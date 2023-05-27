FC BARCELONA
Блог

«Барселона» пригласила Месси на игру с «Мальоркой». Этот матч будет особенным сразу по нескольким причинам

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Жорди Альба Жорди Альба
Ла Лига Ла Лига
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Футбол Футбол

«Барселона» пригласила Лионеля Месси на матч против «Мальорки», сообщает Mundo Deportivo. Игра назначена на 28 мая.

Матч 37-го тура Ла Лиги будет для «блауграны» особенным сразу по нескольким причинам. Во-первых, «Барса» проведет последнюю домашнюю игру в сезоне. Более того, это будет последний матч каталонцев на старом «Камп Ноу». В следующем сезоне команда Хави будет играть на Олимпийском стадионе, а знаменитую арену команды закроют на реконструкцию.

Во-вторых, матч против «Мальорки» станет последней игрой Бускетса и Альбы на «Камп Ноу». В конце сезона ветераны «блауграны» расстанутся с командой.

По информации Mundo Deportivo, «Барса» устроит церемонию прощания с легендами клуба. Как известно, Лео очень дружен с Серджи и Жорди, поэтому он, возможно, не захочет пропустить важное для товарищей событие.

Но как же «ПСЖ»? 27 мая парижане сразятся со «Страсбуром». Возможно, после матча, в котором команда может оформить чемпионство, Гальтье даст Лео выходной?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бекболат Тұяқ
пусть это будет мотивацией на следуйщии матч. Я имею в виду по скорее победить и к своим джиги отправитсья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Власян
Наверное и для Месси прощальным … этого точно он заслужил ..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий