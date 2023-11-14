«У нас до сих пор нет предложения о новом контракте». Нико Уильямс может остаться будущим летом без клуба 😲

Полузащитник Нико Уильямс, которым интересуется «Барселона», до сих пор не получил от «Атлетика Бильбао» предложение о продлении контракта.

«Контракт Нико Уильямса истекает в июне. Мы не должны забывать об этом.

«Атлетик» уже давно знает, чего хочет Нико, но у нас до сих пор нет официального предложения о новом контракте. Мы все еще ждем», - заявил агент Уильямса.

Футболист прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Тот факт, что такие крупные клубы, как «Барса», «Реал» и команды из Англии, знают обо мне, означает, что я хорошо выполняю свою работу. Я прекрасно знаю, чего хочу, теперь все в руках моих представителей», - заявил Уильямс.

Судя по всему, Уильямс далек от подписания с «Бильбао» нового контракт. Возможно, что этот факт упростит «Барселоне» задачу подписания игрока, которого активно связывают с клубом уже несколько месяцев.

Уильямс имеет на счету один гол и пять голевых передач за 10 игр текущего сезона.

Контракт Уильямса с «Атлетиком» истекает в июне 2024 года.