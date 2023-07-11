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Когда копия не хуже оригинала. 21-летний талант «Барсы» выиграл молодежный Кубок Африки и повторил походку Месси с трофеем

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В субботу сборная Марокко выиграла Кубок Африки до 23 лет. Капитаном команды марокканцев был Абде Эззальзули, действующий игрок «Барселоны» – именно он поднимал трофей первым. И сделал это особенно.

Абде повторил чемпионскую походку Месси – медленно шел к команде, раскачиваясь в разные стороны и перекладывая вес с ноги на ногу.

Фанаты сразу это заметили – ну очень похоже на то, как Месси нес Кубок Мира в ноябре 2022-го.

Абде стал самой яркой звездой Кубка Африки U23, забив 3 гола и отдав 3 ассиста. В ближайшее время вингер присоединится к первой команде «Барсы» для прохождения предсезонки.

Несмотря на то, что Хави хочет оставить 21-летнего игрока в команде на следующий сезон, «Барса» может продать его в один из клубов Премьер-лиги за сумму около 25-30 млн евро.

3 комментария

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Tutto Putto
Намного лучше Рафиньи и Торреса, надеюсь Хави даст ему время в старте
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
вообще то в декабре но да ладно,
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Emin Aliev
блин, будет диким идиотизмом продавать его за 25 млн.

он железный игрок замены, лучше, чем Торрес и Фати, тем более он воспитанник!
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