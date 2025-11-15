🚨 Фабрицио Романо сообщил о планах Левандовски в «Барселоне»

Мы уже не раз писали о планах «Барсы» омолодить позицию главного форварда команды. Есть даже список из топ-5 претендентов. А что планирует делать Роберт Левандовски, которого и намерены заменить каталонцы?

Фабрицио Романо пишет, что поляк исключает уход из команды в январе. Роберт сосредоточен на выступлении за «Барсу» и намерен выиграть с командой все титулы сезона. Левандовски не думает о смене клуба, но открыт к новым вызовам будущим летом.

Напомним, Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн в июле 2022-го. Он провел 112 матчей за клуб, в которых забил 76 голов.