❗ У «Барсы» два кандидата на усиление центра обороны – оба из Бундеслиги

С кандидатами на усиление атаки «Барселоны» все понятно. А что по обороне?

Журналист Габриэл Санс пишет, что каталонцы рассматривают двух кандидатов в центр обороны – Нико Шлоттербека и Дайо Упамекано.

Скауты «Барселоны» недавно отправились в Германию, чтобы внимательно изучить игру футболистов.

Действующий контракт Шлоттербека с «Боруссией» истекает в 2027-м, в то время как Упамекано следующим летом станет свободным агентом.

Кто лучше?