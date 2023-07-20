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Все ради Феликса. «Барселона» готова пожертвовать одним из двух игроков атаки, чтобы подписать Жоау

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До конца трансферного окна еще далеко...

«Барселона» готова пожертвовать Ферраном Торресом или Эззальзули Абде, чтобы подписать Жоау Феликса, сообщает надежный журналист Ллуис Мигельсанц из издания Sport.

Оба игрока уже находятся в США вместе с «Барсой», где пройдет их предсезонный тур. И Ферран, и Эз и готовы упорно бороться за свое место в команде, поэтому они намерены заработать доверие тренера в грядущих матчах.

С тех пор, как Феликс сделал громкое заявление о желании перейти в «блауграну», каталонцы потеряли сон. На данный момент этот трансфер невозможен, но ситуация изменится, если клуб сможет совершить крупную продажу.

Мигельсанц добавляет, что Феликс уже сообщил «Атлетико» о своем намерении блокировать все попытки продать его другим клубам, так как он намерен ждать «Барсу» до последнего. Это представляет серьезную проблему для мадридской команды, поскольку цена игрока может резко упасть, если он войдет в сезон в качестве запасного игрока.

На данный момент план «Барсы» состоит в том, чтобы взять португальца в аренду, но даже это будет очень дорогостоящей сделкой, если он не согласится на сокращение зарплаты, что наверняка может произойти, учитывая его желание надеть сине-гранатовую футболку.

 

 

6 комментариев

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Flavius
Правильный заголок звучит так: «Барселона» готова подписать Феликса, чтобы пожертвовать Ферраном Торресом
+3
0
+3
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Vadim Lyfar
Мутный тип
+2
0
+2
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Акназар Жалбагаев
много чего хочет
0
0
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lizarazu
Малёк раскатал губу
0
0
0
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Yuriy Chistyakov
Реально Гриз2.0
0
0
0
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Joekoul
Ответ Flavius
Правильный заголок звучит так: «Барселона» готова подписать Феликса, чтобы пожертвовать Ферраном Торресом
Это называется убить двух зайцев, причем второй заяц (спихнуть Торреса) - пожирнее
0
0
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