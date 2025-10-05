😨 «Парню нужна критика, чтобы не превратился в Неймара». Ямаль продолжает портить свой имидж – бросил куртку на газон, поленившись отнести тренеру 😳
Пора Ламину Ямалю привыкать, что каждое его действие будет сопровождаться тысячами взглядов и мнений. Не только хорошее, но и плохое.
Вингер «Барселоны» словил волну критики после кадров, на которых он бросил куртку на газон после окончания тренировки. Ведь благородный футболист должен отдать ее помощнику, чтобы лишний раз его не нагружать – по мнению фанатов.
💭 «Какая мама, такой и ребенок».
💭 «Похоже, Ламин только что изобрел новый навык: неуважение к куртке».
💭 «Плевать на критику. Это не проблема».
💭 «Парню нужна критика, чтобы не превратился в Неймара».
💭 «Да, он избалованный, но мы любим его таким, какой он есть».
Что думаете?