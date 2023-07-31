7 комментариев

Вохможно, в «Барселоне» уже ломают голову над тем, как заменить Усмана Дембеле, если он в ближайшие часы уйдет в «ПСЖ».

Каталонцы могут выйти на трансферный рынок или использовать других игроков текущего состава. Учитывая трудности с регистрацией новичков, вот три варианта замены Дембеле в «Барсе», если Хави скажет Матеу Алемани и Деку оставить состав в прежнем виде.

1. Рафинья. Бразилец прочно закрепится на позиции правого вингера, если Дембеле покинет клуб. В прошлом сезоне бразилец настрелял 10+11.

2. Эз Абде. Еще с весны Хави восхищается талантом марокканцая, поэтому в новом сезоне мы сможем видеть его скоростной дриблинг чаще.

3. Ферран Торрес. Несмотря на недавние инсайды, что Хави сделает Феррана дублером Левандовского, Торрес еще может приносить пользу на фланге.

Джокер – Ламин Ямаль. Парню только исполнилось 16 лет, поэтому вряд ли он будет регулярно попадать в заявку. Однако учитывая талант (в «Ла Масии» считают, что не видели таких выпускников со времен Месси), нельзя исключать этот вариант.3а

А вот два качественных варианта с трансферного рынка.

1. Бернарду Силва. Португальца давно связывают с «Барселоной», однако финансовые сложности тормозят сделку.

2. Лерой Сане. Вингер со скоростью, дриблингом, пасом и опытом в системе Пепа. С учетом цены кажется лучшим вариантом для Хави.