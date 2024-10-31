«Барселона» готова летом подписать нового вратаря, но зачем? Кажется, Деку начал тащить в команду своих

В конце сентября в матче против «Вильярреала» основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген на ровном месте получил разрыв подколенного сухожилия. Немец уже вернулся к тренировкам, но сезон для него, скорее всего, закончен.

Перед клубом стоял сложный выбор − поднять кого-то из Ла Масии или взять свободного агента. Тем более, что несколько хороших вариантов было. В итоге клуб привлек завершившего карьеру Войчеха Шченсны, а первым номером стал Иньяки Пенья.

Болельщики сомневались в испанце, но за шесть проведенных матчей он доказал, что зря: у Пеньи уже четыре сухих игр и отлично проведенное класико. Его также может подстраховать Шченсны, который был очень хорош в «Ювентусе» прошлого сезона.

К лету восстановится Марк-Андре тер Стеген и в случае продления поляка, у «Барселоны» будет три вратаря. Однако, как сообщает журналист Relevo Алекс Пинтанель, спортивный директор Деку хочет привести в команду нового голкипера.

Его выбор пал на футболиста «Порту» Диогу Кошту. 25-летний португалец уже четвертый сезон основной в родном клубе, а за ним следят многие топ-клубы Европы. Единственное, что их отталкивает − огромные запросы «Порту» и клаусула в 75 млн евро.

Резонный вопрос, а точно ли нужен «Барселоне» новый вратарь за большие деньги, учитывая постоянные проблемы клуба с регистрацией новых игроков?

А как вы считаете? Пишите в комментариях.