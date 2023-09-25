Один из сыновей Патрика Клюйверта Шейн подписал свой первый профессиональный контракт с «Барселоной».

В воскресенье ему исполнилось 16 лет, и он получил право подписать профессиональный контракт.

Шейн Клюйверт — левый нападающий, который в настоящее время играет за «Барселону» U18. Он также представляет молодежную сборную Нидерландов.

7 лет назад юный футболист покинул академию «Пари Сен-Жермен» и присоединился к «Барсе».

У Шейна есть трое сводных братьев, которые все играют в футбол на профессиональном уровне. Самый успешный – Джастин, представляющий «Борнмут» в Премьер-лиге.

Патрик Клюйверт провел за «Барселону» 257 матчей, забил 122 гола и сделал 60 результативных передач. Он выиграл один титул Ла Лиги с «сине-гранатовыми».