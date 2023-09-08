FC BARCELONA
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«Барселона» начала продавать траву. Ее можно купить рядом с «Камп Ноу» или онлайн

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Неплохой сувенир.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» вынуждена переехать на Олимпийский стадион в районе Монжуик. Весь нынешний сезон блауграна отыграет именно там.

Стремясь сохранить частичку футбольной истории, клуб предлагает болельщикам возможность стать обладателями кусочка оригинального газона легендарного «Камп Ноу».

К каждому такому кусочку прилагается официальный документ, который подтверждает его подлинность. Приобрести газон можно за скромный 20-50 евро.

Если же вам хочется чего-то большего или большого, то в интернет-магазине каталонцев можно найти квадраты за 80-420 евро.

А вы бы купили такой сувенир?

6 комментариев

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paul_94
мастера заголовков на месте
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John Cena
А я то думал, пасмурным вечерком помечтать о требле..
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
😆😆😆😆 продаём траву чтобы долгами расплатиться, новые рычаги 😁😁😁😁
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Заяцволк
Я б курнул
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ББ
А, так речь про газон? Тогда не интересно!
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