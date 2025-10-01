«Я возвращаюсь. Моя миссия – тоже». Ямаль ответил на «угрозу» Хакими? 😳

Помните неудачную провокацию Адриена Рабьо перед полуфиналом Евро-2024 между Испанией и Францией?

Тогда хавбек сказал: «Если Ламин Ямаль хочет сыграть в финале, ему придется сделать гораздо больше, чем он делал ранее».

Что сделал Ямаль? Забил и запостил цитату.

Вчера защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сказал, что Ямаля ждет встреча с лучшим левым защитником мира – Нуну Мендешем. Ямаль отреагировал эпичной нарезкой с речью Аль Пачино, которая оканчивается словами: «Я возвращаюсь. Моя миссия – тоже».

Чего ждать?