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«Барселона» приняла окончательное решение о будущем Абде Эззальзули. В «Осасуне» он точно не останется

Абде Эззальзули Абде Эззальзули
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Ансу Фати Ансу Фати
Футбол Футбол

Хорошие новости для марокканца.

«Барселона» приняла окончательное решение, что Абде Эззальзули будет частью основного состава в следующем сезоне, сообщает Луис Мигельсанс из Diario Sport. Каталонцы уже оповестили об этом игрока и «Осасуну».

Абде присоединится к «Барсе» на предсезонке в июле, и у него будет шанс сыграть в следующем сезоне. Команде нужен левый вингер, и Хави считает, что у 21-летнего футболиста есть все качества, чтобы закрыть эту позицию.

«Блауграна» не включит марокканца в список на продажу и не будет рассматривать возможность аренды, несмотря на то, что клубу необходимы средства. Абде уйдет только в том случае, если какой-либо клуб сделает внушительное предложение на сумму выше рыночной стоимости, и, как говорят, в нем заинтересованы несколько клубов из Англии.

Похоже, этим летом Ансу Фати будет продан, а его место в составе займет Эззальзули.

В этом сезоне Абде забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Осасуну».

11 комментариев

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Nogoi89
Он резкий, но малость прямолинейный, если будет работать над решениями, после проходов, прорывов, то норм игрок для обоймы, если нет, то уйдет ещё раз в аренду.
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Alexlagodny
Однозначно больше пользы, чем от Фати.
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Nogoi89
Ответ Falsegoalkeeper
Над этим можно работать. Другое дело, что при всем другом отсутствует базовая скорость и физика, то далеко не уедешь, как Фати
Фати это все потерял из-за травмы, а так был в разы толковее, как игрок во всех отношениях. Но, если к 21 годам, ты не можешь быстро прострелить или навесить, то ты новым Месси не станешь, твой потолок - уровень прямолинейного вингера плюс-минус.
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Falsegoalkeeper
Ответ Nogoi89
Он резкий, но малость прямолинейный, если будет работать над решениями, после проходов, прорывов, то норм игрок для обоймы, если нет, то уйдет ещё раз в аренду.
Над этим можно работать. Другое дело, что при всем другом отсутствует базовая скорость и физика, то далеко не уедешь, как Фати
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Михаил Зобнин
Во что бы то не стало, верим!
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василий иванов
У Фати совсем немного игр осталось показать что он личность, а не просто папин проект!
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Achilles 21
Ответ Nogoi89
Он резкий, но малость прямолинейный, если будет работать над решениями, после проходов, прорывов, то норм игрок для обоймы, если нет, то уйдет ещё раз в аренду.
траоре из барсы напоминает
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Nogoi89
Ответ Achilles 21
траоре из барсы напоминает
Ну, типа того, только Траоре мощнее и быстрее.
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Achilles 21
Ответ Nogoi89
Ну, типа того, только Траоре мощнее и быстрее.
это точно,только голова за ногами не успевала всегда:), вот и не заиграл в барсе
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predMBAPPE
Ответ Nogoi89
Он резкий, но малость прямолинейный, если будет работать над решениями, после проходов, прорывов, то норм игрок для обоймы, если нет, то уйдет ещё раз в аренду.
По крайней мере намного быстрее Фати, мощнее и зп в разы меньше
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Nogoi89
Ответ predMBAPPE
По крайней мере намного быстрее Фати, мощнее и зп в разы меньше
Фати уже не тот, это факт, но как игрок по таланты они рядом не стоят, физуха у Фати была, просто её теперь нет и непонятно будет ли вообще). Помимо этого у них разные позиции, Фати левого вингера толком не играл никогда, всегда сваливался в центр, это другой игрок. Абде же может играть слева, там вообще нет конкуренции, потому что у Дембель, Рафиньи, Торреса и Гави Левый фланг не основная позиции.Буду рад, если он заиграет, но мне кажется, это игрок уровня банки Барсы на пике.
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