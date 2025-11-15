Педри первым в сезоне Ла Лиги отдал 800 точных передач 😮

В Испании позади уже почти треть сезона, а некоторые могут похвастаться большими числами уже сейчас.

Например, хавбек «Барселоны» Педри пробил отметку в 800 точных передач. Следом за ним партнер по команде – Эрик Гарсия (741). Замыкает тройку Альваро Каррерас из мадридского «Реала» – у него 728 точных передач.

А сейчас самое впечатляющее: у Педри 815 успешных пасов из 893. Точность – 91%.

В топе есть и другие игроки «Барсы».

Так ли все радужно?