В субботу сборная Марокко выиграла Кубок Африки до 23 лет. Капитаном команды марокканцев был Абде Эззальзули, действующий игрок «Барселоны» – именно он поднимал трофей первым. И сделал это особенно.

Абде повторил чемпионскую походку Месси – медленно шел к команде, раскачиваясь в разные стороны и перекладывая вес с ноги на ногу.

Фанаты сразу это заметили – ну очень похоже на то, как Месси нес Кубок Мира в ноябре 2022-го.

Абде стал самой яркой звездой Кубка Африки U23, забив 3 гола и отдав 3 ассиста. В ближайшее время вингер присоединится к первой команде «Барсы» для прохождения предсезонки.

Несмотря на то, что Хави хочет оставить 21-летнего игрока в команде на следующий сезон, «Барса» может продать его в один из клубов Премьер-лиги за сумму около 25-30 млн евро.