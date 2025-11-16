1 мин.

🤯 «Барса» готова предложить €120 млн за сменщика Левандовски уже в январе

39

«Барселона» может оформить супертрансфер уже в январе.

Несколько испанских порталов пишут о планах каталонцев предложить €120 млн за звезду «Галатасарая» Виктора Осимхена.

Сине-гранатовые планируют заменить нигерийцем Роберта Левандовского, который покинет команду по окончании сезона. Возможно, и в январе.

При этом уточняется, что основной целью «Барсы» по-прежнему остается Хулиан Альварес из «Атлетико Мадрид». Но если сразу станет ясно, что трансфер маловероятен, то каталонцы переключатся на других кандидатов для усиления.

Клубы
logoБарселона
logoЛа Лига
logoГалатасарай
возможные трансферы
logoВиктор Осимхен