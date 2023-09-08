Неплохой сувенир.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» вынуждена переехать на Олимпийский стадион в районе Монжуик. Весь нынешний сезон блауграна отыграет именно там.

Стремясь сохранить частичку футбольной истории, клуб предлагает болельщикам возможность стать обладателями кусочка оригинального газона легендарного «Камп Ноу».

К каждому такому кусочку прилагается официальный документ, который подтверждает его подлинность. Приобрести газон можно за скромный 20-50 евро.

Если же вам хочется чего-то большего или большого, то в интернет-магазине каталонцев можно найти квадраты за 80-420 евро.

А вы бы купили такой сувенир?