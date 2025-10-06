😩 «Во всей этой ситуации чувствую руку «Мадрида». СМИ пишут, что у Флика напряженные отношения с Ямалем – фанаты уже не верят

Крупный испанский портал El Larguero пишет, что в «Барселоне» появился серьезный конфликт.

Отношения Ханси Флика с Ламином Ямаля переживают не лучшее время. Уточняется, что немец недоволен ситуацией с последней травмой вингера. Он считает, что Ламин виновен в недостаточно хорошей форме на старте сезона.

Ранее Флик высказался о желании сборной Испании вызвать игрока в национальную команду, несмотря на травму: «Это позор. Он должен играть через боль почти целый матч. Они не заботятся о футболистах».

Фанаты не верят в проблемы, о которых пишут СМИ.

💭 «Время покажет».

💭 «Флику самому стоит давать Ламину отдых, чтобы не было таких ситуаций».

💭 «То есть Ямаль получил травму, чтобы не ехать в сборную, чтобы лучше подготовиться к класико? Чего?»

💭 «Во всей этой ситуации чувствую руку «Мадрида».