🚨 «Барса» хочет сменить фланги обороны. Руководство недовольно Кунде и Бальде. Есть четыре кандидата
Mundo Deportivo пишет о планах «Барсы» усилить фланги обороны. Особенно каталонцев беспокоит левый фланг.
Сине-гранатовые обеспокоены игрой Жюля Кунде и Алекса Бальде. Клуб считает, что их уровень заметно просел относительно прошлого сезона.
В шорт-лист попали четыре кандидата:
– Алекс Гримальдо;
– Дензел Думфрис;
– Жоау Канселу;
– Даниэль Муньос.
Гримальдо рассматривается как конкурент Алексу Бальде. В его контракте есть пункт, по которому он может перейти в испанский клуб за €15-20 млн.
А вот какие вопросы к Кунде? Где его уровень просел? Херово сыграл в последних матчах? Так простите, при наличии в защите Бальде-Эрика-Араухо он единственный, кто пытался играть в защите, немудрено, что он один не смог.