Бутырская о словах Романцева про фигурное катание: «Так говорить непозволительно: у нас даже женщины-фигуристы с мужским характером»

Бутырская заявила, что с улыбкой реагирует на слова Романцева о фигурном катании.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ранее заявил: «Футбол – это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание» .

«Слова Романцева о фигурном катании? Может, он не очень знаком с нашим видом спорта. Все-таки фигурное катание – тяжелый вид спорта. Если уж Романцев говорит про «мужицкий» спорт, у нас много чемпионов мира и Европы среди мужчин. Думаю, для фигуристов мужского пола такие слова могли бы быть не совсем приятны. Но уверена, все это принимают с шуткой на лице, потому что слова Романцева смешно слушать.

Уверяю, наши чемпионы на футбольном поле проявили бы себя гораздо круче, чем некоторые футболисты. Но вообще, Романцев сказал это, не подумав, в каком-то гневе. Думаю, это просто в сердцах было. Но все равно так говорить непозволительно: у нас даже женщины-фигуристы с мужским характером.

Уверена, слова Романцева не могут оскорбить. У меня это вызывает только улыбку. Нужно просто знать, сколько и как мы тренируемся. Мы, спортсмены, друг на друга никогда не бросаемся. Просто приглашаем Олега Ивановича посетить каток, а там посмотрим, как он себя будет ощущать», – сказала чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.

