Младший брат Ямаля покоряет болельщиков: танец малыша завирусился в сети

Ламин Ямаль — одна из самых ярких звезд современного футбола, неудивительно, что к его частной жизни тоже приковано внимание. Болельщиков уже давно покорил младший брат футболиста — малышу Кейну всего три года, но его популярность в сети набирает обороты.

Недавно в сети завирусилось видео танца Ямаля-младшего.

Малыш регулярно попадает в инстаграм футболиста, радуя поклонников.

Ламин много времени проводит с братом, в том числе отмечает с ним громкие победы.