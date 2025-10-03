Маркус Рэшфорд наслаждается отдыхом после поражения «Барселоны» в Лиге чемпионов

27-летний Маркус Рэшфорд присоединился к «Барселоне» летом и проведет этот сезон в Каталонии на правах аренды после того, как впал в немилость у главного тренера «МЮ» Рубена Аморима.

Рэшфорд играет ключевую роль в команде Ханси Флика, он вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» в прошедшую среду. «Барселона», однако, проиграла «ПСЖ» со счётом 1:2.

Маркус решил отвлечься и развеяться, отправившись на рыбалку с друзьями.

Футболист поделился снимками в Instagram, продемонстрировав свой улов.