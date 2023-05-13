Хороший вариант на левый фланг.

19-летний вингер Хуанда Фуэнтес тренировался с первой командой «Барселоны» в четверг, сообщает Diario Sport. И это уже не первый раз за последний месяц, когда Хави вызывает юного игрока.

В этом сезоне колумбиец провел 24 матча за «Барсу Б», забив два гола и отдав две результативные передачи.

Самым ярким фактом биографии форварда является то, что однажды он забил 103 гола за один сезон, играя за местную молодежную команду «Монтакада» на окраине Барселоны. Это привлекло интерес каталонцев, и «Барса» подписала его в свою команду U-15.

Фуэнтес поднялся по карьерной лестнице в «Ла Масии», и его упорство окупилось возможностью тренироваться с первой командой. Еще неизвестно, позволит ли Хави ему дебютировать в скором времени, но, если он сможет впечатлить тренерский штаб, то такой игрок точно не помешал бы каталонцам.

В основном юный футболист выступает как левый вингер, но также он может играть на правом фланге или как атакующий полузащитник.

Чтобы получить представление, как играет Фуэнтес, можно посмотреть это видео:

Ждем в первой команде?