😨 «Парню нужна критика, чтобы не превратился в Неймара». Ямаль продолжает портить свой имидж – бросил куртку на газон, поленившись отнести тренеру 😳

Пора Ламину Ямалю привыкать, что каждое его действие будет сопровождаться тысячами взглядов и мнений. Не только хорошее, но и плохое.

Вингер «Барселоны» словил волну критики после кадров, на которых он бросил куртку на газон после окончания тренировки. Ведь благородный футболист должен отдать ее помощнику, чтобы лишний раз его не нагружать – по мнению фанатов.

💭 «Какая мама, такой и ребенок».

💭 «Похоже, Ламин только что изобрел новый навык: неуважение к куртке».

💭 «Плевать на критику. Это не проблема».

💭 «Парню нужна критика, чтобы не превратился в Неймара».

💭 «Да, он избалованный, но мы любим его таким, какой он есть».

Что думаете?