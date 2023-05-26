10 комментариев

Журналисты и переводчики знатно накосячили.

Пару дней назад множество СМИ прогремели новостью — Самюэль Умтити заявил, что он провел 4 года в «Барселоне» как в заключении. Защитник дал интервью Canal+, а испанское издание AS привело цитату оттуда:

«Все, что мне было нужно, – это чувствовать, что меня ценят, что я полезен и меня уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только в спортивном плане, но и в плане повседневной жизни».

Медиа по всему миру перепечатали эту новость, и море хейта полилось на голову несчастного Умтити, который, как оказывается, даже такого и не говорил. Сегодня он решил прояснить ситуацию в своих соцсетях:

«Всем журналистам, газетам... Если вам нужна помощь с переводом, звоните мне в следующий раз. Dépression = Депрессия, это не имеет ничего общего с «быть заключенным» или «тюрьма». Большое спасибо».

AS поспешил исправить свою ошибку — сейчас на сайте висит отредактированный материал, где о тюрьме нет ни слова, а заголовок гласит: «В Каталонии я провел четыре года в депрессии».

Но интернет все помнит.