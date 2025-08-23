  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бутырская о словах Романцева про фигурное катание: «Так говорить непозволительно: у нас даже женщины-фигуристы с мужским характером»
15

Бутырская о словах Романцева про фигурное катание: «Так говорить непозволительно: у нас даже женщины-фигуристы с мужским характером»

Бутырская заявила, что с улыбкой реагирует на слова Романцева о фигурном катании.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ранее заявил: «Футбол – это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание».

«Слова Романцева о фигурном катании? Может, он не очень знаком с нашим видом спорта. Все-таки фигурное катание – тяжелый вид спорта. Если уж Романцев говорит про «мужицкий» спорт, у нас много чемпионов мира и Европы среди мужчин. Думаю, для фигуристов мужского пола такие слова могли бы быть не совсем приятны. Но уверена, все это принимают с шуткой на лице, потому что слова Романцева смешно слушать.

Уверяю, наши чемпионы на футбольном поле проявили бы себя гораздо круче, чем некоторые футболисты. Но вообще, Романцев сказал это, не подумав, в каком-то гневе. Думаю, это просто в сердцах было. Но все равно так говорить непозволительно: у нас даже женщины-фигуристы с мужским характером.

Уверена, слова Романцева не могут оскорбить. У меня это вызывает только улыбку. Нужно просто знать, сколько и как мы тренируемся. Мы, спортсмены, друг на друга никогда не бросаемся. Просто приглашаем Олега Ивановича посетить каток, а там посмотрим, как он себя будет ощущать», – сказала чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.

«Если валяешься – иди в фигурное катание». Романцев говорил про футбол, но обидел фигуристов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
мужское катание
logoМария Бутырская
logoОлег Романцев
женское катание
logoсборная России
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Куница выйдет в сезон с новой партнершей: «Ни в коем случае не бросаю Алену, но мне нужно подтвердить разряд»
76вчера, 19:46
Свищев о фигуристке Нехаевой: «Польских пограничников возмутили ее российские имя и фамилия. Надо тщательно думать перед тем, как меняешь спортивное гражданство»
10вчера, 19:09
Турецкий фигурист Демирбога: «Русские – лучшие в фигурном катании. Будет приятно снова увидеть их на соревнованиях»
7вчера, 16:30
«Летфест-2025». Команды Медведевой, Щербаковой, Ягудина, Тюкавина, Сергачева, Мельниковой, Монсона запустили летательные аппараты
33вчера, 16:21
Щербакова о «Летфесте»: «Мне кажется, что и наш перформанс, и аппарат, и все вместе очень гармонично, красиво смотрелось»
15вчера, 15:17
Новый произвольный танец Фир и Гибсона поставлен под музыку шотландской группы The Proclaimers
2вчера, 14:59Фото
«Каждое доброе слово про него – это огромная поддержка для всей нашей семьи». Вдова Александра Гришина открыла счет для помощи
102вчера, 14:47
Медведева о «Летфесте»: «У нас очень интересный летательный аппарат. Не знаю, насколько далеко он полетит, главное, чтобы было весело»
9вчера, 13:45
Синицына представила новые программы на Кубке Беларуси: «Сотворение мира» в короткой, «Танцор диско» – в произвольной
28вчера, 12:28Видео
⚡ Гран-при среди юниоров. Наката победил, Лонг – 2-й, Гартунг – 3-й
13вчера, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
1вчера, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07