📸🎥 Выпускники Ла Масии обожают отца Ямаля! На это есть милая причина

Отцу Ламина Ямаля, Муниру Насрауи, всего 35 лет. На церемонии вручения «Золотого мяча» мужчина почти слился с молодежью из «Барсы».

Кубарси будто отправился на церемонию с собственным отцом! Мунир выложил фотку с забавной подписью: «С моими детьми».

Еще один кадр с Пау и Ламином.

Насрауи посвятил отдельную публикацию Ла Масии.

Выпускники академии «Барселоны» обожают папу Ямаля! Все дело в том, что мужчина почти не пропускал игры сына, проводил много времени с юными игроками «блауграны» и успел с ними подружиться.

Такую команду Мунир собрал вокруг себя в 2019 году:

Посмотрите, как мужчина зажигал с пацанами на матче «Барсы» U12.

Фанаты благодарят Мунира за отношение к юным звездочкам «блауграны»:

💭 «Ребятам из академии часто бывает тяжело. Многие живут вдали от родных, очень хорошо, что рядом с ними был взрослый, готовый поддержать парней в сложный момент».

💭 «Больше, чем клуб. «Барса» – большая семья».

💭 «Такое ощущение, что он переживает свое детство и юность через своего сына. Он похож на парня, который упустил радость жизни из-за бедного детства, а теперь живет той жизнью, о которой мечтал, благодаря успеху своего сына. Приятно на это смотреть».

💭 «Мунир отдал все ради Ламина и его товарищей по академии. Он всегда приходит на помощь, поддерживал их и старался изо всех сил. Это правильно, что сейчас он наслаждается каждой частичкой того, что у него есть».

💭 «Тот отец, о котором мы все мечтаем. Спасибо ему за то, что заменил отца для всех парней академии, которые по разным причинам были лишены отеческой поддержки».

Красота!

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