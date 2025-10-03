Погиб экс-форвард «Ротора» Максим Бондаренко. Ему было 44 года
В возрасте 44 лет трагически погиб бывший форвард «Ротора» Максим Бондаренко.
Об этом сообщает Волгоградская футбольная ассоциация.
«Яркий, мощный футболист, который своей смелой и нестандартной игрой, спортивной наглостью на футбольном поле, в том числе и памятным дублем в ворота «Спартака», навсегда влюбил в себя волгоградских болельщиков.
За пределами поля все знали Максима как человека легкого, открытого, улыбчивого, с отменным чувством юмора, вообще без налета звездности», – говорится в сообщении ВФА.
Бондаренко выступал за «Ротор» с 1998 по 2004 год. Также играл за «Факел» и «Балтику». В составе «Сахалина» с 4 голами вместе с Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром Фонбет Кубка России-2010/11.
