7 комментариев

5 вариантов на замену Дембеле в «Барсе». Трое из текущего состава + два звездных новичка
Вохможно, в «Барселоне» уже ломают голову над тем, как заменить Усмана Дембеле, если он в ближайшие часы уйдет в «ПСЖ».
Каталонцы могут выйти на трансферный рынок или использовать других игроков текущего состава. Учитывая трудности с регистрацией новичков, вот три варианта замены Дембеле в «Барсе», если Хави скажет Матеу Алемани и Деку оставить состав в прежнем виде.
1. Рафинья. Бразилец прочно закрепится на позиции правого вингера, если Дембеле покинет клуб. В прошлом сезоне бразилец настрелял 10+11.
2. Эз Абде. Еще с весны Хави восхищается талантом марокканцая, поэтому в новом сезоне мы сможем видеть его скоростной дриблинг чаще.
3. Ферран Торрес. Несмотря на недавние инсайды, что Хави сделает Феррана дублером Левандовского, Торрес еще может приносить пользу на фланге.
Джокер – Ламин Ямаль. Парню только исполнилось 16 лет, поэтому вряд ли он будет регулярно попадать в заявку. Однако учитывая талант (в «Ла Масии» считают, что не видели таких выпускников со времен Месси), нельзя исключать этот вариант.3а
А вот два качественных варианта с трансферного рынка.
1. Бернарду Силва. Португальца давно связывают с «Барселоной», однако финансовые сложности тормозят сделку.
2. Лерой Сане. Вингер со скоростью, дриблингом, пасом и опытом в системе Пепа. С учетом цены кажется лучшим вариантом для Хави.
Сане вроде адаптировался в Баварии, с какой стати ему уходить?
Мне вот интересно почему Барса не попробовала пригласить Мане, который ушел со скандалом из Баварии, думаю за небольшие деньги можно было его подписать, а игрок очень качественный.
но зная Хави уверен он попросит топ игрока ибо сам слабо ставит позиционку а в атаке нужны индивидуально сильные тащеры,Усман не был таким но создавал иллюзию за счет дриблинга(хотя по проценту успешных дриблингов он даже Ферран уступал..).
уход Усмана однозначно плюс для Барсы,главное чтоб снова не подписать такого же типа, и тупо верить в него 5 лет..