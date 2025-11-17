🚨 «Барса» хочет сменить фланги обороны. Руководство недовольно Кунде и Бальде. Есть четыре кандидата

Mundo Deportivo пишет о планах «Барсы» усилить фланги обороны. Особенно каталонцев беспокоит левый фланг.

Сине-гранатовые обеспокоены игрой Жюля Кунде и Алекса Бальде. Клуб считает, что их уровень заметно просел относительно прошлого сезона.

В шорт-лист попали четыре кандидата:

– Алекс Гримальдо;

– Дензел Думфрис;

– Жоау Канселу;

– Даниэль Муньос.

Гримальдо рассматривается как конкурент Алексу Бальде. В его контракте есть пункт, по которому он может перейти в испанский клуб за €15-20 млн.