Алеиш Гарридо дебютировал за первую команду «Барселоны» в матче с «Эльче», заменив Ансу Фати на 84-й минуте.

После игры 19-летний футболист признался, что Хави попросил его только об одном перед выходом на поле:

«Он сказал мне – не потеряй мяч».

Гарридо не разочаровал тренера. Юный талант совершил 8 касаний и упустил мяч только дважды: сделал неудачный прострел и провалил попытку дриблинга. Думаем, что Хави не рассердится за это – Алеиш пытался создать опасный момент.

После матча тренер похвалил дебютанта:

«У него определенно есть все, чтобы быть игроком «Барсы». Он отлично делает последний пас, у него хорошая техника. Гарридо еще нужно расти, но он уже меня впечатляет».