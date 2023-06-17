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«Барселона» стремительно теряет интерес к Карраско. У Хави есть другой план по усилению флангов

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«Барса» отдаляется от трансфера Карраско, утверждает Diario Sport. По данным источника, это связано с решением Хави оставить Эззальзули в команде на следующий сезон.

В конце сезона 2021/22 Хави смущала игра Абде, потому марокканец был отдан в аренду «Осасуне». Полузащитник в прошедшем сезоне провел 34 матча, записав на свой счет шесть голов и два ассиста. Теперь Хави, как утверждает Diario Sport, хочет видеть Эззальзули в «Барсе».

В пользу Абде говорит ограниченный бюджет «блауграны» на усиление флангов, а также солидный опыт марокканца вдали от «Камп Ноу». Потому клуб предпочитает вернуть своего игрока из аренды, а не забирать футболиста у «Атлетико».

А чья игра нравится больше вам – Карраско или Эззальзули?

2 комментария

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Alexlagodny
Разумный ход. Абде здорово прибавил, находясь в аренде.
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fcb812
И слава богу,был бы очередной пред пенсионный актив который через год не знали бы куда деть,Абде свой будет погибать на поле
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