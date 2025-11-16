🤯 «Барса» готова предложить €120 млн за сменщика Левандовски уже в январе
«Барселона» может оформить супертрансфер уже в январе.
Несколько испанских порталов пишут о планах каталонцев предложить €120 млн за звезду «Галатасарая» Виктора Осимхена.
Сине-гранатовые планируют заменить нигерийцем Роберта Левандовского, который покинет команду по окончании сезона. Возможно, и в январе.
При этом уточняется, что основной целью «Барсы» по-прежнему остается Хулиан Альварес из «Атлетико Мадрид». Но если сразу станет ясно, что трансфер маловероятен, то каталонцы переключатся на других кандидатов для усиления.
А Осимхен со своим дурным характером нафик не нужен за 120. Уж лучше Кейна переманить за 65. Пару лет он на топовом уровне отыграет еще.