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Перед дебютом Хави просил от Гарридо только одного: рассказываем, справился ли футболист

Хави Хави
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Алеиш Гарридо дебютировал за первую команду «Барселоны» в матче с «Эльче», заменив Ансу Фати на 84-й минуте.

После игры 19-летний футболист признался, что Хави попросил его только об одном перед выходом на поле:

«Он сказал мне – не потеряй мяч».

Гарридо не разочаровал тренера. Юный талант совершил 8 касаний и упустил мяч только дважды: сделал неудачный прострел и провалил попытку дриблинга. Думаем, что Хави не рассердится за это – Алеиш пытался создать опасный момент.

После матча тренер похвалил дебютанта:

«У него определенно есть все, чтобы быть игроком «Барсы». Он отлично делает последний пас, у него хорошая техника. Гарридо еще нужно расти, но он уже меня впечатляет».

2 комментария

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СД18
Гави в саои 18 лет 100 % игрок основы, играет как зрелый, вчера один из лучших на поле, отдал голевую. А тут просят, что бы мяч не потерял. Хорошо хоть не просят что бы по мячу попал)))
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med-a-lion
очень мало времени было, чтобы как-то оценить, но 2 раза очень хорошо прессинговал, один раз из этого прессинга он отобрал мяч и организовал опасный момент. для 10-минутного дебюта неплохо, посмотрим на него дальше
+9
-1
+8
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