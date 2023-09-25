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Сын легенды «Барсы» подписал профессиональный контракт с «сине-гранатовыми»

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Патрик Клюйверт Патрик Клюйверт
Футбол Футбол

Один из сыновей Патрика Клюйверта Шейн подписал свой первый профессиональный контракт с «Барселоной».

В воскресенье ему исполнилось 16 лет, и он получил право подписать профессиональный контракт.

Шейн Клюйверт — левый нападающий, который в настоящее время играет за «Барселону» U18. Он также представляет молодежную сборную Нидерландов.

7 лет назад юный футболист покинул академию «Пари Сен-Жермен» и присоединился к «Барсе».

У Шейна есть трое сводных братьев, которые все играют в футбол на профессиональном уровне. Самый успешный – Джастин, представляющий «Борнмут» в Премьер-лиге.

Патрик Клюйверт провел за «Барселону» 257 матчей, забил 122 гола и сделал 60 результативных передач. Он выиграл один титул Ла Лиги с «сине-гранатовыми».

5 комментариев

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barca1899messi
Надеюсь будет даже круче чем его отец, а его отец был очень крут
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Artem Shvili
Ответ barca1899messi
Надеюсь будет даже круче чем его отец, а его отец был очень крут
Я из-за Патрика начал болеть за Барсу в 1999😁
+2
0
+2
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subfear
Патрик был самим изяществом с мячом.
+1
0
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barca1899messi
Ответ Artem Shvili
Я из-за Патрика начал болеть за Барсу в 1999😁
у меня было несколько любимых клубов и вот Аякс был один из моих любимых потом я начал из-за Патрика смотреть Милан а потом полностью переключился только на Барселону когда он туда перешёл это супер игрок особенно его полёты в воздухе когда он мяч останавливал прямой ногой
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wodziegg
Персофаны Клюйверта собрались короче, ахах. Тоже благодаря ему стал болельщиком "Барсы".
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