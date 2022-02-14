Как бы ни сложилось дело Валиевой, она навсегда жертва. Более того – Щербакова и Трусова тоже пострадали

Последние несколько дней Камила Валиева – центральная фигура Олимпиады-2022.

О ней спрашивают на всех пресс-конференциях и во всех микст-зонах – даже людей, которые никогда лично не общались ни с Валиевой, ни с Тутберидзе. Ее фотографии висят на московских домах, в инстаграме Ольги Бузовой и на обложках американских газет. Ни крутые контракты со спонсорами, ни мировые рекорды, ни прекрасные программы Камилы не привлекали к ней столько внимания, сколько ее положительная допинг-проба – и это крайне несправедливо по отношению к ней самой.

Но за несколько часов до решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об олимпийских перспективах Валиевой нужно зафиксировать еще одну важную вещь: заложницей скандала стала не только она, но и Саша Трусова и Аня Щербакова.

Для них эта Олимпиада тоже проходит совсем не так, как должна была. Вместо того, чтобы готовиться в Красноярске с условным Дудаковым, пользуясь неограниченным количеством льда и отсутствием посторонних взглядов, Саша и Аня вынуждены уже неделю терпеть сокращенные тренировки и нервозную пекинскую атмосферу.

И здесь снова вопросы к федерации: если замены в командном турнире не планировались, зачем было собирать всех в Китае настолько заранее? Те же танцоры Александра Степанова и Иван Букин прилетели 9 февраля – непосредственно перед стартом.

Еще неделю назад Щербакова прыгала три четверных в произвольной (форма была набрана к командному турниру?) и выглядела крайне мотивированной. 13 февраля она провела тренировку с шестью падениями с четверного флипа, пластырем на шее (да, как в начале сезона), а в твиттере гадают, что у нее с ногой.

Если Валиева не выступит на Олимпиаде, и любая из ее одногруппниц возьмет золото, кто-то обязательно сравнит победные баллы с рекордами Камилы – и почти наверняка последние будут круче. Празднование триумфа Щербаковой или Трусовой будет проходить на фоне поисков западного следа в программе Малахова и вызывающих испанский стыд флэшмобов #яКамила в капюшоне. Странная идея поддерживать подростка постоянными напоминаниями в интернете о 30 страшных секундах в микст-зоне.

Самый пугающий для всех расклад – Валиеву отстраняют от Олимпиады, но впоследствии выясняется, что загрязнение пробы было вызвано стечением внешних факторов, не подразумевающих вину спортсменки. Трудно представить, какая в таком случае будет атмосфера на совместных тренировках в «Хрустальном», где не привыкли разводить соперниц по разным льдам.

Если же Камила выиграет, но WADA доведет расследование до конца и найдет основания для дисквалификации задним числом, Валиевой, скорее всего, придется отдавать золото одногруппницам. Тогда окажется, что Алинино «я у кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться» было прелюдией к февралю 2022-го. А сериал «обе золотые», запущенный четыре года назад Этери Тутберидзе, неожиданно получит второй сезон.

Певцы, актеры и депутаты Госдумы не будут комментировать пять четверных Саши Трусовой, если они вдруг случатся именно на этой Олимпиаде – ведь даже с ними она могла бы проиграть той Валиевой, какой она была до случившегося с ней кошмара. Никто не вынесет фото Щербаковой на городской биллборд, даже если впоследствии выяснится, что она выступала в Пекине с травмой.

И если Диану Дэвис, которая тренируется в США и ушла из одиночного катания несколько лет назад, пытали насчет Валиевой в микст-зоне, то вопросы для Щербаковой и Трусовой от иностранных журналистов будут еще хуже. Только у них рядом нет Глеба Смолкина, обладающего не только отличным английским, но и впечатляющим самообладанием.

Все это применимо и к другим фигуристам сборной России. Победа Мишиной и Галлямова над Суй и Ханем в личном турнире померкнет на фоне обсуждений женского одиночного. Их поражение не будут оплакивать в прайм-тайме федеральных каналов и мало кто вспомнит, сколько сил они отдали в командном турнире, золото которого могут так и не получить.

После Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова вспоминала, как ее, чемпионку России, игнорировали фанаты на трибунах: «Мы с Юлей были в одной разминке, ее начали приветствовать громко: Юля, давай! А сказали Аделина Сотникова, и я просто слышу, как трибуны: а кто это такая? У нас еще одна девочка есть? Да, серьезно? Сотникова? Хм, интересно, не знаем такую».

Сейчас вся российская сборная в глазах массового зрителя свелась к одной-единственной Камиле. Все знают, сколько раз Валиева плакала на тренировке, во что она была одета, с кем шла по микст-зоне. The Independent устроил трансляцию двери, за которой проходило судебное заседание, а фото Камилы, закрывающейся от журналистов капюшоном, стало едва ли не символом Олимпиады. Оно, а не снимок счастливых фигуристов, запрыгивающих на пьедестал командного турнира.

Ударной волной накрыло даже Теда Бартона: он удалил твиттер после многочисленных претензий от иностранных фанатов: главному человеку юниорского фигурного катания припомнили, как он комментировал чемпионат России в разгар пандемии и восхищался фигуристками Тутберидзе.

Как бы ни сложилось дело Валиевой, она останется жертвой этой ситуации. Не она устанавливала возрастной ценз, который вошел в коллизию с правилами МОК и WADA; не она заявляла себя в командный турнир; не она стала причиной того, что наши допинг-пробы отправляются на проверку в Стокгольм. И явно не она прописала себе препарат, который в принципе не назначается несовершеннолетним.

Справедливо жалея Камилу, не стоит забывать о том, что ударная волна этого скандала обязательно дойдет и до других фигуристов. История Валиевой станет аргументом в пользу повышения возрастного ценза – как может выступать на Олимпиаде спортсменка, не способная нести ответственность за допинг-нарушения? Еще один возможный шаг – уменьшение стоимости женских ультра-си: мол, если девушкам для исполнения сложных прыжков нужна фармподдержка, зачем их лишний раз провоцировать на употребление запрещенных восстанавливающих препаратов?

Расследование в отношении окружения Камилы напрямую затронет всю ее группу: какая атмосфера будет в коллективе, тренеров и врачей которого подозревают в серьезном нарушении? Если случайность попадания триметазидина в пробу Валиевой так и не удастся доказать, вопросы возникнут и к другим фигуристкам «Хрустального» – мало кто вспомнит, что за десятилетнюю карьеру Тутберидзе на топ-уровне, это ее первый допинг-скандал, случившийся при крайне странных обстоятельствах.

Все говорят о возрасте Валиевой – и о нем действительно нельзя забывать (хотя странно делать цифры в паспорте главным тезисом в защиту Камилы). Но и Щербакова с Трусовой – подростки. И внутри китайского пузыря у них тоже нет никаких знакомых взрослых, кроме взвинченных тренеров и руководителей федерации.

И их олимпийская мечта не менее важна, чем любая другая.

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Фото: East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images, AP Photo/Darron Cummings; REUTERS/Evgenia Novozhenina