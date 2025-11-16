Ямаль – второй по эффективности в сборной Испании при де ла Фуэнте. Почему тренер его не уважает? 😡

Напряженность между сборной Испании и «Барселоной» была странным событием, суть которого понять довольно сложно.

Национальная команда не захотела предоставлять своему звездному вингеру Ламину Ямалю дополнительный отдых, считая, что его повреждение «липа» или недостаточно серьезное. Как это ни странно, но, по сути, главный тренер Луис де ла Фуэнте подтвердил опасения, назвав ситуацию «ненормальной».

Но вот, что важно: Ямаль – второй по результативности игрок национальной команды под руководством Луиса де ла Фуэнтее. на его счету шесть голов и 11 голевых передач. Выше показатели только у Микеля Ойарсабаля – 14 голов и семь результативных передач.

Напрашивается вывод – де ла Фуэнте боится играть без Ламина или не ценит его вклад в игру сборной?