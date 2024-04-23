«Вы прекрасно видели, что вратарь вынимал мяч из ворот». Кафу - о незасчитанном голе Ямала

Легендарный бразильский защитник Кафу высказался об итогах матча «Реал» - «Барселона».

«Для меня гол Ламина Ямаля в класико был легальным. Вы прекрасно видели, что вратарь вынимал мяч из ворот. Это был гол.

В каждой высшей лиге есть технология фиксации голов, за исключением испанской», - заявил бразилец.

Напомним, на 29-й минуте игры между «Реалом» и «Барселоной» произошел скандальный эпизод: Ламин Ямаль пробил по воротам Андрея Лунина, но украинец вынес мяч. В Ла Лиге нет автоматической системы определения гола - эпизод просматривал ВАР, гола не увидели.

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