🤯 «Барса» готова предложить €120 млн за сменщика Левандовски уже в январе

«Барселона» может оформить супертрансфер уже в январе.

Несколько испанских порталов пишут о планах каталонцев предложить €120 млн за звезду «Галатасарая» Виктора Осимхена.

Сине-гранатовые планируют заменить нигерийцем Роберта Левандовского, который покинет команду по окончании сезона. Возможно, и в январе.

При этом уточняется, что основной целью «Барсы» по-прежнему остается Хулиан Альварес из «Атлетико Мадрид». Но если сразу станет ясно, что трансфер маловероятен, то каталонцы переключатся на других кандидатов для усиления.