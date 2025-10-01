🔥 Ямаль деклассировал Витинью и Мендеша в первом тайме матча «Барса» – «ПСЖ». Похоже, он все-таки гений 🧠
«Барселона» – «ПСЖ» – безусловно главная вывеска второго круга первого этапа Лиги чемпионов. Но в матче была не только интрига от противостояния больших клубов.
Битва на фланге между главной звездой каталонцев Ламином Ямалем и, вероятно, лучшим левым защитником мира Нуну Мендешем очень важна еще и для фанатов, которые будут вспоминать и разбирать ее не одну неделю.
А еще Ямалю стоило себя проявить для той немалой группы людей, считающих, что он не заслужил второе место по итогам «Золотого мяча».
И вот итоги Ламина по первому тайму:
– 47 касаний;
– один созданный голевой момент;
– два ключевых паса;
– семь выигранных единоборств;
– четыре успешных обводки;
– один перехват;
– один отбор;
– два заработанных фола.
Важность одного паса слишком велика, ведь она привела к голу. Ямаль перехватил передачу Витиньи, начав голевую атаку.
Но был и еще один шикарный момент.
И этот финт…