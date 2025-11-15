Когда блогеры с канала xBuyer попросили Педри одним словом описать Ханси Флика, полузащитник долго не думал: «Отец».

Об отеческом отношении тренера к подопечным и раньше говорили многие футболисты «Барселоны». Педри подробнее рассказал о коммуникации футболистов с немецким специалистом:

«Мы воспринимаем его как отца. Конечно, он не дает нам затрещины, если мы играем плохо! Но если он разозлится, лучше быть где-нибудь подальше. У него есть эта характерная немецкая серьезность. Он серьезен, когда нужно, а когда можно посмеяться, он веселится вместе с нами. Обычно он ко всему относится спокойно, но лучше его не злить.

Он неплохо понимает испанский, но почти на нем не говорит. Я стараюсь общаться с ним на английском, но предпочитаю, чтобы в такие моменты переводчик был рядом – чтобы точно избежать недопонимания».

Флик, кстати, признавался , что в «Барселоне» стал более эмоциональным. Даже обещал сбавить пыл на матчах, чтобы не пугать внуков, наблюдающих за дедушкой по телевизору.

А Педри в том же интервью испанским блогерам назвал игрока, которого хотел бы видеть в «блаугране». Его выбор пал на звездочку «Баварии» .

