«Барселона» пригласила Лионеля Месси на матч против «Мальорки», сообщает Mundo Deportivo. Игра назначена на 28 мая.

Матч 37-го тура Ла Лиги будет для «блауграны» особенным сразу по нескольким причинам. Во-первых, «Барса» проведет последнюю домашнюю игру в сезоне. Более того, это будет последний матч каталонцев на старом «Камп Ноу». В следующем сезоне команда Хави будет играть на Олимпийском стадионе, а знаменитую арену команды закроют на реконструкцию.

Во-вторых, матч против «Мальорки» станет последней игрой Бускетса и Альбы на «Камп Ноу». В конце сезона ветераны «блауграны» расстанутся с командой.

По информации Mundo Deportivo, «Барса» устроит церемонию прощания с легендами клуба. Как известно, Лео очень дружен с Серджи и Жорди, поэтому он, возможно, не захочет пропустить важное для товарищей событие.

Но как же «ПСЖ»? 27 мая парижане сразятся со «Страсбуром». Возможно, после матча, в котором команда может оформить чемпионство, Гальтье даст Лео выходной?