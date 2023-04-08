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Абде забил шикарный гол в матче с «Эльче». Его дубль принес «Осасуне» победу

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Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Футбол Футбол

Абде Эззальзули продолжает блистать в "Осасуне". В прошлом матче арендованный у «Барселоны» игрок помог команде обыграть «Эльче» со счетом 2:1 после поражения в первом тайме.

Второй гол был исключительно красив, смотрите.

Вингер был заслуженно выбран лучшим игроком матча.

«Барса» рассматривает возможность сохранения Абде в основном составе в следующем сезоне после его отличной игры в аренде. В этом сезоне 21-летний футболист забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за «Осасуну».

3 комментария

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Alexlagodny
Нормального отправили в аренду, а Фати /Торреса оставили поиздеваться над болельщиками Барсы.
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Emin Aliev
лишь бы не продали за лямов 10 в конце сезона.
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Kaloyan Yalamov
В нем есть характер, есть и способности. Хорошо, что в аренду отдали, набираться опыта. И у него получается. Тем более слева у нас пустота сейчас.
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