода на ультра-си схлынула, как только фигуристы подсчитали, что четверные выбросы и подкрутки не приносят большой выгоды, зато сильно увеличивают риск серьезной травмы.
Возможно другая предполагаемая реформа – разделение бригады арбитров на техническую и компонентную – готовит фигурное катание именно к более жесткому судейству. Оно необходимо ISU хотя бы потому, что вторая оценка у нынешних топовых фигуристов практически уперлась в потолок: в произвольной на российском этапе Гран-при Валиева получила четыре десятки из пяти в протоколе азербайджанского арбитра; Синициной и Кацалапову до возможного максимума за компоненты в ритм-танце осталось 1,5 балла.
Но это к возрастному цензу не имеет никакого отношения.
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В фигурном катании готовят революцию, которая ударит по России: подъем возрастного ценза – и больше никаких 15-летних
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Kalle Parkkinen/Newspix24; Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Linnea Rheborg; РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Владимир Песня
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