У тер Стегена есть три варианта в АПЛ уже в январе. Но он хочет продолжать в «Барсе»

AS Sport пишет, что восстановление Марка-Андре тер Стегена идет по графику. Ожидается, что голкипер сможет вернуться на поле уже в январе. Только вопрос – где?

В «Барселоне» немец вряд ли получит игровые минуты, если только не будет экстренного случая. Например, травм Гарсии и Шченсны, либо же их плохой игровой формы.

Но варианты есть. Сообщается об интересе к голкиперу из АПЛ. Точнее – от «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Клубы делали запрос у «Барселоны» касательно игрока.

«Монако» также сохраняет интерес к игроку, несмотря на отказ тер Стегена от переговоров летом.

Уточняется, что большинство команд хотят арендовать немца с правом выкупа, тогда как «Барса» заинтересована лишь в полноценном трансфере. Тер Стеген по-прежнему хочет остаться в клубе…