🔥 Ямаль деклассировал Витинью и Мендеша в первом тайме матча «Барса» – «ПСЖ». Похоже, он все-таки гений 🧠

«Барселона» – «ПСЖ» – безусловно главная вывеска второго круга первого этапа Лиги чемпионов. Но в матче была не только интрига от противостояния больших клубов.

Битва на фланге между главной звездой каталонцев Ламином Ямалем и, вероятно, лучшим левым защитником мира Нуну Мендешем очень важна еще и для фанатов, которые будут вспоминать и разбирать ее не одну неделю.

А еще Ямалю стоило себя проявить для той немалой группы людей, считающих, что он не заслужил второе место по итогам «Золотого мяча».

И вот итоги Ламина по первому тайму:

– 47 касаний;

– один созданный голевой момент;

– два ключевых паса;

– семь выигранных единоборств;

– четыре успешных обводки;

– один перехват;

– один отбор;

– два заработанных фола.

Важность одного паса слишком велика, ведь она привела к голу. Ямаль перехватил передачу Витиньи, начав голевую атаку.

Но был и еще один шикарный момент.

И этот финт…