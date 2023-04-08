Абде Эззальзули продолжает блистать в "Осасуне". В прошлом матче арендованный у «Барселоны» игрок помог команде обыграть «Эльче» со счетом 2:1 после поражения в первом тайме.

Второй гол был исключительно красив, смотрите.

Вингер был заслуженно выбран лучшим игроком матча.

«Барса» рассматривает возможность сохранения Абде в основном составе в следующем сезоне после его отличной игры в аренде. В этом сезоне 21-летний футболист забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за «Осасуну».