11 комментариев

Хорошие новости для марокканца.

«Барселона» приняла окончательное решение, что Абде Эззальзули будет частью основного состава в следующем сезоне, сообщает Луис Мигельсанс из Diario Sport. Каталонцы уже оповестили об этом игрока и «Осасуну».

Абде присоединится к «Барсе» на предсезонке в июле, и у него будет шанс сыграть в следующем сезоне. Команде нужен левый вингер, и Хави считает, что у 21-летнего футболиста есть все качества, чтобы закрыть эту позицию.

«Блауграна» не включит марокканца в список на продажу и не будет рассматривать возможность аренды, несмотря на то, что клубу необходимы средства. Абде уйдет только в том случае, если какой-либо клуб сделает внушительное предложение на сумму выше рыночной стоимости, и, как говорят, в нем заинтересованы несколько клубов из Англии.

Похоже, этим летом Ансу Фати будет продан, а его место в составе займет Эззальзули.

В этом сезоне Абде забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Осасуну».