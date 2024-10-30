🎥 Левая Месси, дриблинг Ямаля. Педри собрал идеального игрока «Барсы» – его выбор удивил фанатов

В разные годы за «Барселону» выступали легендарные игроки, чье величие признают даже поклонники соперников каталонцев. Одним из ключевых футболистов современной «блауграны» стал Педри.

По просьбе ESPN полузащитник собрал идеального игрока «Барселоны», объединив лучшие качества легенд клуба. Все же некоторые имена, названные испанцев, сумели удивить болельщиков.

Идеальный игрок «Барсы» по версии Педри:

Левая нога – Лионель Месси.

Правая нога – Андрес Иньеста.

Интеллект – Хави.

Скорость – Алекс Бальде.

Сила – Адама Траоре.

Дриблинг – Ламин Ямаль.

Удар – Лионель Месси.

Игра головой – Люк де Йонг.

Фанаты обсудили выбор Педри:

💭 «Траоре и Люк Де Йонг... я уже забыл, что они за нас играли. Думаю, их стоит заменить на кого-то другого».

💭 «Педри, я тебя люблю, но ты серьезно выбрал дриблинг Ямаля? Бро забыл, что за нас играл чертов Неймар».

💭 «Он серьезно считает, что дриблинг Ламина лучше Месси?»

💭 «В каждой позиции можно было просто выбрать Месси».

💭 «Я бы назвал так: левая Месси, правая Роналдиньо, интеллект Месси, скорость Месси, сила Туре или Ибрагимовича, дриблинг Роналдиньо, удар Месси и игра головой Левандовского».

А как бы выглядел ваш идеальный игрок «Барсы»?

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