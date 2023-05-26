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Помните, как Умтити сравнил пребывание в «Барселоне» с тюрьмой? Так вот он никогда такого не говорил 🗣❌

Самюэль Умтити Самюэль Умтити
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Журналисты и переводчики знатно накосячили.

Пару дней назад множество СМИ прогремели новостью — Самюэль Умтити заявил, что он провел 4 года в «Барселоне» как в заключении. Защитник дал интервью Canal+, а испанское издание AS привело цитату оттуда:

«Все, что мне было нужно, – это чувствовать, что меня ценят, что я полезен и меня уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только в спортивном плане, но и в плане повседневной жизни».

Медиа по всему миру перепечатали эту новость, и море хейта полилось на голову несчастного Умтити, который, как оказывается, даже такого и не говорил. Сегодня он решил прояснить ситуацию в своих соцсетях:

«Всем журналистам, газетам... Если вам нужна помощь с переводом, звоните мне в следующий раз. Dépression = Депрессия, это не имеет ничего общего с «быть заключенным» или «тюрьма». Большое спасибо».

AS поспешил исправить свою ошибку — сейчас на сайте висит отредактированный материал, где о тюрьме нет ни слова, а заголовок гласит: «В Каталонии я провел четыре года в депрессии».

Но интернет все помнит.

10 комментариев

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Темирлан Шаваев
Знатно они так об****лись
+4
0
+4
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Musashi Miyamoto
Да
Ясненько. Пища для размышления есть.
+1
0
+1
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elan_
Если подумать, смыл особо не изменился. Четыре года чувак мучался..
0
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Азрет-Али Айбазов
AS Мадридское издание?
0
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Maliw Ali
Наглядный пример , чтобы сделать новость , нужно придумать новость , а потом опровергнуть эту самую новость , на выходе мы получили море контента.
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Alexander Sragovich
Как мы можем помнить то сто произошло вчера? Мы же слабоумные
0
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Nike of FW
Ответ Темирлан Шаваев
Знатно они так об****лись
as...... они с белого камня не слезают
0
0
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Musashi Miyamoto
Ответ Азрет-Али Айбазов
AS Мадридское издание?
Да
0
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