Погиб экс-форвард «Ротора» Максим Бондаренко. Ему было 44 года

В возрасте 44 лет трагически погиб бывший форвард «Ротора» Максим Бондаренко.

Об этом сообщает Волгоградская футбольная ассоциация.

«Яркий, мощный футболист, который своей смелой и нестандартной игрой, спортивной наглостью на футбольном поле, в том числе и памятным дублем в ворота «Спартака», навсегда влюбил в себя волгоградских болельщиков.

За пределами поля все знали Максима как человека легкого, открытого, улыбчивого, с отменным чувством юмора, вообще без налета звездности», – говорится в сообщении ВФА.

Бондаренко выступал за «Ротор» с 1998 по 2004 год. Также играл за «Факел» и «Балтику». В составе «Сахалина» с 4 голами вместе с Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром Фонбет Кубка России-2010/11.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница Волгоградской футбольной ассоциации во «ВКонтакте»
Максим Бондаренко
